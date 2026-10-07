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Οι δισεκατομμυριούχοι με ισχυρούς δεσμούς με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν μεταξύ των μεγαλύτερων insider sellers το τρίτο τρίμηνο, σε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων για τις τεχνολογικές μετοχές και αυξανόμενων προειδοποιήσεων για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ξέφρενη ανάπτυξη της AI.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρέθηκε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και διευθυντής της Nvidia, Μαρκ Στίβενς, σε ένα τρίμηνο κατά το οποίο η αποτίμηση της εταιρείας κατασκευής chip πλησίασε τα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Στη λίστα με τους δέκα μεγαλύτερους πωλητές περιλαμβάνονται επίσης η διευθύνουσα σύμβουλος της Arista Networks, Τζέισρι Ούλαλ, και ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Οι τρεις τους διαθέτουν συνολική περιουσία περίπου 302 δισ. δολαρίων.

Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υποχώρησαν έντονα τον Ιούλιο, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για τα τεράστια ποσά που κατευθύνονται στον κλάδο. Ακολούθησε ανάκαμψη, όμως οι μετοχές δέχθηκαν νέο πλήγμα στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI τάχθηκαν υπέρ της επιβράδυνσης στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI.

Η αγορά, ωστόσο, ανέκαμψε γρήγορα, χάρη σε νέες εξελίξεις, όπως το Muse της Meta Platforms και την προσμονή για την επόμενη γενιά αρχιτεκτονικής AI της Nvidia.

Σε αντίθεση με το δεύτερο τρίμηνο, όταν σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι πωλητές ήταν στελέχη εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, το τρίτο τρίμηνο εμφανίστηκαν στη λίστα και επικεφαλής εταιρειών από τους κλάδους της υγείας και της βιοτεχνολογίας.

Μαρκ Στίβενς: Πωλήσεις 946,6 εκατ. δολαρίων

Θέση: Διευθυντής, Nvidia

Μετοχές που πούλησε: 4.236.740

Συνολική αξία: 946.627.633 δολάρια

Ο Στίβενς, με περιουσία περίπου 12,2 δισ. δολαρίων, πούλησε κατά το τρίμηνο μετοχές αξίας άνω των 946 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία chip που βρίσκεται στην καρδιά της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρότι η μετοχή της Nvidia καταγράφει άνοδο σχεδόν 30% από τις αρχές του έτους, η επίδοση αυτή είναι μικρότερη από εκείνη άλλων εταιρειών ημιαγωγών, όπως η Intel και η Advanced Micro Devices, οι οποίες έχουν υπερτριπλασιάσει την αξία τους.

Τα κέρδη της Nvidia εξακολουθούν να αυξάνονται ταχύτερα από την αποτίμησή της, γεγονός που αντανακλά τον σκεπτικισμό της Wall Street, παρά την εκρηκτική αύξηση των εσόδων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει απορρίψει τις προειδοποιήσεις άλλων ηγετικών στελεχών της AI σχετικά με τους κινδύνους της τεχνολογίας για την ανθρωπότητα, χαρακτηρίζοντας «εντελώς περιττή» οποιαδήποτε επιβράδυνση στην ανάπτυξή της.

Ο Στίβενς παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Nvidia, μετά τον Χουάνγκ.

Τζέισρι Ούλαλ: Πωλήσεις 446 εκατ. δολαρίων

Θέση: Πρόεδρος και CEO, Arista Networks

Μετοχές που πούλησε: 2.226.435

Συνολική αξία: 446.013.758 δολάρια

Η Τζέισρι Ούλαλ, μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο με περιουσία 8,7 δισ. δολαρίων, πούλησε μέρος των συμμετοχών της τον Αύγουστο, καθώς η μετοχή της εταιρείας εξοπλισμού δικτύων ενισχυόταν.

Οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω προγραμματισμένων σχεδίων συναλλαγών 10b5-1, τα οποία επιτρέπουν στα στελέχη να γνωστοποιούν εκ των προτέρων την πρόθεσή τους να πουλήσουν μετοχές.

Η Ούλαλ εξακολουθεί να κατέχει περίπου 2% της Arista, η οποία επωφελείται από την έκρηξη της AI, καθώς η μαζική ανάπτυξη κέντρων δεδομένων αυξάνει τη ζήτηση για εξοπλισμό συνδεσιμότητας.

Κιθ Μάιστερ: Πωλήσεις 436 εκατ. δολαρίων

Θέση: Διευθυντής, Illumina

Μετοχές που πούλησε: 2.060.202

Συνολική αξία: 436.157.160 δολάρια

Ο ακτιβιστής επενδυτής Κιθ Μάιστερ εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας βιοεπιστημών Illumina τον Μάρτιο του 2025 και άρχισε φέτος να ρευστοποιεί μέρος των μετοχών του μέσω της Corvex Management, του hedge fund που ίδρυσε.

Η Illumina εντάχθηκε πρόσφατα στον δείκτη S&P 500, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα έσοδα και τα κέρδη της χρονιάς.

Σούνινγκ Γουάνγκ: Πωλήσεις 401 εκατ. δολαρίων

Θέση: Πρόεδρος, SharkNinja

Μετοχές που πούλησε: 2.668.200

Συνολική αξία: 401.190.552 δολάρια

Ο Σούνινγκ Γουάνγκ, με περιουσία 10,6 δισ. δολαρίων, έλαβε ειδική, εφάπαξ έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της SharkNinja για την πώληση μέρους των μετοχών του τον Ιούλιο.

