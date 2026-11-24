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Την επιβολή κυρώσεων στη Βουλγαρία για παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δρομολογεί η Κομισιόν, μόλις λίγους μήνες μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επιβολή προστίμου ύψους έως και 0,02% του βουλγαρικού ΑΕΠ, όπως δήλωσε σήμερα στις Βρυξέλλες ο επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Βάλντις Ντομπρόβσκις. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναστολή της χορήγησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το πρόστιμο, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ έως το τέλος του έτους, θα αποτελέσει την πρώτη κύρωση αυτού του είδους, παρά τις πολυετείς παραβιάσεις των δημοσιονομικών κανόνων από διάφορα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Πολωνία και η Ρουμανία.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η κίνηση σηματοδοτεί τη στροφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την αυστηρότερη εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων.

Έλλειμμα σε υψηλό δεκαετιών

Η Βουλγαρία τέθηκε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος τον Ιούνιο, καθώς οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας θα υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο του 3% του ΑΕΠ για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, το συμπέρασμά μας είναι ότι δεν έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα εισηγηθεί την κλιμάκωση της σχετικής διαδικασίας σε επίπεδο Συμβουλίου.

Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις των Βρυξελλών, η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας υιοθέτησε σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 που προβλέπει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα των τελευταίων δεκαετιών, στο 5,4% του ΑΕΠ.

Για το 2027 σχεδιάζει να περιορίσει το έλλειμμα στο 4,2%, επίπεδο που εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά υψηλότερα από το ευρωπαϊκό όριο.

Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο, έπειτα από χρόνια πολιτικής αστάθειας, η οποία δυσχέρανε την πρόσβαση της χώρας στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και συνέβαλε στη διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, εν μέσω σχεδόν διαρκών προεκλογικών περιόδων.

Κίνδυνος για τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Όσον αφορά στην πιθανή αναστολή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ο Ντομπρόβσκις διευκρίνισε ότι η εξέλιξη της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις, επικαλούμενος ως παράδειγμα τη Ρουμανία.

Όπως εξήγησε, εάν ένα κράτος-μέλος λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, η διαδικασία διακόπτεται και δεν αναστέλλεται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.