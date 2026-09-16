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Η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs Group Inc. συγκαταλέγονται μεταξύ των τραπεζών που προετοιμάζονται να χρηματοδοτήσουν δισεκατομμύρια δολάρια ευρωπαϊκού χρέους για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η περιοχή επιχειρεί να μειώσει την απόστασή της από τις ΗΠΑ στον κρίσιμο αυτό τεχνολογικό τομέα.

Οι δύο αμερικανικές τράπεζες διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής προσπάθειας να περιορίσει την εξάρτησή της από τεχνολογίες του εξωτερικού. Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένες ομάδες που προσεγγίζουν διαχειριστές data centers και επενδυτές.

«Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα μεγάλη έκδοση ομολόγων σε αυτόν τον χώρο, αλλά υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους επενδυτές», δήλωσε ο Νόα Ροθ, επικεφαλής χρηματοδότησης εταιρειών με υψηλή μόχλευση για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής στη JPMorgan, με έδρα το Λονδίνο. «Υπάρχει μεγάλος φόβος ότι κάποιος θα χάσει την ευκαιρία (FOMO)».

Οι επενδυτές, ωστόσο, πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ ακόμη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, ομόλογα data centers συνολικής αξίας από 5 έως 10 δισ. δολάρια ενδέχεται να φτάσουν στις ευρωπαϊκές αγορές μέχρι το τέλος του έτους, ενώ ένα πολύ μεγαλύτερο κύμα αναμένεται το 2027.

Η μεγάλη διαφορά με τις ΗΠΑ

Η διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντως, παραμένει εντυπωσιακή. Η αμερικανική αγορά έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 350 δισ. δολάρια εκδόσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Την ίδια στιγμή, στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους από τα πλέον προηγμένα μοντέλα AI, ενώ πολιτείες όπως το Τέξας και η Νέα Υόρκη περιορίζουν την ανάπτυξη νέων data centers.

Η Ευρώπη, αντίθετα, ανησυχεί ότι δεν κατασκευάζει τις απαραίτητες υποδομές με αρκετά γρήγορους ρυθμούς. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει προειδοποιήσει ότι η εξάρτηση από αμερικανικές τεχνολογίες μπορεί να προσφέρει στους εμπορικούς εταίρους της Ευρώπης σημαντική επιρροή.

«Ανεξάρτητα από το αν η Ευρώπη θα αποκτήσει έναν δικό της πρωταθλητή στην τεχνητή νοημοσύνη, θα χρειαστεί data centers για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την κυριαρχία στα δεδομένα», δήλωσε ο Τζιάκομο Ρεάλι, εταίρος χρηματοδότησης με μόχλευση στη Linklaters.

Το κόστος της ευρωπαϊκής αυτονομίας

Η προσπάθεια να καλυφθεί το τεχνολογικό χάσμα δεν θα είναι φθηνή. Η Ευρώπη ενδέχεται να χρειαστεί περίπου 3 τρισ. δολάρια έως το 2035 για τη χρηματοδότηση υποδομών cloud, data centers και άλλων κρίσιμων τεχνολογιών, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Μέχρι σήμερα, οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, η χρηματοδότηση έργων και οι τιτλοποιήσεις ήταν αρκετές για τα μικρότερης κλίμακας ευρωπαϊκά έργα. Η επόμενη γενιά υποδομών, όμως, θα απαιτήσει πολύ μεγαλύτερες δεξαμενές κεφαλαίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Start Campus, ένα σχεδιαζόμενο συγκρότημα ισχύος 1,2 γιγαβάτ στην Πορτογαλία.

Έργα τέτοιου μεγέθους αναμένεται να ενισχύσουν τον ρόλο τόσο των επενδυτικών ομολόγων υψηλής αξιολόγησης όσο και των ομολόγων υψηλής απόδοσης. Τα ομόλογα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη αντιστοιχούν σήμερα περίπου στο 5% των ευρωπαϊκών εκδόσεων υψηλής απόδοσης, έναντι 19% στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic και έρευνα της Goldman Sachs.