Η SharkNinja είναι ο μεγαλύτερος πωλητής μικρών οικιακών συσκευών στις ΗΠΑ, με έσοδα 6,4 δισ. δολαρίων το 2025. Ο Γουάνγκ εξακολουθεί να κατέχει περίπου 35% της εταιρείας.

Μάικλ Ίντρατορ: Πωλήσεις 347 εκατ. δολαρίων

Θέση: Πρόεδρος και CEO, CoreWeave

Μετοχές που πούλησε: 4.061.793

Συνολική αξία: 347.150.716 δολάρια

Η CoreWeave, πάροχος υπολογιστικής ισχύος για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει εξελιχθεί σε βαρόμετρο για την έκρηξη των επενδύσεων στα κέντρα δεδομένων.

Καθώς η μετοχή της κινείται έντονα από την αρχική δημόσια εγγραφή της το 2025, τα στελέχη της, με επικεφαλής τον Ίντρατορ, έχουν πουλήσει μετοχές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω προγραμματισμένων σχεδίων 10b5-1.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι τα στελέχη της εξακολουθούν να έχουν εμπιστοσύνη στις προοπτικές της και ότι οι πωλήσεις αποτελούν μέρος των συνήθων σχεδίων διαχείρισης της ρευστότητάς τους.

Ο Ίντρατορ δήλωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι η κριτική για τη μαζική ανάπτυξη κέντρων δεδομένων δεν έχει επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη της CoreWeave, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει καμία μείωση στις παραγγελίες.

Τζεφ Μπέζος: Πωλήσεις 346 εκατ. δολαρίων

Θέση: Πρόεδρος, Amazon

Μετοχές που πούλησε: 1.209.649

Συνολική αξία: 346.453.514 δολάρια

Ο Τζεφ Μπέζος πούλησε 25 εκατ. μετοχές της Amazon το 2025 και συνέχισε και φέτος τις πωλήσεις μέσω προκαθορισμένου σχεδίου, ρευστοποιώντας περισσότερες από ένα εκατομμύριο μετοχές το τρίτο τρίμηνο.

Τον Αύγουστο γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να πουλήσει έως και 15 εκατ. μετοχές, αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων.

Η Amazon έγινε πρόσφατα η πέμπτη εταιρεία στον κόσμο που ξεπέρασε τα 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, μετά την ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων της από τις υπηρεσίες cloud.

Ωστόσο, η μετοχή της παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα φέτος, καθώς ενισχύονται οι φόβοι των επενδυτών ότι οι επιχειρήσεις δαπανούν υπερβολικά ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μπέζος είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία περίπου 281 δισ. δολαρίων.

Οι υπόλοιποι κορυφαίοι πωλητές

Στην έβδομη θέση βρέθηκε η Μαρτίν Ρόθμπλατ, πρόεδρος και CEO της United Therapeutics, με πωλήσεις μετοχών αξίας 314,1 εκατ. δολαρίων.

Ακολούθησε ο Τζον Όιλερ, πρόεδρος και CEO της BeOne Medicines, ο οποίος πούλησε μετοχές αξίας 293,5 εκατ. δολαρίων μέσω προκαθορισμένου σχεδίου 10b5-1.

Στην ένατη θέση βρέθηκε ο Πίτερ Μπεκ, πρόεδρος και CEO της Rocket Lab, με πωλήσεις ύψους 286,4 εκατ. δολαρίων. Ο ίδιος και άλλα στελέχη της εταιρείας πούλησαν συνολικά μετοχές αξίας 5,49 εκατ. δολαρίων μέσα στο καλοκαίρι, καθώς η εταιρεία προχωρά σε σημαντική αναδιάρθρωση.

Τη δεκάδα συμπλήρωσε ο Φρανκ Σλούτμαν, πρόεδρος της Snowflake, με πωλήσεις μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης αξίας 282,7 εκατ. δολαρίων.

Οι ιδρυτές της AI δεν ζουν από τον ετήσιο μισθό

Οι πωλήσεις αναδεικνύουν και μια ευρύτερη ιδιαιτερότητα της αμοιβής των κορυφαίων στελεχών της τεχνολογίας. Οι ιδρυτές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογικών κολοσσών διαθέτουν συχνά τόσο μεγάλες συμμετοχές στις επιχειρήσεις τους, ώστε η ετήσια αμοιβή τους αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής τους περιουσίας.

Οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα στελέχη δεν χρειάζεται να βασίζονται στις ετήσιες αποδοχές τους. Όταν η εταιρεία αναπτύσσεται και η μετοχή της αυξάνεται, μπορούν να αξιοποιούν τον πλούτο που ήδη διαθέτουν μέσω των μετοχικών τους συμμετοχών.

Στην περίπτωση της Anthropic, η εταιρεία έχει προβλέψει έναν συνδυασμό μισθού, μετοχικών παροχών και άλλων προνομίων. Ωστόσο, η σχετική εταιρική κατάθεση δεν αποκαλύπτει το ποσοστό ιδιοκτησίας που διαθέτουν οι ιδρυτές, το οποίο θα μπορούσε να αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με τους τελικούς όρους και την αποτίμηση της επικείμενης δημόσιας εγγραφής.

Οι αδελφοί Αμοντέι και οι υπόλοιποι συνιδρυτές της Anthropic έχουν δεσμευτεί, μέσω των εγγράφων για την IPO, να διαθέσουν το 80% των προσωπικών τους συμμετοχών στην Anthropic για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

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