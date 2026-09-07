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Το μεγάλο και ταυτόχρονα …διαχρονικό εδώ και δεκαετίες ζητούμενο της αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων περιλαμβάνει αυτή την στιγμή πάνω από 15 νέες αναπτύξεις για τα επόμενα χρόνια και ένα ευρύτερο «καλάθι» άνω των 50 έργων που βρίσκονται σήμερα σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης.

Από την ανάπλαση της ΔΕΘ και τη νέα γενιά σιδηροδρομικών σταθμών μέχρι τη Διώρυγα της Κορίνθου, το Mont Parnes, τη λίμνη Καϊάφα, τις ιαματικές πηγές και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, αλλά και τα πρώτα 2.500 στρέμματα που θα διατεθούν κυρίως σε νέους αγρότες- είναι μερικά από τα ακίνητα και τις υποδομές που σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν επί χρόνια αναξιοποίητα και μπαίνουν σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης, έστω κι αν το εγχείρημα παραμένει πολύπλοκο με μεγάλο στοίχημα και τα πιο «σφιχτά» χρονοδιαγράμματα.

Αυτό ήταν και το μήνυμα που θέλησε να περάσει η διοίκηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (πρώην Υπερταμείου) από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης περιλαμβάνοντας εκτενείς αναφορές στη δημόσια ακίνητη περιουσία και τον σχεδιασμό που επεκτείνεται στις στρατηγικές υποδομές, με τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, τους λιμένες Ελευσίνας και Λαυρίου κ.α., ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν τα έργα της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και των Ελληνικών Σιδηροδρομικών Ακινήτων όπως μετονομάζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, από το Αχίλλειο και τα Σπήλαια Διρού έως το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου.

«Ο αριθμός των νέων αναπτύξεων θα είναι πάνω από 15 τα επόμενα χρόνια», ανέφερε το περασμένο Σάββατο ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δίνοντας το στίγμα της νέας στρατηγικής για τη δημόσια περιουσία. «Για την υποστήριξη του σχεδιασμού έχει δημιουργηθεί εξειδικευμένη ομάδα η οποία συντονίζει την ωρίμανση και αξιοποίηση σειράς ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων …σκονισμένων ακινήτων που προωθούνται προς αξιοποίηση».

Μεταξύ των ακινήτων που μπαίνουν στον επενδυτικό χάρτη, όπως ανέφερε ο κ. Παπαχρήστου, περιλαμβάνεται το Mont Parnes στην Πάρνηθα (σ.σ. από το οποίο το καζίνο αναμένεται να αποχωρήσει το 2028 με τη μετεγκατάστασή του στο project Voria), αλλά και η λίμνη Καϊάφα και οι ιαματικές πηγές, καθώς και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. Στο ίδιο χαρτοφυλάκιο εντάσσονται οι τέσσερις εμβληματικές αναπλάσεις σιδηροδρομικών σταθμών, μία στη Θεσσαλονίκη και τρεις στην Αθήνα, για τις οποίες στόχος είναι η προώθηση του διαγωνισμού έως το τέλος του έτους, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής γύρω από τη Διώρυγας της Κορίνθου «η οποία θα μετεξελιχθεί με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεματικές και πολιτιστικές χρήσεις, μουσείο, μαρίνα και μικρή ξενοδοχειακή μονάδα».

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά στην ανάπλαση της ΔΕΘ ένα έργο «που είναι ακριβώς στον πυρήνα της αποστολής του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Αντί για 37 απαρχαιωμένα κτίρια θα έχουμε βιοκλιματικά κτίρια, την ανάπλαση του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης», περίπου 120 στρέμματα πρασίνου, πεζοδρομήσεις και χώρους αναψυχής, καθώς και περισσότερες από 1.000 θέσεις στάθμευσης. Στόχος είναι παράλληλα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΘ-Helexpo και η στενότερη σύνδεσή της με τη διεθνή εκθεσιακή βιομηχανία».

