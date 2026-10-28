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Τον επόμενο μήνα η Anthropic πρόκειται να εισαχθεί στον Nasdaq, σε μια από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές των τελευταίων ετών με αποτίμηση που εκτιμάται ότι μπορεί να είναι 2 τρισ. δολ. Ενόψει της εισαγωγής η Anthropic κατέθεσε ενημερωτικό δελτίο και έτσι γνωστοποιήθηκαν επισήμως η οργάνωση και η λειτουργία αυτού του γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης. Κατ’ αρχήν διαθέτει μια εταιρική διακυβέρνηση που δεν έχει σχέση με καμία άλλη εισηγμένη εταιρεία και η οποία παρέχει ελάχιστη δύναμη στους μετόχους της.

Το ανώτερο όργανο της εταιρείας είναι το Long-Term Benefit Trust, το οποίο ορίζει τα δικά του μέλη και έχει την εξουσία να εκλέγει ή να απομακρύνει τέσσερα από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Το Trust παρά τις εξουσίες του δεν έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει από το διοικητικό συμβούλιο τον CEO Ντάριο Αμοντέι και την αδελφή του και συνιδρύτρια της εταιρείας Ντανιέλα Αμοντέι. Τα υπόλοιπα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα εκλέγονται από τους μετόχους. Στην πράξη, όμως, οι επιλογές θα ελέγχονται από τα δύο αδέλφια Αμοντέι και τους άλλους πέντε συνιδρυτές της εταιρείας οι οποίοι θα διατηρήσουν τον καθημερινό έλεγχο της εταιρείας μέσω ειδικής κατηγορίας μετοχών που τους εξασφαλίζει το 50,1% των δικαιωμάτων ψήφου. Συνεπώς οι κοινοί μέτοχοι θα διαθέτουν σχεδόν μηδενικό έλεγχο επί των βασικών αποφάσεων της εταιρείας.

Οι επτά συνιδρυτές της εταιρείας, δίνουν έμφαση στην ασφάλεια της AI και όπως υπογραμμίζουν στο ενημερωτικό δελτίο όλες οι προσπάθειές τους καθοδηγούνται από έναν και μοναδικό στόχο: την αποστολή της Anthropic. Θεωρούν την προσήλωση βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προτάσσουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με υπεύθυνο τρόπο προς το συμφέρον της ανθρωπότητας. Έχει ενδιαφέρον ότι από τις 300 σελίδες του ενημερωτικού δελτίου, οι 92 σελίδες καταγράφουν τους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Anthropic, προειδοποιώντας τους επενδυτές, όπως έχει υποχρέωση κάθε εταιρεία που εισάγεται σε Χρηματιστήριο.

Η σημαντικότερη προειδοποίηση της Anthropic είναι το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσει η εταιρεία να προκαλέσει «καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα». Αναφέρει επίσης πως τα προηγμένα μοντέλα AI θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια σε κακόβουλους παράγοντες που επιδιώκουν να αναπτύξουν χημικά, βιολογικά ή άλλα επικίνδυνα όπλα. Ακόμη η Anthropic δεν αποκλείει την πιθανότητα να χάσει τον έλεγχο των ίδιων των προϊόντων της. Προειδοποιεί ότι μελλοντικά μοντέλα θα μπορούσαν να εμφανίσουν απρόβλεπτες συμπεριφορές αυτοσυντήρησης, όπως προσπάθειες αντίστασης στην απενεργοποίησή τους ή απόκρυψης και χειραγώγησης πληροφοριών. Επισημαίνει επίσης ότι θα μπορούσαν να παράγουν εξαναγκαστικές ή παραπλανητικές απαντήσεις, οι οποίες θα προσομοιάζουν με εκβιασμό.