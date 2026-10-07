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Η Amazon επιδιώκει να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να συνδέσει τους καταναλωτές με τα κατάλληλα προϊόντα, όμως ορισμένοι χρήστες υποστηρίζουν ότι το νέο της εργαλείο θυμίζει περισσότερο μια υπερβολικά παρατηρητική και απρόσμενα επικριτική θεία.

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου λανσάρισε τη λειτουργία «About You» (Σχετικά με εσάς), ένα δυναμικό προφίλ πελάτη που συγκεντρώνει τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει η αλγοριθμική AI με βάση τις συνήθειες των χρηστών. Μέσα από μια επεξεργάσιμη λίστα προτιμήσεων, οι αγοραστές μπορούν με λίγα κλικ να δουν τις υποθέσεις που έχει κάνει η πλατφόρμα για αυτούς, διορθώνοντας ή διαγράφοντας στοιχεία που δεν επιθυμούν να επηρεάζουν τις μελλοντικές προτάσεις.

Το «About You» Γίνεται Viral στο Threads

Το εργαλείο έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα στο Threads και το Reddit, με τους χρήστες να δημοσιεύουν screenshots από τα αιχμηρά και συχνά κωμικά συμπεράσματα του αλγορίθμου.

Μία πελάτισσα δημοσίευσε στιγμιότυπο όπου η Amazon υπέθετε ότι η ίδια διαθέτει «επίπεδους γλουτούς», δηλώνοντας άφωνη από την παρατήρηση. Άλλη πελάτισσα είδε τον αλγόριθμο να συμπεραίνει ότι «έχει σύζυγο με λεπτά πόδια», ενώ μια τρίτη διαπίστωσε ότι το σύστημα κατέγραψε μια πολύ συγκεκριμένη συνήθειά της: «χρησιμοποιεί το κινητό στο ντους για να διαβάζει βιβλία στο Kindle».

Οι υποθέσεις της τεχνητής νοημοσύνης δεν σταματούν εκεί. Χρήστης ανέφερε ότι το προφίλ του περιλάμβανε τη σειρά προτεραιοτήτων: «έχει γάτες», «αντιμετωπίζει τις γάτες ως βιολογικά παιδιά» και «έχει σύζυγο». Σε άλλη περίπτωση, κάτω από την κατηγορία «Ενδιαφέροντα & Χόμπι», η πλατφόρμα σημείωσε ότι η χρήστης «δεν εμπιστεύεται εύκολα τους ανθρώπους», ενώ στο Reddit αγοραστής διαπίστωσε ότι η Amazon γνώριζε πως ο ίδιος «δεν ξέρει ποια είναι η γεύση της τρούφας».

Πώς διαμορφώνεται το Ψηφιακό Προφίλ

Αν και η Amazon προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις εδώ και χρόνια, το «About You» διαφέρει επειδή παρέχει μια πρωτοφανώς άμεση εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο αλγόριθμος «διαβάζει» τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δεδομένα αντλούνται από:

Το ιστορικό αγορών και αναζητήσεων

Τις αποθηκευμένες λίστες και τις κριτικές προϊόντων

Τις συνομιλίες και τις αλληλεπιδράσεις με την Alexa for Shopping

Δημοσιογράφοι που δοκίμασαν τη λειτουργία ανέφεραν ανάμεικτα αποτελέσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η AI εντόπισε σωστά την προτίμηση για βιολογικά προϊόντα ή τη σταδιακή αναβάθμιση των οικιακών συσκευών, ενώ σε άλλες κατέγραψε λανθασμένα το όνομα του συντρόφου του χρήστη.

Πώς να δείτε τι πιστεύει η Amazon για εσάς

Η λειτουργία είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Amazon Shopping, καθώς και από τον ιστότοπο σε κινητά και υπολογιστές.

Για να εντοπίσετε το δικό σας προφίλ στην εφαρμογή, ακολουθήστε τη διαδρομή: Λογαριασμός ➔ Προτιμήσεις αγορών ➔ Σχετικά με εσάς. Πατώντας πάνω σε κάθε παρατήρηση, έχετε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία που έχει συλλέξει το σύστημα.

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