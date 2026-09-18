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Παρά τις ταραχώδεις διεθνείς εξελίξεις και την ευαλωτότητα των διεθνών αγορών, η ελληνική οικονομία – σύμφωνα με τις περισσότερες προβλέψεις – θα εξακολουθεί να έχει τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά της σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων. Η Ελλάδα καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές. Αν και ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί συνολικά το 2026, κυρίως λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών της ενέργειας, το 2027 προβλέπεται να αποκλιμακωθεί.

Την ίδια στιγμή ο χρηματοπιστωτικός τομέας εμφανίζεται ανθεκτικότερος, δημιουργώντας ευκαιρίες για σταθερότερες αποδόσεις, ενώ το δημόσιο χρέος ακολουθεί πτωτική τάση. Παράλληλα, η αγορά εργασίας βαίνει βελτιούμενη, με την ανεργία να ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία και να αναμένεται να υποχωρήσει στο 7,9% έως το 2027, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως δεν απαιτείται η κλιμάκωση της προσπάθειας για περαιτέρω μείωσή της, ειδικά όσον αφορά τους μακροπρόθεσμα ανέργους.

Οι θετικές επιδόσεις όμως δεν περιορίζονται μόνο στους μακροοικονομικούς δείκτες. Η χώρα εμφανίζει μια δυναμική θέση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. O μήνας που διανύουμε αποτελεί κομβικό σημείο για την ελληνική κεφαλαιαγορά καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της χώρας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών μετά από μια περίοδο δεκατριών ετών στις αναδυόμενες αγορές. Η εντυπωσιακή επιστροφή της χώρας υποδηλώνει δύο σημαντικές εξελίξεις: πρώτον τη θετική πορεία της εγχώριας οικονομίας και δεύτερον την αντανάκλαση που έχει η προβολή της ελληνικής αγοράς στην διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών λαμβάνει τόσο ουσιαστική όσο και συμβολική διάσταση. Καθώς κορυφαίοι διεθνείς δείκτες το επανατοποθετούν σταδιακά στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, η επενδυτική εικόνα της χώρας ενισχύεται ακόμα περισσότερο και δημιουργούνται νέες προοπτικές με τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια να αυξάνουν ολοένα και περισσότερο τις τοποθετήσεις τους στις ελληνικές εισηγμένες. Οι πρόσφατες εξελίξεις μάλιστα με την ανακοίνωση εγκατάστασης στην Ελλάδα κορυφαίων hedge funds είναι μια εξέλιξη που ουδείς θα ανέμενε προ δεκαετίας – αρκεί φυσικά η εγκατάσταση αυτή να μεταφραστεί σε επενδύσεις θεσμικού χαρακτήρα και όχι σε πρόσκαιρη εκμετάλλευση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος.

Η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας απορρέει από τις διαρκείς προσπάθειες για τη δημοσιονομική εξυγίανση, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και τη δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος. Φυσικά οι προκλήσεις είναι διαρκείς και δεν μπορούν να εκλείψουν από τη μία ημέρα στην άλλη. Η Ελλάδα καλείται ακόμα να αντιμετωπίσει εγχώρια διαρθρωτικά και διαχρονικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα τη χαμηλή παραγωγικότητα, το δημογραφικό, την περιορισμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας εν γένει, κλπ. Κι όλα αυτά εντός ενός ιδιαίτερα απαιτητικού διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, πολεμικές συγκρούσεις και αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας.

Σε ένα τέτοιο λοιπόν μη ευνοϊκό momentum εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων, μόνο εύκολο δεν είναι η ελληνική οικονομία να συνεχίσει να σημειώνει ανάπτυξη. Προς το παρόν, το μεγάλο στοίχημα είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, με τους καρπούς αυτής να καταλήγουν (και) στους πολίτες, οι οποίοι εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από την ακρίβεια, τη γραφειοκρατία, την αναξιοκρατία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, το νεποτισμό και τη διαφθορά. Η μετουσίωση του αφηγήματος «ανάπτυξη για όλους» θα ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και θα ενισχύσει τη σταθερότητα, σε μια εποχή που αυτή απειλείται από τη δυσαρέσκεια αρκετών κοινωνικών ομάδων.

*Ο Ορέστης Ομράν είναι διεθνής δικηγόρος και Πρόεδρος του Think Tank Synergia