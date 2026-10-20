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Η Γερμανία αναδεικνύεται σε βασικό προορισμό των επενδύσεων της Amazon στην Ευρώπη, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός σχεδιάζει να διαθέσει περισσότερα από 16 δισ. ευρώ το 2027 για την επέκταση των δραστηριοτήτων του, από τα data centers και τις δορυφορικές υποδομές έως την παραγωγή περιεχομένου για το Prime Video. Παράλληλα, δρομολογεί τη δημιουργία νέου εργαστηρίου ρομποτικής στο Βερολίνο, ενισχύοντας την παρουσία του στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Η Amazon ανακοίνωσε την Τρίτη, στο πλαίσιο της συνόδου Invest in Germany Summit, ότι οι επενδύσεις της στη Γερμανία θα ξεπεράσουν τα 16 δισ. ευρώ (17,9 δισ. δολάρια) την επόμενη χρονιά, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο εργαστήριο ρομποτικής στο Βερολίνο αναμένεται να διπλασιάσει το ερευνητικό προσωπικό της στη γερμανική πρωτεύουσα. «Η επένδυση της Amazon αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στη Γερμανία ως τόπο για το μέλλον», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της χώρας, Κατερίνα Ράιχε.

Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ρομποτική

Η Amazon ενισχύει τις επενδύσεις της στη ρομποτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο να βελτιώσει τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και τις βασικές δραστηριότητές της στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Όπως και άλλοι μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι, η εταιρεία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα σχέδια επέκτασής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο της Ένωσης. Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προβληματισμών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η εξάρτηση από αμερικανικούς παρόχους τεχνολογίας, αλλά και οι επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας.

Νέες θέσεις εργασίας και επέκταση των δορυφορικών υποδομών

Η Amazon ανέφερε επίσης ότι τα κέντρα διαχείρισης και εκτέλεσης παραγγελιών ηλεκτρονικού εμπορίου που διαθέτει στη Γερμανία έχουν συμβάλει στη δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας στη χώρα.

Μέρος των επενδύσεων θα κατευθυνθεί και στην επέκταση του Amazon Leo, του δικτύου δορυφόρων χαμηλής τροχιάς της εταιρείας, το οποίο αναπτύσσεται με στόχο την παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας.

Οι επενδύσεις στη Γερμανία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα σημαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg, η Amazon αναμένεται να δαπανήσει περίπου 220 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις το 2026, καθώς ενισχύει τις υποδομές και τις τεχνολογίες που στηρίζουν την ανάπτυξή της.