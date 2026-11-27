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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2027, με εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να καλούνται να τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους έως το τέλος του έτους. Τα ειδοποιητήρια έχουν ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, ενώ η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση λήγει την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026.

Όσοι αφήσουν την πληρωμή για το νέο έτος θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως το 100% της αρχικής οφειλής. Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με το πότε θα πραγματοποιηθεί η εξόφληση, ο τελικός λογαριασμός μπορεί ακόμη και να διπλασιαστεί.

Για τους ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2027, υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής ακινησίας, χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επιτρέπει την απαλλαγή από τα ετήσια τέλη, εφόσον ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και τηρηθούν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η προθεσμία και τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Το βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής παραμένει η 31η Δεκεμβρίου 2026.

Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία ενεργοποιείται το σύστημα κλιμακωτών προσαυξήσεων, το οποίο προβλέπει διαφορετικό πρόστιμο ανάλογα με τον μήνα εξόφλησης.

Ειδικότερα, όσοι πληρώσουν μέσα στον Ιανουάριο του 2027 επιβαρύνονται με πρόστιμο 25% επί των τελών. Για πληρωμές τον Φεβρουάριο, η προσαύξηση αυξάνεται στο 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου 2027 το πρόστιμο φτάνει στο 100% της οφειλής.

Το ίδιο πρόστιμο 100% προβλέπεται και σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής καταβολής των τελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Για περιπτώσεις πολύ χαμηλών τελών ισχύει ειδική πρόβλεψη, καθώς το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ.

Πώς θα βρείτε και θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα myCAR, στην οποία οι ιδιοκτήτες μπορούν να δουν το ποσό που τους αναλογεί και να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο.

Η πρόσβαση γίνεται από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Μέσα από την εφαρμογή, ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 και να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το σχετικό έντυπο πληρωμής.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα έκδοσης του ειδοποιητηρίου χωρίς κωδικούς TAXISnet, με καταχώριση του ΑΦΜ, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του έτους τελών.

Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, με τον κωδικό πληρωμής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, καθώς και μέσω άλλων διαθέσιμων τραπεζικών καναλιών.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η πληρωμή να έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και να διατηρήσουν το αποδεικτικό συναλλαγής.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας του 2027

Το ποσό που καλείται να πληρώσει κάθε ιδιοκτήτης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του οχήματος και κυρίως από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα.

Για τα αυτοκίνητα με πρώτη ταξινόμηση από την 1η Νοεμβρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, εφαρμόζεται διαφορετική κλίμακα εκπομπών CO₂, βάσει της νεότερης διαδικασίας μέτρησης WLTP.

Αυτό σημαίνει ότι δύο αυτοκίνητα με παρόμοιο κυβισμό μπορεί να έχουν διαφορετικά τέλη, ανάλογα με το έτος ταξινόμησης και τις εκπομπές ρύπων τους.

Το ακριβές ποσό εμφανίζεται στο ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ.

Ψηφιακή ακινησία: Πώς θα αποφύγετε την πληρωμή των τελών

Για όσους διαθέτουν ένα όχημα που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το 2027, η ψηφιακή ακινησία αποτελεί τη βασική εναλλακτική λύση.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να θέσουν το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα τους σε ακινησία ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να παραδώσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας στη ΔΟΥ.

Για να μην οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, η δήλωση ακινησίας πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η δήλωση γίνεται μέσα από το myCAR, όπου ο ιδιοκτήτης επιλέγει την ενότητα «Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία» και στη συνέχεια τη δήλωση ακινησίας οχήματος.

Στην αίτηση καταχωρίζονται ο αριθμός κυκλοφορίας και τα στοιχεία του χώρου στον οποίο θα παραμείνει το όχημα.

Ο ιδιοκτήτης δηλώνει υπεύθυνα ότι ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιόκτητος, μισθωμένος ή παραχωρημένος.

Η ψηφιακή ακινησία αφορά επιβατικά Ι.Χ. και ιδιωτικής χρήσης μοτοσικλέτες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Εάν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, απαιτείται η έγκριση όλων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δήλωση ακινησίας μετά την προθεσμία μπορεί να γίνει δεκτή, αλλά δεν απαλλάσσει αναδρομικά τον ιδιοκτήτη από τα τέλη του 2027.

Προσοχή: Πρόστιμο 10.000 ευρώ για παράνομη κυκλοφορία οχήματος σε ακινησία

Η ψηφιακή ακινησία συνοδεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις.

Το όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί, ενώ πρέπει να παραμένει στον δηλωμένο χώρο ακινητοποίησης. Δεν μπορεί να σταθμεύει σε δημόσιο χώρο κατά παράβαση των όρων της ακινησίας.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί να κυκλοφορεί ή να βρίσκεται σε δημόσιο χώρο κατά παράβαση των σχετικών κανόνων, προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλές κυρώσεις.

Ειδικότερα, μπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, επιπλέον των τελών κυκλοφορίας και του προβλεπόμενου προστίμου μη καταβολής τους.

Σε περίπτωση υποτροπής, το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε 30.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τρία χρόνια.

Συνεπώς, η επιλογή της ακινησίας δεν αποτελεί απλώς τρόπο αποφυγής των τελών, αλλά προϋποθέτει την πραγματική απόσυρση του οχήματος από την κυκλοφορία.

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Πότε συμφέρει η άρση ακινησίας

Μια ακόμη δυνατότητα αφορά στους ιδιοκτήτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο έτος.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα άρσης της ακινησίας με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας, από την 1η Απριλίου κάθε έτους.

Με τον τρόπο αυτό, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πληρώσει μόνο για τους μήνες κατά τους οποίους σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το όχημά του, αντί να καταβάλει το σύνολο των ετήσιων τελών.

Για παράδειγμα, εάν ένα αυτοκίνητο έχει ετήσια τέλη 240 ευρώ, το αναλογικό κόστος για τρεις μήνες κυκλοφορίας διαμορφώνεται στα 60 ευρώ, ενώ για έξι μήνες στα 120 ευρώ.

Η δυνατότητα αναλογικής άρσης παρέχεται μία φορά μέσα στο ίδιο έτος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα τέλη, να υπάρχει ενεργή ασφαλιστική κάλυψη και να υποβληθεί το σχετικό αίτημα μέσω της εφαρμογής.

Εάν η προσωρινή περίοδος κυκλοφορίας λήξει, το όχημα πρέπει να επανέλθει σε ακινησία με τον τρόπο που προβλέπεται.

Για όσους χρησιμοποιούν ένα δεύτερο αυτοκίνητο μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες ή για συγκεκριμένες εποχικές ανάγκες, η επιλογή αυτή μπορεί να περιορίσει αισθητά το ετήσιο κόστος.

ΑΑΔΕ

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες μέχρι το τέλος του έτους

Το βασικό δίλημμα για τους ιδιοκτήτες είναι εάν θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το όχημά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027 ή εάν τους συμφέρει να το θέσουν προσωρινά σε ακινησία.

Όσοι σκοπεύουν να κυκλοφορούν κανονικά θα πρέπει να εξοφλήσουν τα τέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε να αποφύγουν τις προσαυξήσεις που ενεργοποιούνται από την πρώτη ημέρα του νέου έτους.

Αντίθετα, όσοι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους θα πρέπει να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τη διαδικασία ψηφιακής ακινησίας και να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν κατάλληλο χώρο στάθμευσης.

Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι η καθυστέρηση της πληρωμής αυξάνει το κόστος, ενώ η εμπρόθεσμη ακινησία μπορεί να απαλλάξει τον ιδιοκτήτη από την ετήσια επιβάρυνση.