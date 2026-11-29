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Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε με μεγάλη απορία το εξής παράδοξο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Οι Νεοδημοκράτες κάνουν ό,τι μπορούν για να μην κερδίσουν τις εκλογές (καλά, για αυτοδυναμία ούτε κουβέντα) και την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ενεργεί ωσάν κατά βάθος να θέλει να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία!

Και το ακόμα πιο παράδοξο είναι πως, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, η πολιτική ατζέντα διαμορφώνεται από εισαγγελείς και διωκτικές αρχές που ανοίγουν τη μια μετά την άλλη υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες περιλαμβάνονται εκατοντάδες κατηγορούμενοι. Δεν ξέρω πού θα βγάλει όλη αυτή η κατάσταση -όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται σήμερα- αλλά το βέβαιο είναι πως δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό, με πιθανότερο σενάριο να μπούμε ως χώρα σε νέες περιπέτειες.

Κι αυτό γιατί, κακά τα ψέματα, το αφήγημα όλων των διεκδικητών μιας θέσης εξουσίας για αύριο μπάζει και δεν πείθει. Και μπορεί η ΝΔ να παραμένει δημοσκοπικά πρώτη και σε απόσταση από τον δεύτερο Τσίπρα και τον τρίτο Ανδρουλάκη, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι αυτοί οι δύο πείθουν λιγότερο το εκλογικό σώμα από τον Μητσοτάκη. Και με τη θεωρία του μονόφθαλμου ανάμεσα στους τυφλούς δεν γίνεται προκοπή.

Στο μεταξύ, δεν είναι καθόλου βέβαιο πως η οικονομία, το ισχυρό ατού της κυβέρνησης, θα κινηθεί σύμφωνα με τις αισιόδοξες προβλέψεις του προϋπολογισμού. Ήδη η Κομισιόν, στις επιμέρους προβλέψεις της, αποκλίνει σημαντικά τόσο στην ανάπτυξη και στη μείωση του χρέους, όσο και στις επενδύσεις και στα υπερπλεονάσματα. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο ρεαλιστική προσέγγιση, η δική μας ή εκείνη των Ευρωπαίων τεχνοκρατών, αλλά, με δεδομένη τη μεγάλη αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα της κάλπης, μάλλον το δυσμενές σενάριο είναι το πιθανότερο.

Και τα ερωτήματα των ορθολογιστών ψηφοφόρων -και όχι των οπαδών- είναι εύλογα. Για παράδειγμα, αναρωτιούνται τι είναι αυτό που θα κάνει η ΝΔ σε μια ακόμα τετραετία που δεν μπόρεσε να κάνει μέσα σε οκτώ χρόνια. Και με ποια πρόσωπα; Αυτά που ανακυκλώνονται σε θέσεις ευθύνης όλα αυτά τα χρόνια;

Και φυσικά υπάρχει ο φόβος πως, αν επικρατήσει κάποιο σχήμα από την αριστερόστροφη αντιπολίτευση και θελήσει να υλοποιήσει στον οικονομικό τομέα όλες αυτές τις πλειοδοτικές υποσχέσεις, θα μπορούσε εντός ολίγου χρόνου να βάλει σε περιπέτειες όλη την οικονομία και να χαθούν όσα με τόσο κόπο και θυσίες του ελληνικού λαού επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Κανείς δεν αντιλέγει πως η καλή πορεία των δεικτών της οικονομίας και η αποκατάσταση της εικόνας της χώρας στα μάτια της διεθνούς κοινότητας δεν είχαν ανάλογη επίδραση στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Μικρές βελτιώσεις, ναι, αλλά το βιοτικό επίπεδο απέχει ακόμα πολύ από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραμένουμε στην τελευταία θέση, τόσο σε ονομαστικούς μισθούς και συντάξεις, όσο και σε αγοραστική δύναμη.

Αν όμως επικρατήσουν οι αλόγιστες παροχές με αυξήσεις μισθών που δεν αντέχει η πραγματική οικονομία, αν επανέλθουν βεβιασμένα ο 13ος και ο 14ος μισθός, καθώς και η 13η και η 14η σύνταξη, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους, τότε μάλλον δεν θα αργήσει η κόκκινη κάρτα από τις αγορές και την Κομισιόν. Δεν θα αργήσει η ώρα που τα πλεονάσματα θα δώσουν τη θέση τους στα ελλείμματα.

Και τότε θα είναι πάλι μονόδρομος οι νέοι φόροι και οι νέες περικοπές, όχι μόνο για τους έχοντες, αλλά οριζόντια. Θα αντέχαμε κάτι τέτοιο ξανά;

Επομένως, τα αδιέξοδα στα οποία οδηγούμαστε είναι πολλά και, δυστυχώς, λείπουν τα προγράμματα από τα κόμματα αλλά και οι απόψεις από το πολιτικό προσωπικό συνολικά που κατ’ αρχάς θα διασφαλίζουν τα κεκτημένα και, κατά δεύτερον, θα επιδιώκουν την αύξηση του πλούτου της χώρας μέσα από επενδύσεις, ώστε στη συνέχεια να δοθούν παροχές στην κοινωνία.

Με άλλα λόγια, μπορεί στις αρχές του φθινοπώρου να γινόταν λόγος για επερχόμενο βαρύ χειμώνα λόγω της ενεργειακής κρίσης, πλην όμως για εμάς ο χειμώνας θα επιβαρυνθεί έτι περαιτέρω από τις πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες δεν ξέρω αν λαμβάνουν υπόψη τους οι διεθνείς αξιολογητές και αναλυτές της ελληνικής οικονομίας.