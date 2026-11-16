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Σε πτωτικό έδαφος κινείται η Wall Street και στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές εντείνονται, με τους επενδυτές να περιορίζουν την έκθεσή τους στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης ενόψει δύο κρίσιμων γεγονότων: της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της Anthropic στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Έτσι, όλοι οι βασικοί δείκτες υποχωρούν, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της Nvidia και οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών AI εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Συγκεκριμένα, στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχωρεί 0,51% στις 52.081 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει πτώση 1,03% στις 7.483 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει σε ποσοστό 1,50% και τις 24.763 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia υποχωρεί περαιτέρω κατά πάνω από 2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των επτά τεχνολογικών κολοσσών της ομάδας Magnificent Seven. Η εταιρεία προέρχεται από τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή της από τον Απρίλιο του 2025, έχοντας χάσει 13% της χρηματιστηριακής της αξίας για το πενθήμερο.

Οι πιέσεις συνδέονται με την αποχώρηση του ιδρυτή και μέχρι πρότινος διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά και με τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση της Nvidia με τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών προηγμένων μικροεπεξεργαστών προς την Κίνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αποχώρηση του Χουάνγκ ακολούθησε αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Πεκίνου.

Η κρίση ηγεσίας συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στην εταιρεία, καθώς οι επενδυτές αναμένουν από τη νέα διοίκηση να παρουσιάσει σαφές σχέδιο για τη στρατηγική της Nvidia και τις προοπτικές ανάπτυξής της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ζήτησε μια «ριζική αναδιάρθρωση» στην Nvidia, καλώντας το διοικητικό συμβούλιο να εξετάσει υποψηφίους εκτός εταιρείας για τη θέση του νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Bloomberg, ορισμένοι σύμμαχοι του Χουάνγκ επιχειρούν να προωθήσουν την επιστροφή του στην ηγεσία της εταιρείας, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας γύρω από τη διοικητική της σταθερότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι έλεγχοι για το κατά πόσον έχουν παρακαμφθεί οι αμερικανικοί περιορισμοί στις πωλήσεις προηγμένων μικροεπεξεργαστών σε κινεζικές εταιρείες. Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου εξέδωσε προσωρινό τελικό κανόνα που περιορίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε προηγμένα συστήματα μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Η αυξημένη αβεβαιότητα αποτυπώνεται και στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης, όπου οι επενδυτές προεξοφλούν μεταβολή 7,8% στην τιμή της μετοχής της Nvidia μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τρίτης. Παρά την κρίση, οι αναλυτές αναμένουν ιδιαίτερα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, προβλέποντας σχεδόν διπλασιασμό τόσο των εσόδων όσο και των κερδών της Nvidia σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις οικονομικές επιδόσεις. Οι επενδυτές θα αναζητήσουν κυρίως ενδείξεις για το πώς σκοπεύει η εταιρεία να διαχειριστεί την επόμενη ημέρα μετά την αποχώρηση Χουάνγκ, καθώς και για τη στρατηγική της στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πιέσεις επεκτείνονται στο σύνολο του τεχνολογικού κλάδου, με ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες στις εταιρείες ημιαγωγών. Micron Technology, Intel και Advanced Micro Devices (AMD) υποχωρούν περισσότερο από 5% η καθεμία, καθώς οι επενδυτές μειώνουν τις τοποθετήσεις τους σε μετοχές που συνδέονται με την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Απώλειες άνω του 5% καταγράφει και η Dell Technologies, ενώ η Oracle υποχωρεί σχεδόν 4%, επιβεβαιώνοντας ότι οι ρευστοποιήσεις δεν περιορίζονται στους κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών, αλλά επηρεάζουν και εταιρείες υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικού και ψηφιακών υποδομών. Η ευρύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στο κατά πόσον οι ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις των επιχειρήσεων που επωφελούνται από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διατηρηθούν σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η δημόσια προσφορά της Anthropic, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές στην ιστορία. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, γνωστή για το μοντέλο Claude, επιδιώκει αποτίμηση περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων, με το ενδεικτικό εύρος τιμής διάθεσης να διαμορφώνεται μεταξύ 70 και 78 δολαρίων ανά μετοχή. Σύμφωνα με το Bloomberg, η ζήτηση για τη δημόσια προσφορά είναι ήδη περίπου εξαπλάσια του αριθμού των διαθέσιμων μετοχών.

Η εισαγωγή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την κρίση στην Nvidia, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, από τον οποίο αναμένεται να αναδειχθεί η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Anthropic και ορισμένοι από τους επενδυτές της επιδιώκουν να αντλήσουν έως 90,4 δισ. δολάρια, μέσω της δημόσιας προσφοράς και μιας παράλληλης ιδιωτικής τοποθέτησης. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στον Nasdaq αναμένεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης έδειξαν αισθητή επιβράδυνση τον Νοέμβριο, αν και η απασχόληση ενισχύθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών. Ο μεταποιητικός δείκτης Empire State της Fed Νέας Υόρκης υποχώρησε στις 7,8 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 18 μονάδων σε σχέση με τον Οκτώβριο και διαμορφούμενος σημαντικά χαμηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών για 16,7 μονάδες.

Παρά τη μείωση, η θετική ένδειξη υποδηλώνει ότι η μεταποιητική δραστηριότητα εξακολουθεί να επεκτείνεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Η μεγαλύτερη επιβράδυνση καταγράφηκε στις νέες παραγγελίες, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 20,2 μονάδες, στις 3 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης απασχόλησης ενισχύθηκε κατά 7,8 μονάδες, φθάνοντας στις 18,1 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Οι τιμές εξακολούθησαν να αυξάνονται, αλλά με χαμηλότερη ένταση, καθώς ο δείκτης καταβαλλόμενων τιμών μειώθηκε κατά 14 μονάδες, στις 45,9.

Παρά τις σημερινές πιέσεις, η Wall Street προέρχεται από μια ιδιαίτερα θετική εβδομάδα, κατά την οποία Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν κέρδη άνω του 2%, σημειώνοντας τις ισχυρότερες εβδομαδιαίες επιδόσεις τους από τον Αύγουστο. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στις επικείμενες συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας, οι οποίες προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα γεωπολιτικής αβεβαιότητας.