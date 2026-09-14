Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Έχοντας καταφέρει να σημειώσει εντυπωσιακές επιδόσεις στο box office καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έγραψε πλέον τη δική της ιστορία για τη Universal, καθώς αναδείχθηκε σε ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Κατά την ένατη εβδομάδα της κινηματογραφικής της πορείας, η πολυαναμενόμενη παραγωγή ξεπέρασε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο κατείχε από το 2015 το «Jurassic World».

Όπως αναφέρει το The Wrap, η νέα αυτή επίδοση αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό σε μια σειρά από ρεκόρ που έχει καταγράψει η ταινία από την έναρξη της προβολής της. Μεταξύ των σημαντικότερων επιτυχιών της συγκαταλέγεται και το μεγαλύτερο άνοιγμα στην έως τώρα σκηνοθετική πορεία του Νόλαν, καθώς ξεπέρασε το «The Dark Knight Rises». Παράλληλα, η ταινία κατάφερε να κατακτήσει και τον τίτλο της πιο εμπορικής παραγωγής στην ιστορία των κινηματογραφικών προβολών Imax.

Η «Οδύσσεια» έχει καταγράψει, όμως, σημαντικές επιδόσεις και στη διεθνή αγορά. Αποτελεί την πρώτη ταινία που δεν είναι ούτε σίκουελ ούτε ριμέικ, μετά το «Avatar» στις αρχές της δεκαετίας του 2010, που κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εισπράξεις εκτός Βόρειας Αμερικής. Η συγκεκριμένη επίδοση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του Κρίστοφερ Νόλαν ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου.

«Αυτό που δημιούργησαν ο Κρις και η Έμα Τόμας θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο φιλόδοξες και άρτια εκτελεσμένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός που αφορά μια ολόκληρη γενιά και ταυτόχρονα ενισχύει το ενδιαφέρον του κοινού για τη μεγάλη οθόνη», δήλωσε η Ντόνα Λάνγκλεϊ, πρόεδρος του NBCUniversal Entertainment.

Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να επισφραγίσει τη συνεργασία του Νόλαν με τη Universal, η οποία ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια. Ο σκηνοθέτης είχε προηγουμένως ολοκληρώσει μια συνεργασία διάρκειας περίπου δέκα ετών με τη Warner Bros., προτού επιλέξει να συνεχίσει την κινηματογραφική του πορεία με το στούντιο της Comcast. Η πρώτη μεγάλη παραγωγή που προέκυψε από αυτή τη συνεργασία ήταν το «Oppenheimer», η βιογραφική ταινία για τον Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ.

Στην Ελλάδα, η «Οδύσσεια», με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, έκανε την πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Η ταινία βασίζεται στον κεντρικό κορμό του ομηρικού έπους και ακολουθεί την περιπετειώδη διαδρομή του Οδυσσέα, ο οποίος έπειτα από δέκα χρόνια περιπλάνησης προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του και να φτάσει ξανά στην Ιθάκη.

Μαζί με το «Spider-Man: Brand New Day» των Sony και Marvel, η «Οδύσσεια» αποτέλεσε μία από τις παραγωγές που πρωταγωνίστησαν στο δεύτερο μισό της φετινής θερινής κινηματογραφικής περιόδου. Η ταινία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις παραγωγές που σημείωσαν τις υψηλότερες εισπράξεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχηση που έχει αποκτήσει στο κοινό και τη δυναμική της στις διεθνείς κινηματογραφικές αγορές.

Διαβάστε ακόμη

Η αγορά ζητά ελέγχους στην ψηφιακή αγορά

Παναγιώτης Γαβριηλίδης: Γιατί η COSMOTE γίνεται Telekom

Γιατί οι τιμές που τελειώνουν σε 9 επηρεάζουν τις αγορές μας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