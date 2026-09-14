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Η Abbott Laboratories συμφώνησε να καταβάλει 385 εκατ. δολάρια για τη διευθέτηση καταγγελιών των αμερικανικών αρχών σχετικά με προβληματικές πρακτικές παραγωγής σε δύο εγκαταστάσεις της, μεταξύ των οποίων και εργοστάσιο παραγωγής βρεφικού γάλακτος σε σκόνη που είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας για πιθανή μόλυνση.

Η συμφωνία διευθετεί ισχυρισμούς ότι η εταιρεία προκάλεσε την αγορά, από ομοσπονδιακά και πολιτειακά προγράμματα, βρεφικού γάλακτος το οποίο είχε παραχθεί με τρόπο που δημιουργούσε «μη αποδεκτό κίνδυνο μόλυνσης από μικροοργανισμούς», επηρεάζοντας σημαντικά την αξιοπιστία, την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) είχαν εντοπίσει ανθυγιεινές συνθήκες στο εργοστάσιο της Abbott στο Στέρτζις του Μίσιγκαν το 2022. Η εταιρεία έκλεισε τότε τη μονάδα, εξέλιξη που συνέβαλε στην πρόκληση μεγάλης έλλειψης βρεφικού γάλακτος σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Οι επιθεωρητές είχαν επίσης εντοπίσει στο εργοστάσιο στελέχη του δυνητικά θανατηφόρου βακτηρίου Cronobacter sakazakii, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί οριστικά σύνδεση της εγκατάστασης με περιστατικά ασθένειας σε βρέφη. Λίγους μήνες αργότερα, η Abbott συμφώνησε σε καθεστώς που έθεσε τη μονάδα υπό την εποπτεία του FDA για πέντε χρόνια.

«Καμία εταιρεία δεν θα πρέπει να παίζει με την υγεία και την ασφάλεια των βρεφών της χώρας μας επιτρέποντας να διατηρούνται ανθυγιεινές συνθήκες σε εγκατάσταση παραγωγής βρεφικού γάλακτος», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Στάνλεϊ Γουντγουορντ Τζούνιορ.

Η Abbott υπογράμμισε ότι η εξωδικαστική διευθέτηση δεν συνιστά παραδοχή υπαιτιότητας ή ευθύνης. «Τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της Abbott», ανέφερε η εταιρεία.

Παράλληλα, η Abbott σημείωσε ότι κανένα κλειστό και διανεμημένο προϊόν βρεφικού γάλακτος της δεν έχει βρεθεί θετικό στο Cronobacter sakazakii. Πρόσθεσε ότι δείγματα από κλειστές συσκευασίες που βρίσκονταν στα σπίτια των βρεφών τα οποία εξετάζονταν κατά την ανάκληση του 2022 ήταν αρνητικά. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) είχαν επίσης αναφέρει ότι δεν υπήρχε οριστική σύνδεση μεταξύ του εργοστασίου και των υπό διερεύνηση περιστατικών.

Στην καταγγελία των αμερικανικών αρχών αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι οι διαρροές από την οροφή ήταν συχνό φαινόμενο στο εργοστάσιο του Στέρτζις, με νερό να στάζει πάνω από εξοπλισμό. Η Abbott φέρεται να χρησιμοποιούσε προσωρινές λύσεις για την εκτροπή των νερών, παρότι, σύμφωνα με τις αρχές, η διοίκηση γνώριζε ότι το υγρό περιβάλλον αύξανε τον κίνδυνο μόλυνσης.

Βάσει του διακανονισμού, η Abbott θα καταβάλει 348,7 εκατ. δολάρια στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη διευθέτηση της υπόθεσης βάσει του False Claims Act και επιπλέον 36,3 εκατ. δολάρια για αξιώσεις πολιτειών, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 385 εκατ. δολάρια.

Τρεις πληροφοριοδότες, εργαζόμενοι της εταιρείας, είχαν καταθέσει αγωγή το 2022 βάσει του False Claims Act, ο οποίος επιτρέπει σε ιδιώτες να προσφεύγουν κατά εταιρειών για λογαριασμό της κυβέρνησης και να λαμβάνουν μέρος του ποσού που ανακτάται. Οι τρεις εργαζόμενοι θα μοιραστούν συνολικά 69 εκατ. δολάρια από τον ομοσπονδιακό διακανονισμό.

Η νέα συμφωνία έρχεται μετά τον διακανονισμό ύψους 670 εκατ. δολαρίων στον οποίο είχε προχωρήσει η Abbott τον Αύγουστο για μέρος των αγωγών που αφορούσαν ισχυρισμούς σχετικά με βρεφικό γάλα για πρόωρα νεογνά.

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