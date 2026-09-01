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Η μετοχή της Reckitt Benckiser Group Plc ανέκαμψε δυναμικά, μετά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου υπέρ της εταιρείας σε μια υπόθεση-ορόσημο μεταξύ σειράς αγωγών που συνδέουν το βρεφικό γάλα για πρόωρα νεογνά με μια δυνητικά θανατηφόρα εντερική νόσο.

Η ομόφωνη ετυμηγορία υπέρ της Mead Johnson, θυγατρικής της Reckitt, στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόι σημαίνει ότι η εταιρεία δεν βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με κάποια εκκρεμή καταδικαστική απόφαση ενόρκων στο σύνολο των σχετικών δικαστικών υποθέσεων για τη νόσο, γνωστή ως νεκρωτική εντεροκολίτιδα (NEC), όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Mead Johnson.

Η μετοχή της Reckitt σημείωσε άνοδο έως και 5,9% στις πρώτες συναλλαγές στο Λονδίνο την Τρίτη. Μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, ωστόσο, κατέγραφε απώλειες σχεδόν 18% από την αρχή του έτους.

Στο επίκεντρο το μέλλον της Mead Johnson

Οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στο μέλλον της Mead Johnson, την οποία η Reckitt εξαγόρασε το 2017 και για την οποία έχει δηλώσει ότι εξετάζει εναλλακτικές επιλογές, μόλις ξεκαθαρίσει το τοπίο των δικαστικών υποθέσεων.

Η Mead Johnson έχει απορρίψει τις κατηγορίες ότι απέκρυψε κινδύνους σχετικά με το ενδεχόμενο το γάλα για πρόωρα βρέφη να προκαλεί NEC, μια πάθηση που έχει συνδεθεί με θανάτους και εγκεφαλικές βλάβες.

Πλέον απομένουν μόνο λίγες υποθέσεις σε πολιτειακά δικαστήρια. Ο αναλυτής της Barclays, Γουόρεν Άκερμαν, εκτιμά ότι αυτές θα μπορούσαν να διευθετηθούν με ποσό χαμηλότερο από την αρχική του εκτίμηση των 500 εκατ. δολαρίων.

«Πιστεύουμε ότι τα ερωτήματα τώρα θα στραφούν στο ύψος του διακανονισμού, στο ποιος θα αποκτήσει τη Mead Johnson Nutrition, πότε θα γίνει αυτό και έναντι ποιου τιμήματος», ανέφερε.

Η συμφωνία των 670 εκατ. δολαρίων της Abbott

Η NEC μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και νέκρωση του εντερικού ιστού των πρόωρων βρεφών, αποτελώντας μια ιδιαίτερα σοβαρή πάθηση.

Η Abbott Laboratories, η οποία διαθέτει το βρεφικό γάλα Similac, συμφώνησε στις 20 Αυγούστου να καταβάλει 670 εκατ. δολάρια για τον διακανονισμό μέρους των αγωγών που υποστηρίζουν ότι απέκρυψε τον κίνδυνο εμφάνισης NEC.

Η Abbott έχει διευκρινίσει ότι η συμφωνία δεν συνιστά παραδοχή ευθύνης.

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