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Τώρα πια, έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από τα οράματα των κομμάτων μέχρι το 2030. Για μετά βλέπουμε. Οράματα πλειοδοσίας από τα οποία δεν εξαιρείται κανείς. Όλοι θα έχουν λαμβάνειν, πλην ίσως από το 1% των υπερπλουσίων που όταν φτιαχτεί το περιουσιολόγιο που θα αποδεικνύει πως είναι υπερπλούσιοι ,θα κληθούν να πληρώνουν 1% ετησίως του πλούτου τους είτε αυτός είναι δικαιολογημένος και φορολογημένος είτε όχι. Μέχρι να φτιαχτεί όμως -κι αν φτιαχτεί- το περιουσιολόγιο όσοι αισθάνονται ή είναι υπερπλούσιοι μπορούν οικειοθελώς να πληρώσουν τον πατριωτικό φόρο υπέρ των αδυνάτων. Αυτό κι αν είναι όραμα! Τύφλα να ‘χουν οι φαντασιώσεις.

Για δουλειά, για παραγωγικότητα, για ανταγωνισμό, για επενδύσεις, για χρηματοδοτικά εργαλεία τώρα που μας τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, για τις νέες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτεί η αγορά, για τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης, για τη γεωστρατηγική αστάθεια και τη νέα ενεργειακή κρίση που πλανάται πάνω μας, δεν ακούσαμε από κανένα αντιπολιτευόμενο αρχηγό. Αυτές οι δυσάρεστες και δυσνόητες για το κοινό αλλά πολύ κρίσιμες για την οικονομία παράμετροι, φαίνεται πως δεν χωρούν στο οραματικό τους πρόγραμμα, όπου χορεύουν αντικρυστά τα δισ. με τους ψηφοφόρους.

Και φυσικά θεωρούν περιττό να αναφέρουν από που θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα για προσλήψεις, αυξήσεις μισθών, επιδόματα και παντοειδείς παροχές. Προφανώς το, «λεφτά υπάρχουν» του Γ. Παπανδρέου, είναι διαχρονικό!

Αφήνω στην άκρη την απάτη με την αριθμητική όπου οι δαπάνες του κάθε έτους διαιρούνται δια τέσσερα αντί να πολλαπλασιαστούν επί 4 για να δούμε πόσος ακριβώς είναι ο λογαριασμός για το τετραετές όραμα ενός εκάστου.

Λεπτομέρειες άνευ σημασίας θα μου πείτε από τη στιγμή που κανείς από όλους αυτούς τους παλιούς αλλά και τους νέους μαθητευόμενους μάγους, κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να κληθεί να υλοποιήσει το όραμα σε πράξεις και έργα.

Άλλωστε οι πράξεις και τα έργα απαιτούν δουλειά ενώ αυτοί με τη δουλειά έχουν πάρει διαζύγιο. Η δουλειά είναι για κάποιους άλλους. Ενώ οι θεωρίες που απέχουν παρασάγγες από τη σκληρή πραγματικότητα, για τους οραματιστές, κοινώς ονειροπαρμένους και λαοπλάνους.

Όσο όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα!

Γιατί, πρέπει να συνομολογήσουμε πως η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι ένα τεράστιο πρόβλημα των τελευταίων ετών που μειώνει διαρκώς την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και καλά κάνουν και το προβάλλουν όλοι μηδέ εξαιρουμένης της κυβέρνησης. Στο σημείο αυτό όμως οφείλουμε να διευκρινίσουμε πως η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν πλήττουν όλους με στον ίδιο βαθμό. Για παράδειγμα η νέα εκτόξευση του πληθωρισμού στο 3,8% τον Αύγουστο, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και το φυσικό αέριο. Όμως Αύγουστο μήνα ποιος καίει πετρέλαιο θέρμανσης και πόσα είναι, πέραν από τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, εκείνα των ιδιωτών που καίνε ντίζελ;

Η συντριπτική πλειονότητα των Ι.Χ είναι βενζινοκίνητα και στη βενζίνη η αύξηση είναι πολύ μικρότερη, αν και αισθητή. Όταν πιάσουν τα κρύα και προκύψει ανάγκη θέρμανσης, ναι θα υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις. Επί του παρόντος έχουμε μια ψυχολογική επιβάρυνση του οικονομικού κλίματος που μας προετοιμάζει για τα χειρότερα που έρχονται τον χειμώνα.

Για την ακρίβεια λοιπόν ξέρουν όλοι να μιλούν και να καταγγέλλουν. Τρόπους αντιμετώπισης όμως που να εμπεριέχουν βέβαια κάποια σοβαρότητα, έχει κανείς να προτείνει; Και μη μου πείτε για κατάργηση του ΦΠΑ και φορολόγηση των πολυεθνικών και των μονοπωλίων γιατί στην πράξη τέτοιες ενέργειες δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που πάνε να λύσουν. Μην ξεχνάμε και το παράδειγμα της Ισπανίας που έκανε μια τρύπα στο νερό με την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε μια σειρά προϊόντα πρώτης ανάγκης και μετ’ ολίγον αναγκάσθηκε να τον επαναφέρει γιατί οι τιμές δεν έπεσαν και παράλληλα άνοιξε μια τεράστια τρύπα στα έσοδα.

Κι όταν το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθωρισμού είναι εισαγόμενο και σε συνάρτηση με τις διεθνείς αγορές, τα όπλα των κυβερνήσεων είναι περιορισμένα και όσες έχουν κάποια δημοσιονομικά περιθώρια, άντε να δώσουν κάποια επιδότηση.

Μέχρι λοιπόν να έρθουν στα πράγματα όλοι αυτοί θαυματοποιοί που θα… μας απαλλάξουν από την ακρίβεια και όλα τα «δεινά» που έφερε ο Μητσοτάκης, ας κάνουμε ευχή να μη χειροτερέψουν τα πράγματα στην οικονομία και στα γεωπολιτικά και από την Άνοιξη και μετά ποιος μας πιάνει!