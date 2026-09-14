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Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αγοράζει απλώς τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει να αναπτύξει και η ίδια ορισμένα τμήματα της τεχνολογίας, διαφορετικά κινδυνεύει να καταστεί ευάλωτη, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς κακό στο να εισάγεις νέες τεχνολογίες αντί να τις παράγεις», δήλωσε η Λαγκάρντ τη Δευτέρα. Ωστόσο, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη είναι «ιδιαίτερη», όπως είπε.

Παράλληλα με την προστασία των δεδομένων, η Λαγκάρντ επισήμανε ως έναν ακόμη παράγοντα την πρόσβαση στην τεχνολογία, καθώς, όταν η χρήση της AI γίνει ευρέως διαδεδομένη, τυχόν διακοπή της πρόσβασης ή αλλαγή των όρων θα επηρέαζε «όλους τους τομείς ταυτόχρονα».

«Πρόκειται για ένα είδος διαπραγματευτικής ισχύος που κανένας εμπορικός εταίρος δεν είχε ποτέ απέναντι στην Ευρώπη», δήλωσε. «Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, για παράδειγμα σχετικά με τους δασμούς ή τους ψηφιακούς φόρους».

Οι δηλώσεις αυτές προστίθενται στις εκκλήσεις της Λαγκάρντ και άλλων αξιωματούχων της ΕΚΤ να μην επιτρέψει η Ευρώπη να μείνει πολύ πίσω στον τομέα της AI, όχι μόνο λόγω των οικονομικών κινδύνων αλλά και για λόγους κυριαρχίας. Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η AI θα αποτελέσει «δοκιμασία» για το κατά πόσον η Ευρώπη είναι ικανή να αξιοποιήσει συλλογικά τις δυνατότητές της.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένας συνασπισμός κορυφαίων Ευρωπαίων οικονομολόγων, πολιτικών και ειδικών στην AI, μεταξύ των οποίων ο νομπελίστας Φιλίπ Αγκιόν και η πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαργκρέτε Βεστάγκερ, προειδοποίησε επίσης ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να εξαρτηθεί αμετάκλητα από μια χούφτα ξένων κυβερνήσεων και προσώπων, εάν δεν αναληφθεί αποφασιστική δράση εντός του έτους.

Η Λαγκάρντ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. «Οι εταιρείες θα πρέπει να αποφασίζουν εάν θα υιοθετήσουν την AI με βάση τα πλεονεκτήματά της, χωρίς να ανησυχούν για το πού καταλήγουν τα δεδομένα τους», είπε.

Τα νέα gigafactories αποτελούν μια αρχή, αλλά επί του παρόντος απέχουν πολύ από το να είναι επαρκή, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, η οποία πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τις υποδομές της με εντελώς διαφορετικό ρυθμό».

Η AI θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει ένα εγχείρημα που θα δώσει επιτέλους ώθηση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. «Χρειάζεται κεφάλαια σε κλίμακα που μόνο οι αγορές μπορούν να προσφέρουν και το διακύβευμα για την Ευρώπη δύσκολα θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο», δήλωσε η Λαγκάρντ.

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