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Η Ελλάδα βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο. Ο Κρις Ρόκος, ιδρυτής του ομώνυμου hedge fund, μετέφερε τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα, η Millennium Management ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στη χώρα, ενώ και η Verition εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει παρουσία στην ελληνική αγορά. Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανάλυση το Bloomberg, η συντονισμένη προσπάθεια κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών έχει οδηγήσει ορισμένους διαχειριστές κεφαλαίων να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανταλλάξουν το Μέιφερ του Λονδίνου με τη θέα στο Αιγαίο.

Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εύποροι επενδυτές και fund managers επανεξετάζουν το πού θα εγκατασταθούν, μετά τη μεταρρύθμιση του βρετανικού φορολογικού καθεστώτος για τους non-doms.

Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που αποτέλεσαν έναν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από την έξοδο εύπορων non-doms από τη Βρετανία, το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Ελλάδα έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία.

Τα Εμιράτα έχουν αφιερώσει χρόνια στην προσπάθεια να εξελιχθούν σε διεθνές κέντρο των hedge funds, αξιοποιώντας έναν συνδυασμό που δύσκολα μπορεί να αντιγραφεί: χαμηλή φορολογία και τεράστιες δεξαμενές κεφαλαίων. Το Άμπου Ντάμπι διαθέτει περίπου 1,8 τρισ. δολάρια σε κρατικό επενδυτικό πλούτο, ενώ στο Ντουμπάι βρίσκονται περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ο πόλεμος δοκιμάζει το μοντέλο του Κόλπου

Ο πόλεμος έχει υποβάλει αυτό το μοντέλο στην πιο δύσκολη δοκιμασία του μέχρι σήμερα, οδηγώντας ορισμένους traders να εξετάζουν εναλλακτικές τοποθεσίες.

Ο ανταγωνισμός, μάλιστα, εντείνεται. Το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, ακόμη και η Τουρκία έχουν ενισχύσει τις προσπάθειές τους για την προσέλκυση χρηματοοικονομικών εταιρειών και εύπορων επενδυτών.

Και η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα ισχυρό αφήγημα: φορολογικά πλεονεκτήματα, ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και γεωγραφική θέση εκτός της εμπόλεμης ζώνης.

Ωστόσο, οι εταιρείες που εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν στην Αθήνα διατηρούν ταυτόχρονα σημαντικούς δεσμούς με τον Κόλπο.

Η Millennium, για παράδειγμα, απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζομένους στο Ντουμπάι. Η εταιρεία εξέτασε τρόπους για να μεταφέρει σε άλλη τοποθεσία όσους δεν επιθυμούν πλέον να έχουν βάση στο εμιράτο, όπως είχε μεταδώσει τον Μάρτιο ο Νισάντ Κουμάρ. Παράλληλα, όμως, έχει δηλώσει ότι αναμένει να διατηρήσει το γραφείο της εκεί.

Η Verition σχεδιάζει να παρατείνει για πέντε χρόνια τη μίσθωση των γραφείων της στο Ντουμπάι και να διευρύνει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, η Rokos προχωρά στην προετοιμασία για τη δημιουργία γραφείου στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο είχε ανακοινώσει εν μέσω του πολέμου.

Όταν η Verition ανακοίνωσε την απόφασή της τον Μάρτιο, εκπρόσωπός της είχε επισημάνει δύο βασικούς λόγους για τους οποίους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν ελκυστικά: την ολοένα σημαντικότερη θέση τους ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου και τον ρόλο τους ως κόμβου θεσμικών κεφαλαίων για ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

Η Citadel επιβεβαιώνει την άνοδο του Ντουμπάι

Η απόφαση της Citadel να ανοίξει γραφείο στο Ντουμπάι αποτελεί μία ακόμη ένδειξη του πόσο έχει αναπτυχθεί το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Η εταιρεία έλαβε, εν μέσω του πολέμου, την απαραίτητη έγκριση για να ξεκινήσει δραστηριότητες στο Ντουμπάι, προσθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds παγκοσμίως σε μια αγορά που εδώ και χρόνια δημιουργεί τις απαραίτητες υποδομές και προσελκύει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται ο κλάδος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Citadel, Κεν Γκρίφιν, είχε άλλωστε χαρακτηρίσει αυτούς τους παράγοντες καθοριστικούς για οποιαδήποτε απόφαση επέκτασης της εταιρείας.

Πλέον, στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Ντουμπάι είναι εγγεγραμμένα περισσότερα από 100 hedge funds, ενώ πάνω από 80 εξ αυτών διαχειρίζονται κεφάλαια άνω του 1 δισ. δολαρίων το καθένα.

Το Άμπου Ντάμπι δημιουργεί παράλληλα το δικό του cluster hedge funds. Κεντρικό ρόλο έχει η Brevan Howard, η οποία απασχολεί περίπου 150 εργαζομένους στην πόλη και έχει μετατρέψει το εμιράτο στο μεγαλύτερο κέντρο ανάληψης επενδυτικού ρίσκου της εταιρείας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των κεφαλαίων

Και, βέβαια, υπάρχει ο παράγοντας του χρήματος.

Η Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), με ενεργητικό περίπου 1 τρισ. δολαρίων, ενισχύει εδώ και χρόνια τη συνεργασία της με hedge funds, ενώ οργανισμοί όπως η ADIC εισέρχονται επίσης πιο δυναμικά στον συγκεκριμένο χώρο.

Παράλληλα, η Lunate έχει αποκτήσει συμμετοχή στην Brevan Howard και έχει δεσμεύσει 2 δισ. δολάρια σε μία από τις επενδυτικές πλατφόρμες της.

Έτσι, η άνοδος της Αθήνας δεν σημαίνει ότι το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι χάνουν αυτομάτως τη θέση τους στον παγκόσμιο χάρτη των hedge funds. Αντίθετα, αναδεικνύει έναν ολοένα εντονότερο διεθνή ανταγωνισμό για τους διαχειριστές κεφαλαίων, τα επενδυτικά ταλέντα και τα δισεκατομμύρια που τους ακολουθούν, με την Ελλάδα να επιχειρεί πλέον να διεκδικήσει ενεργό ρόλο σε αυτή τη μάχη.

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