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Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε η προσπάθεια της Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) να αντιμετωπίσει την ανεπιθύμητη πρόταση εξαγοράς της Intesa Sanpaolo, καθώς ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας αρνήθηκε να στηρίξει το εναλλακτικό σχέδιο της διοίκησης.

Ο δισεκατομμυριούχος Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε, δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής της Monte Paschi, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν στηρίζει την πρόταση για την εξαγορά των Banco BPM και Banca Generali. Το σχέδιο είχε παρουσιάσει ο διευθύνων σύμβουλος της MPS, Λουίτζι Λοβάλιο, ως στρατηγική απάντηση στην προσφορά της Intesa.

Ο Καλτατζιρόνε συντάσσεται πλέον με τη Delfin Sarl, τον μεγαλύτερο μέτοχο της Monte Paschi, η οποία επίσης αντιτίθεται στις δύο συμφωνίες. Μαζί με έναν ακόμη μέτοχο που έχει ταχθεί κατά της πρότασης, οι τρεις επενδυτές ελέγχουν λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο των μετοχών της MPS, ποσοστό που αρκεί για να μπλοκάρει το σχέδιο του CEO.

Το πλεονέκτημα της Intesa

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντική νίκη για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intesa Sanpaolo, Κάρλο Μεσίνα, ο οποίος επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της τράπεζας στην ιταλική αγορά μέσω της εξαγοράς της Monte Paschi.

Η Intesa ανέβασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το τίμημα της προσφοράς της, συνδέοντας παράλληλα την ολοκλήρωσή της με την απόρριψη από τους μετόχους της πρότασης του Λοβάλιο.

Η εξέλιξη προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στη μετοχή της Monte Paschi. Η μετοχή της υποχώρησε έως και 6,1%, ενώ λίγο πριν από τις 11:00 ώρα Μιλάνου κατέγραφε απώλειες 2,7%. Η Intesa υποχωρούσε κατά 2,2%.

Ο Καλτατζιρόνε πρόκειται να καταψηφίσει τις αποφάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σχεδίου Λοβάλιο στη γενική συνέλευση της Monte Paschi στις 29 Οκτωβρίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμμετοχών του δισεκατομμυριούχου αποφάσισε ομόφωνα να απορρίψει και τα πέντε θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν τη συγκεκριμένη στρατηγική.

Παράλληλα, η Edizione, η εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Μπένετον, η οποία κατέχει περίπου 1,5% της Monte Paschi, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην προσφορά της Intesa.

Το όριο του 32% και το σχέδιο Λοβάλιο

Ο Λοβάλιο χρειάζεται τη στήριξη των δύο τρίτων των ψήφων που θα καταμετρηθούν στη γενική συνέλευση, προκειμένου να διατηρήσει ζωντανή την πρότασή του.

Ο Καλτατζιρόνε αύξησε νωρίτερα φέτος τη συμμετοχή του στη Monte Paschi σε περίπου 13,5%. Μαζί με το περίπου 17,5% της Delfin και το ποσοστό της οικογένειας Μπένετον οι τρεις μέτοχοι ελέγχουν πάνω από 32% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Με αυτά τα δεδομένα, οι πιθανότητες επιτυχίας του Λοβάλιο περιορίζονται σημαντικά. Ωστόσο, ο CEO της Monte Paschi έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να αιφνιδιάσει την αγορά.

Πέρυσι κατάφερε να ολοκληρώσει την εξαγορά της μεγαλύτερης ανταγωνίστριας Mediobanca, έχοντας τη στήριξη των σημαντικότερων μετόχων του, μεταξύ των οποίων η Delfin, ο Καλτατζιρόνε και η ιταλική κυβέρνηση.

Από τη Mediobanca στη μάχη για την ανεξαρτησία

Η σχέση του Λοβάλιο με τους βασικούς μετόχους έχει περάσει από αρκετές ανατροπές.

Τον Απρίλιο, ο CEO επικράτησε σε εσωτερική διαμάχη στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είχε επιχειρήσει να τον απομακρύνει με τη στήριξη του Καλτατζιρόνε.

Ο δισεκατομμυριούχος είχε διαφωνήσει με τον Λοβάλιο σχετικά με το εάν η Mediobanca θα έπρεπε να παραμείνει εισηγμένη στο χρηματιστήριο, αλλά και με τον τρόπο διαχείρισης της συμμετοχής της τράπεζας στην Assicurazioni Generali, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας.

Τότε, σύμφωνα με ανθρώπους που γνώριζαν την υπόθεση, η Delfin είχε στηρίξει τον Λοβάλιο.

Αυτή τη φορά, όμως, η μεγαλύτερη μέτοχος της Monte Paschi έχει δηλώσει ότι στηρίζει την προσφορά της Intesa, ενώ η ιταλική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο.

Η Intesa έχει ανακοινώσει ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, προτίθεται να πουλήσει το ήμισυ των υποκαταστημάτων της Monte Paschi, προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες ανησυχίες για ζητήματα ανταγωνισμού.

Το διοικητικό συμβούλιο της Monte Paschi δεν έχει απορρίψει επισήμως την προσφορά, έχει όμως εκφράσει επιφυλάξεις για το συγκεκριμένο σχέδιο.

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