Κάθε νέο data center ισχύος 100 έως 200 μεγαβάτ στην Ευρώπη μπορεί να μεταφραστεί σε συμφωνίες χρέους ύψους τουλάχιστον 1 έως 2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη Μίριαμ Γουίλερ, επικεφαλής παγκόσμιας χρηματοδότησης με μόχλευση στη Goldman Sachs.

Η ίδια εκτιμά ότι το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αυξηθεί έως και στο 25%, από περίπου 10% σήμερα.

Οι επενδυτές εξετάζουν προσεκτικά τους κινδύνους

Οι πρώτες ευρωπαϊκές εκδόσεις ομολόγων υψηλής απόδοσης για data centers αναμένεται να ακολουθήσουν σε μεγάλο βαθμό το αμερικανικό μοντέλο. Ο Άριελ Γκόλντμαν, εταίρος της Cahill Gordon & Reindel, εκτιμά ότι οι εκδότες θα επιλέξουν αρχικά τον «καθαρότερο και ευκολότερο δρόμο», ώστε να δημιουργήσουν ιστορικό αξιοπιστίας πριν προχωρήσουν σε πιο σύνθετες δομές.

Ωστόσο, πριν από αυτό θα χρειαστεί σημαντική ενημέρωση των δανειστών για τους κινδύνους χρηματοδότησης έργων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Η μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού από τα data centers προκαλεί αυξημένο έλεγχο από επενδυτές με κριτήρια ESG. Παρότι οι επενδυτές δεν θέλουν να χάσουν το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν κάθε έργο.

Τα μοναδικά ομόλογα data centers που έχουν τιμολογηθεί μέχρι σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά υψηλής απόδοσης, αυτά της CoreWeave Inc., διαπραγματεύονται κάτω από την ονομαστική τους αξία μετά την είδηση ότι βασικός πελάτης, η Meta Platforms Inc., αναπτύσσει ανταγωνιστική δραστηριότητα υποδομών cloud.

«Ο πήχης και η διαδικασία ελέγχου που απαιτούμε είναι αρκετά υψηλά», δήλωσε ο Σιντ Τσάμπρα, επικεφαλής τιτλοποιημένων πιστώσεων, διαχείρισης CLO και ευρωπαϊκών ομολόγων υψηλής απόδοσης στη RBC BlueBay.

Το πρώτο τεστ στην αγορά

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές πέρασαν μεγάλο μέρος του καλοκαιριού μελετώντας τον κλάδο. Τον Ιούλιο, ορισμένοι ταξίδεψαν από το Λονδίνο στο Σλάου, σε απόσταση περίπου μίας ώρας, για να επισκεφθούν data centers που ανήκουν στην Equinix Inc.

Ήταν μια ασυνήθιστα μεγάλη προσπάθεια για μια έκδοση ομολόγων ύψους 280 εκατ. λιρών (377 εκατ. δολαρίων).

Η συμμετοχή των επενδυτών ανέδειξε τη σπανιότητα των συμφωνιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη. Η προσφορά τίτλων που βασίζονται σε περιουσιακά στοιχεία της Equinix είναι μικρή σε σύγκριση με τα τρισεκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την παγκόσμια ανάπτυξη των υποδομών AI.

Για όσους όμως ταξίδεψαν στο Σλάου, η συμφωνία αποτέλεσε μια πρώιμη ευκαιρία συμμετοχής στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι προσφορές για τα ομόλογα της Equinix ξεπέρασαν τελικά τα 510 εκατ. λίρες.

«Θα δούμε εταιρείες του κλάδου να χρειάζονται τελικά να αντλήσουν δισεκατομμύρια από την αγορά», δήλωσε ο Μπεν Τόμσον, επικεφαλής κεφαλαιαγορών χρηματοδότησης με μόχλευση για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής στη JPMorgan. «Θα δούμε πόσο μεγάλο μπορεί να γίνει αυτό το ποσό».

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