Η Amazon.com εξετάζει μια συμφωνία για τη μεταφορά περίπου 8 δισ. δολαρίων σε κορυφαία τσιπ της Nvidia εκτός του ισολογισμού της, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η Amazon θα μεταφέρει χιλιάδες τσιπ Grace Blackwell από data centers στις ΗΠΑ σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία θα χρηματοδοτείται από εξωτερικούς επενδυτές, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η δομή αυτή θα επέτρεπε στην Amazon να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το hardware, υιοθετώντας παράλληλα ένα περισσότερο asset-light μοντέλο χρηματοδότησης.

Η συγκεκριμένη χρηματοδοτική δομή θα μπορούσε να εκδώσει χρέος και να πουλήσει στους επενδυτές μετοχικό ποσοστό έως και 10%, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι σχετικές συζητήσεις αποτυπώνουν τις ολοένα πιο σύνθετες χρηματοδοτικές δομές που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της επενδυτικής έκρηξης στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί πάροχοι στον κόσμο δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για hardware και data centers.