Μάλιστα, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, έκανε λόγο για έντονο ενδιαφέρον από την κατασκευαστική αγορά, προαναγγέλλοντας μικρή παράταση 15-20 ημερών κατόπιν αιτημάτων των υποψηφίων στο σχετικό διαγωνισμό που βγήκε μέσα στο καλοκαίρι, ώστε μέσα στον Οκτώβριο να προχωρήσει η αξιολόγηση των υποψηφίων. «Είναι η πρώτη και μεγαλύτερη ανάπλαση που γίνεται με κρατική συμμετοχή και δαπάνη και αυτό που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία θα είναι ο χρόνος υλοποίησης του έργου. Επισπεύσαμε τη διαδικασία της ωρίμανσης, όμως αυτό που έφερε το έργο πιο μπροστά είναι και η αλλαγή στον τρόπο σκέψης για το τί έργο τελικά χρειαζόμαστε, ώστε αυτό να είναι βιώσιμο όταν ξεκινήσει να λειτουργεί. Τώρα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και από εδώ και πέρα ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Αυτή είναι και η βασική μας πρόκληση».

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ένας ευρύτερος σχεδιασμός για τις στρατηγικές υποδομές: «Στον τομέα των στρατηγικών υποδομών, προχωρά η διαδικασία του διαγωνισμού για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, στον οποίο το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο συμμετέχει ως μέτοχος, εισέρχεται σε έναν μεγάλο επενδυτικό κύκλο επέκτασης, όπως ανέφερε ο κ. Παπαχρήστου. Στο μέτωπο των λιμένων αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την Ελευσίνα, ενώ για το Λαύριο η αντίστοιχη διαδικασία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της ενώ υπάρχει και η στρατηγική μελέτη που θα γίνει για τους λιμένες και τις μαρίνες».

«Είμαστε σε μία διεργασία όπου πάνω από 50 έργα περισσότερο ή λιγότερο εμβληματικά, είναι σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε και να τα φέρουμε στην αγορά», σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη Αναγνωστάκη, Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών (Chief Operations Officer) του Ταμείου.

«Η ανάπλαση της ΔΕΘ για 25 χρόνια δεν έβρισκε ανταπόκριση, ωστόσο σε συνέχεια της διαβούλευσης που έγινε με όλους τους φορείς είμαστε σε μία φάση όπου μέσα στο φθινόπωρο αναμένουμε τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Για τη Μαρίνα Αρετσούς, σε ό,τι μας έχει ζητηθεί, έχουμε προσαρμοστεί. Ο διαγωνισμός έχει τραβήξει τα βλέμματα του επενδυτικού κοινού, έχουμε 5 πολύ σημαντικά σχήματα τα οποία συμμετέχουν. Η επόμενη φάση του διαγωνισμού έχει να κάνει με την υποβολή των οικονομικών προσφορών και θεωρώ ότι όλα τα άλλα θα λυθούν από τη στιγμή που υπάρχει ένα κοινό όραμα, η αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου». Σε ένα άλλο παράδειγμα, η «Διώρυγα της Κορίνθου είναι ένας εμβληματικός χώρος 185 στρεμμάτων που αξιοποιείται μόνο σαν ένας άξονας διέλευσης. Η φιλοδοξία μας είναι να μετατρέψουμε αυτό τον άξονα διέλευσης σε έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η πολεοδομική ωρίμανση, με στόχο ακόμη και μέσα στο 2027 να μπορεί να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός αξιοποίησης».

ΕΤΑΔ: 2.500 στρέμματα σε αγρότες

Στη μετάβαση της ΕΤΑΔ από την καταγραφή στην ενεργητική διαχείριση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας αναφέρθηκε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Ηρώ Χατζηγεωργίου, επισημαίνοντας ότι «η καταγραφή είναι πολύ σημαντική και είναι ένα έργο που συνεχίζεται, γιατί το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ, πέρα από σύνθετο και πολύπλοκο, είναι δυναμικό».

Η κυρία Χατζηγεωργίου ανέφερε παραδείγματα εμβληματικών ακινήτων που αναπτύσσονται με ίδιους πόρους της ΕΤΑΔ, όπως τα Σπήλαια Διρού, όπου ο ανάδοχος έχει ήδη εγκατασταθεί με ορίζοντα ολοκλήρωσης σε ενάμιση χρόνο, αλλά και το Αχίλλειο στην Κέρκυρα, το οποίο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία σε συνεργασία με το PPF. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε στην ιστορική συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων για το Κυβερνείο, αναφέροντας ότι «ο κοινοβουλευτισμός θα αποκτήσει ένα σταθερό σημείο στη Βόρεια Ελλάδα» και θα επιτευχθεί «ουσιαστική σύνδεση μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς».

