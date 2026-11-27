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Το πρόστιμο πληρώνεται, έστω (πάρα-πάρα πολύ) δύσκολα. Η καθημερινότητα χωρίς δίπλωμα, όμως, δεν τακτοποιείται με μια συναλλαγή στα γκισέ των ΕΛΤΑ. Για όποιον ξεκινά για δουλειά πριν λειτουργήσουν οι συγκοινωνίες, επισκέπτεται πελάτες ή μεταφέρει παιδιά και ηλικιωμένους, η αφαίρεση της άδειας μπορεί να σημαίνει χαμένα μεροκάματα, πρόσθετα έξοδα και ανατροπή ολόκληρου του οικογενειακού προγράμματος.

Αυτή η διάσταση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης για τις διορθώσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το σχετικό νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 21 Νοεμβρίου, η οποία θα διαρκέσει έως τις 7 Δεκεμβρίου 2026. Και μέχρι να ανακοινωθούν οι τελικές παρεμβάσεις μην αρχίσετε τα άσκοπα high five, αλλά μοιραστείτε τις σκέψεις ενός ανθρώπου που έχασε το δίπλωμά του και πλήρωσε πρόστιμο – και καλά μου έκαναν, αφού παρανόμησα. Αλλά υπάρχουν πολλά «αλλά»…

Το πρόβλημα δεν εξαντλείται στο αν μια κλήση είναι ακριβή. Είναι το συνολικό βάρος που αφήνει πίσω της. Ένα χρηματικό πρόστιμο μπορεί να αποτελεί μόνο την αρχή, όταν ακολουθούν ημέρες ή μήνες κατά τους οποίους ο οδηγός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το όχημά του. Για έναν εργαζόμενο στην περιφέρεια, χωρίς τακτική συγκοινωνία, η εναλλακτική δεν είναι πάντοτε ένα λεωφορείο. Μπορεί να είναι καθημερινές διαδρομές με ταξί, εξάρτηση από συγγενείς ή αδυναμία να φτάσει στην εργασία του. Το ίδιο διοικητικό μέτρο έχει, επομένως, διαφορετικό πραγματικό κόστος, ανάλογα με τις συνθήκες ζωής.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το σχετικό ρεπορτάζ, στελέχη της Τροχαίας είχαν επισημάνει εδώ και καιρό στην κυβέρνηση ότι ορισμένες κυρώσεις επιβαρύνουν δυσανάλογα τους πολίτες. Η περιγραφή «κλαίει κόσμος» που μου μεταφέρουν συνάδελφοί μου από τον ειδικό Τύπο ή από το αστυνομικό ρεπορτάζ, αποτυπώνει την αντίδραση οδηγών όταν μαθαίνουν ότι, εκτός από χρήματα, χάνουν και τη δυνατότητα καθημερινής μετακίνησης.

Η ανάγκη μετακίνησης δεν καταργεί την ευθύνη του παραβάτη – μη γράφουμε τα αυτονόητα. Αποτελεί, όμως, παράγοντα που πρέπει να συνεκτιμάται όταν σχεδιάζεται η διάρκεια μιας κύρωσης, ιδιαίτερα για συμπεριφορές χαμηλότερης επικινδυνότητας.

Χαρακτηριστική είναι η μη συμμόρφωση με τις πινακίδες Ρ-39 και Ρ-40, για απαγόρευση στάθμευσης ή στάσης και στάθμευσης. Η κατάταξη στην κατηγορία Ε1-Β συνεπάγεται πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για δέκα ημέρες. Δεν απαιτείται να έχει καταληφθεί ράμπα ή θέση ΑμεΑ για να επιβληθεί η συγκεκριμένη κύρωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πρόστιμο των 30 ευρώ συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας. Δείχνει, ωστόσο, γιατί η συζήτηση για την αναλογικότητα δεν μπορεί να περιορίζεται στο χρηματικό ποσό.

Η παράνομη στάθμευση δεν είναι καθόλου αμελητέα όταν αποκλείει έναν πεζό, αναγκάζει έναν γονέα με καρότσι να κατέβει στο οδόστρωμα ή στερεί την πρόσβαση από άνθρωπο με αναπηρία. Η προστασία της προσβασιμότητας χρειάζεται ουσιαστική εφαρμογή και ελέγχους. Χρειάζεται, ταυτόχρονα, προσεκτική διαβάθμιση. Η επικινδυνότητα, η παρεμπόδιση που προκαλείται και η επανάληψη της συμπεριφοράς πρέπει να αποτυπώνονται καθαρά στην κύρωση, ώστε η αυστηρότητα να γίνεται κατανοητή ως μέτρο ασφάλειας.

Την κυβερνητική πρόθεση επιβεβαίωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αναφέροντας ότι οι υπερβολές έχουν καταγραφεί από την Τροχαία και το θέμα έχει εξεταστεί από το υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργικό Συμβούλιο. «Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες», δήλωσε. Στις πληροφορίες για τις εξεταζόμενες αλλαγές περιλαμβάνονται τα υψηλά χρηματικά πρόστιμα και οι περιπτώσεις πολύμηνης στέρησης της άδειας οδήγησης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στο protothema.

Ας μην τρελαθούμε… Ο εξορθολογισμός των κυρώσεων δεν σημαίνει εκπτώσεις στην οδική ασφάλεια. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η παραβίαση κόκκινου και οι συμπεριφορές που θέτουν ζωές σε κίνδυνο απαιτούν την υπάρχουσα αυστηρή αντιμετώπιση. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί την ανάγκη να διακρίνονται γενικότερα οι παραβάσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και να αποφεύγονται δυσανάλογες επιβαρύνσεις. Προς το παρόν, οι ισχύουσες κυρώσεις εφαρμόζονται κανονικά. Όποιος οδηγεί -ενώ του έχει αφαιρεθεί η άδεια λόγω παράβασης- εκτίθεται σε πρόσθετες διοικητικές και ποινικές συνέπειες, ακόμη κι αν χρειάζεται το όχημα για την εργασία του. Ως προς τις αλλαγές, το άρθρο 112 του Ν. 5209/2025 επιτρέπει την αναπροσαρμογή των διοικητικών προστίμων με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενώ για τη διάρκεια αφαίρεσης του διπλώματος απαιτούνται οι αντίστοιχες νομικές ρυθμίσεις οι οποίες θα έρθουν – όπως λένε οι ιθύνοντες.

Πίσω από τις διατάξεις, πάντως, υπάρχει μια καθημερινότητα που πρέπει να συνεχιστεί. Και το αίτημα του πολίτη μπορεί να ειπωθεί απλά: «Εντάξει, παρανόμησα. Να πληρώσω και, όπου χρειάζεται, να μου αφαιρεθεί το δίπλωμα. Έχει όμως σημασία πόσα θα πληρώσω και για πόσο διάστημα θα το στερηθώ». Γιατί άλλο είναι να υποστείς τις συνέπειες του λάθους σου και άλλο μια παράβαση μικρότερης βαρύτητας να σε αφήσει για μεγάλο διάστημα χωρίς τρόπο να πας στη δουλειά σου ή να φροντίσεις την οικογένειά σου. Συμφωνούμε;