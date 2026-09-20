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Ένα στιβαρό σχέδιο για την αντιμετώπιση του φετινού χειμώνα, που θα εξελιχθεί μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, επιχειρεί να συγκροτήσει η κυβέρνηση επιταχύνοντας το βηματισμό των επόμενων ημερών και εβδομάδων.

Τόσο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσπαθούν να αξιοποιήσουν κάθε δημοσιονομική δυνατότητα για να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος ζωής -λόγω και των σημαντικών αυξήσεων στις διεθνείς τιμές των καυσίμων,-που αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα των πολιτών.

Αύριο το οικονομικό επιτελείο θα κάνει τις πρώτες ανακοινώσεις μετά από το πακέτο μέτρων στη ΔΕΘ, ενώ το σύνολο των βημάτων προς την ίδια κατεύθυνση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και από τις αποφάσεις που θα λάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου.

Το Μέγαρο Μαξίμου – σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- στοχεύει στην καθημερινή ανάλυση των νέων δεδομένων και στην ενίσχυση του «θόλου» προστασίας των πολιτών από την ενεργειακή ακρίβεια με την «επικαιροποίηση», κάθε φορά που θα κρίνεται αναγκαία, των συνδυαστικών κινήσεων στο παζλ. Σε κάθε περίπτωση- όπως επιμένουν κυβερνητικά στελέχη- το κλίμα σταθερότητας και τα αξιόπιστα βήματα που επιλέγει η κυβέρνηση προσδίδουν θετικό πρόσημο στις πρωτοβουλίες αναχαίτισης των δυσκολιών κατά τον, όπως όλα δείχνουν, δύσκολο χειμώνα.

Για τον πρωθυπουργό επιβεβαίωση της πορείας δημοσιονομικής σταθερότητας, ανάπτυξης και μείωσης του δημόσιου χρέους είναι αναμφίβολα η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και τη Scope Ratings. «Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι η νέα και διπλή αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης επιβεβαιώνει επίσης την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας- προσθέτει με την ανάρτησή του- η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα “σκουπίδια”, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.

Στόχος της κυβερνητικής παράταξης είναι η διεκδίκηση μιας τρίτης θητείας να παραπέμπει σε περαιτέρω αυξήσεις των μισθών και των εισοδημάτων, στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και φυσικά στη δυνατότητα της Πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο. Με άμεσα προσωρινά μέτρα, με μόνιμα και σταθερά, αναλόγως τη συγκυρία.

Για παράδειγμα η προοπτική μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για ένα διάστημα είναι στο τραπέζι, εφόσον η Κομισιόν επιτρέψει να εκπέσει από τις οροφές των δαπανών. Η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα είναι τα τρία σημεία στο ίδιο πλάνο και για τα οποία αναζητούν τις δέουσες απαντήσεις με φόντο και τις ευρωπαϊκές επιλογές και κατευθύνσεις. Δύο από τις παρεμβάσεις είναι η αύξηση του ποσού του επιδόματος θέρμανσης για όλο τον χειμώνα και η αντίστοιχη επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης να γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης στην αντλία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης εξηγεί δε ότι η κυβέρνηση θέλει επί της αρχής να δώσει όσες παραπάνω ανάσες μπορεί στους πολίτες, υπενθυμίζοντας ότι έχει μειώσει ή καταργήσει- συμπεριλαμβανομένου του 2027 και μετά- 91 άμεσους και έμμεσους φόρους. «Και ΦΠΑ έχει μειώσει η Κυβέρνηση αυτή. Όμως κάθε φορά που ανακοινώνουμε και εφαρμόζουμε κάτι, γιατί εμείς το κοστολογούμε και το ψηφίζουμε, πρέπει να βγαίνει ο λογαριασμός» διευκρινίζει ο κ. Μαρινάκης και προσθέτει ότι υπάρχουν εφεδρείες από την άνοδο της οικονομίας αλλά δεν είναι ατελείωτες.

Η λογική ευρύτερα που ακολουθεί η κυβέρνηση σχεδιάζοντας για την ενίσχυση της οικονομίας λέει ότι το 2% του ρυθμού ανάπτυξης, που είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δεν είναι το ταβάνι, αλλά η βάση για την εκκίνηση και την προοπτική. Οι επενδύσεις είναι το «κλειδί» και η πλέον χαρακτηριστική παράμετρος για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

«Από το 11% του ΑΕΠ που βρισκόταν όταν αναλάβαμε -θυμίζω ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 21%- θα είναι στο 17,7% φέτος», τόνισε μεταξύ άλλων απευθυνόμενος ο κ. Πιερρακάκης στους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι άκουσαν τον υπουργό Οικονομικών να δίνει το περίγραμμα του σχεδίου για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, σε μια στιγμή που ο ανταγωνιστής του στο εξωτερικό κινείται γρηγορότερα και βρίσκει ευκολότερα κεφάλαια.

«Η μακροοικονομία μετράει όταν ουσιαστικά υπηρετεί, αλλά και υπηρετείται από τη μικροοικονομία. Ισχύουν και τα δύο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών κάνοντας λόγο για τις προσδοκίες των πολιτών, όχι μόνο για σήμερα αλλά για την επόμενη τετραετία. «Μέσα σε μία ΔΕΘ, μοιραία, εκ των πραγμάτων, η οποία κοιτάζει την επόμενη τετραετία και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, πρέπει ο κάθε πολίτης να μπορέσει να δει τον εαυτό του και πρέπει μέσα σε αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο να συγκεντρώσεις και να συγκεράσεις ένα άθροισμα κοινωνικών προτεραιοτήτων», υπογραμμίζει ο υπουργός Οικονομικών, περιγράφοντας επί της ουσίας το σκεπτικό συγκρότησης των μέτρων που παρουσίασε αρχικά ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και το οικονομικό επιτελείο θα τεστάρει στη συνέχεια όσον αφορά στις διεθνείς εξελίξεις και τα δημοσιονομικά περιθώρια.

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