Νέα πρωτοβουλία δρομολογείται και για την αξιοποίηση της αγροτικής γης. Η ΕΤΑΔ σχεδιάζει να προκηρύξει τις επόμενες εβδομάδες –ενδεχομένως ακόμη και εντός της εβδομάδας– πιλοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση 2.500 στρεμμάτων. «Απευθυνόμαστε μόνο σε αγρότες, θέλουμε να πριμοδοτήσουμε τη νέα γενιά μέσα από αυτόν το διαγωνισμό, με διαφανείς διαδικασίες. Η πρώτη, πιλοτική φάση αφορά 11 Περιφέρειες αλλά φιλοδοξούμε σε δεύτερη φάση να ανοίξουμε το πρόγραμμα με 25.000 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα».

Τα σιδηροδρομικά ακίνητα

Ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο ανοίγει στα σιδηροδρομικά ακίνητα, με τη ΓΑΙΑΟΣΕ να μετονομάζεται σε «Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα» και να επιταχύνει την ωρίμανση της περιουσίας της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Παναγιώτης Μπαλωμένος, ανέφερε ότι τα εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κατά τα προηγούμενα 20 χρόνια είχαν φτάσει σε επίπεδο ωρίμανσης περίπου 20%, μέσα σε δύο χρόνια έχουν φτάσει στο 60%. Παράλληλα, για το τέλος του 2026 εκτιμάται αύξηση των εσόδων κατά 43%, με τον κύκλο εργασιών να προσεγγίζει τα 9,5 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερις μεγάλοι σιδηροδρομικοί σταθμοί: ο Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης και οι σταθμοί Λαρίσης, Πελοποννήσου και Πειραιά στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον κ. Μπαλωμένο, οι τέσσερις αναπτύξεις εκτιμάται ότι μπορούν να κινητοποιήσουν συνολικά ιδιωτικές επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ, ενώ αναφερόμενος στο έργο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, «στο άμεσο μέλλον μπορούμε να έχουμε ένα Προεδρικό Διάταγμα με χρήσης γης και όρους δόμησης. Προβλέπεται η ανάπτυξη ενός κτιρίου με μικτές εμπορικές χρήσεις άνωθεν των γραμμών που θα συμβάλλει θετικά στην περιοχή, ενός κτιρίου φιλοξενίας που θα βοηθήσει επενδυτικά το ακίνητο, υπόγειων πάρκινγκ, όπως επίσης και ορθολογικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου. Εχουμε μιλήσει με την τοπική κοινωνία και γνωρίζουμε τί θέλει η αγορά.

Για την αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου, είμαστε στη φάση της διαβούλευσης, ωριμάζει το περιουσιακό στοιχείο για λογαριασμό της εταιρείας το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, και θεωρούμε ότι, τέλος Ιανουαρίου του 2027, αν όλα πάνε καλά θα έχουμε τις οικονομικές προσφορές και έναν προσωρινό ανάδοχο. Τους επόμενους 2-3 μήνες εκκρεμούν η επισκόπιση της σύμβασης παραχώρησης και κάποιες άλλες διαδικασίες.

Η Διώρυγα Κορίνθου

Ένα από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια αφορά τη Διώρυγα της Κορίνθου και την αξιοποίηση περίπου 180-185 στρεμμάτων στα Ίσθμια και την Ποσειδωνία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΔΙΚ, Νάσος Μπίκας, παρουσίασε ένα σχέδιο που επιχειρεί να αξιοποιήσει όχι μόνο την ίδια τη Διώρυγα αλλά και το ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα της γύρω περιοχής. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η ανάπλαση των παλαιών οικισμών και κατοικιών των εργαζομένων, η επανάχρηση παλαιών κτισμάτων και καφενείων, η ανάπτυξη γαστρονομικών χρήσεων και η δημιουργία ενός περιπάτου που θα ενοποιεί τα δύο άκρα της Διώρυγας. Κατά μήκος της διαδρομής, ο επισκέπτης θα μπορεί να έρχεται σε επαφή με διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του μνημείου, από την εποχή του Νέρωνα έως τα νεότερα στρατιωτικά κατάλοιπα, έχοντας παράλληλα οπτική επαφή με το ίδιο το κανάλι.

Στον τομέα των ψηφιακών και αναβαθμισμένων υπηρεσιών, ο ίδιος αναφέρθηκε στο νέο “VIP passage” και «VIP Signature Crossing»: «Κάποιος μπορεί να επιλέξει ένα slot ηλεκτρονικά για να περάσει συγκεκριμένη ώρα τη διώρυγα. Ταυτόχρονα του προσφέρουμε με drone βιντεοσκόπηση όλης αυτής της διαδρομής του» ανέφερε, τονίζοντας ότι η ζήτηση ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.

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