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Και όχι μόνο στο μέτωπο της ακρίβειας, το οποίο απαιτεί έναν καινούριο, έκτακτο σχεδιασμό για τον χειμώνα, αφού οι τιμές στη θέρμανση και την κίνηση θα πιέσουν πολύ τον κόσμο, αλλά και στα Ελληνοτουρκικά, τα οποία όπως φαίνεται βρίσκονται και πάλι σε έξαρση, φραστικά ευτυχώς για την ώρα.

Γι’ αυτό άλλωστε και υπήρξαν πολλοί εντός της κυβέρνησης, αλλά και του ευρύτερου πολιτικο-επιχειρηματικού κύκλου, που υποστήριξαν ότι ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να προχωρήσει σε εκλογές τώρα, αμέσως μετά την καλοκαιρινή σεζόν, η οποία βεβαίως κρατάει ακόμα και μάλιστα πηγαίνει πολύ καλά, ίσως για ένα νέο ρεκόρ αφίξεων και εσόδων.

Εν πάση περιπτώσει, για την ώρα τέτοιο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών δεν διαφαίνεται, η έννοια της κυβέρνησης επικεντρώνεται στο πώς θα βρεθούν επιπλέον λεφτά για να τα ρίξει στη μάχη της ενίσχυσης των νοικοκυριών εν όψει του χειμώνα, που θα φέρει, όπως όλα δείχνουν, μεγάλες αυξήσεις τιμών στα καύσιμα και κυρίως στη θέρμανση που είναι βασική ανάγκη του κόσμου για να ζεσταθεί.

Τα δεδομένα και οι αντοχές της οικονομίας είναι ήδη γνωστά, υπάρχουν βεβαίως και κάποιες ακόμα δυνατότητες πέραν των όσων γνωρίζουμε για ενισχύσεις, σαφώς και με κάποιον τρόπο θα βοηθήσουν τα διυλιστήρια και οι εταιρείες παροχής ενέργειας, αφού το κράτος δεν θα τους φορολογήσει με έκτακτη εισφορά.

Θεωρώ, όμως, ότι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση υπάρχουν οι συνθήκες για μια σημαντική παρέμβαση κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ενωση, με δεδομένες τις συνθήκες των αγορών, αλλά και με έναν ακόμη πολύ ουσιώδη παράγοντα: ότι οι 10 από τις 27 χώρες-μέλη έχουν εκλογές εντός του 2027, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και οι ηγέτες τους δεν θα επιθυμούσαν να πάνε σε αυτές δίχως σημαντικές βοήθειες.

Τρόποι υπάρχουν πολλοί και πάντοτε η Ε.Ε. έχει αποδείξει ότι εφόσον το συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη, κυρίως οι ισχυροί, μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κρίση. Το έκαναν στην πανδημία, έδωσαν και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ουσιαστικά λειτούργησε για πολύ μεγαλύτερο διάστημα και βάθος απ’ ό,τι η κρίση του COVID, τώρα θέλουν να δώσουν 800 δισ. ευρώ για εξοπλισμούς προκειμένου να έχει και η Ευρώπη διαπραγματευτική ισχύ μέσω των όπλων.

Στη φάση που βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη θα ήταν πολύ κακό σενάριο να πάνε 10 χώρες στις κάλπες με τεράστια ακρίβεια, γιατί απλούστατα θα θριαμβεύσουν τα ακροδεξιά κόμματα και μετά άντε να το μαζέψεις, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί η ακρίβεια και η ένδεια οδηγούν πάντοτε στα άκρα και σε αυτή την ιστορική περίοδο που βρισκόμαστε είναι η ώρα της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

Στα καθ’ ημάς, όσον αφορά την κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης εισήγαγε κατευθείαν μετά τις θερινές διακοπές το «δύσκολος χειμώνας» και καλά έκανε, κατά τη γνώμη μου, για δύο λόγους.

Πρώτον, γιατί είναι αλήθεια, η ενεργειακή κρίση δείχνει να φουντώνει αντί να σβήνει, οπότε δεν έχει κανέναν λόγο να κρύβει την πραγματική εικόνα για ένα θέμα που δεν ευθύνεται ο ίδιος και η χώρα, αλλά οι διεθνείς εξελίξεις.

Δεύτερον, γιατί έτσι ο Μητσοτάκης προϊδεάζει την κοινή γνώμη για το τι έρχεται και μάλιστα νομίζω ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στη χειμερινή περίοδο, ένα κύμα ενεργειακής ακρίβειας διαχέεται, όπως είναι αντιληπτό, στα προϊόντα, τις υπηρεσίες, παντού.

Αρα και οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι σε λίγους μήνες, την άνοιξη, θα πρέπει να αποφασίσουν σε ποιους θα εμπιστευτούν τη «συλλογική τύχη» τους ως χώρα, ποιοι θα διαπραγματεύονται και ποιοι θα αποφασίζουν σε μια περίοδο που όλα τα θέματα, εθνικά και οικονομικά, θα βρίσκονται σε… δύσκολα φεγγάρια, όπως τραγουδούσε και ο μακαρίτης.