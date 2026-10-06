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Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τις θέσεις εργασίας junior επιπέδου, όλο και περισσότεροι νέοι εργαζόμενοι αξιοποιούν τα εργαλεία της για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να δημιουργήσουν απτά δείγματα δουλειάς και να διεκδικήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η γνώση της AI δεν αφορά πλέον μόνο στην εξοικείωση με ένα chatbot. Για μια νέα γενιά εργαζομένων, εξελίσσεται σε πρακτική δεξιότητα, η οποία μπορεί να αποτυπωθεί σε πραγματικά projects και να λειτουργήσει ως πρόσθετο επαγγελματικό εφόδιο, όπως αναφέρει το Reuters.

Από τη θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση μιας 25χρονης

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Mariana Antaya, 25χρονη πρώην product manager στη Microsoft, η οποία θεωρεί ότι η καλή γνώση της AI μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επαγγελματική αξία ενός εργαζομένου.

Όπως εξηγεί, η δυνατότητα να ολοκληρώνει περισσότερες εργασίες σε μικρότερο χρόνο αυξάνει την αξία που μπορεί να προσφέρει τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους μετόχους. Η ίδια έχει ιδρύσει στη Νέα Υόρκη τη fintech startup quantifAI, η οποία βοηθά χρήστες να δημιουργούν και να αξιολογούν μοντέλα μηχανικής μάθησης.

Η Antaya απέκτησε τις βασικές γνώσεις της στην AI μέσα από τις σπουδές της στα μαθηματικά και την επιστήμη υπολογιστών. Παράλληλα, άρχισε να πειραματίζεται με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το ChatGPT, ήδη από την εμφάνισή τους, χρησιμοποιώντας τα ακόμη και για προβλέψεις σε αγώνες Formula 1 και στην Premier League.

Η ουσιαστικότερη εφαρμογή τους, ωστόσο, ήρθε στον προγραμματισμό.

Μετά την αποφοίτησή της το 2023, υπέβαλε δεκάδες αιτήσεις για θέσεις στον τεχνολογικό κλάδο, σε τομείς όπως η διοίκηση, το λογισμικό και ο σχεδιασμός, προτού εξασφαλίσει πρακτική άσκηση στη Microsoft.

Εκεί ασχολήθηκε αρχικά με φωνητικές λειτουργίες και στη συνέχεια με την ανάπτυξη εργαλείων και πλαισίων αξιολόγησης για μοντέλα AI που βασίζονται στη φωνή.

Σήμερα, δημιουργεί προϊόντα με τη βοήθεια της AI και δημοσιοποιεί τη διαδικασία ανάπτυξής τους στο διαδίκτυο. Για την ίδια, τα πραγματικά έργα έχουν μεγαλύτερη αξία από μια απλή αναφορά σε έναν τίτλο σπουδών.

«Αν έχεις χειροπιαστές αποδείξεις αυτού που δημιούργησες και μπορείς να τις δημοσιεύσεις, ο κόσμος το βλέπει ως πραγματικό πειστήριο των ικανοτήτων σου. Αυτό έχει ασύγκριτα μεγαλύτερη βαρύτητα από οποιαδήποτε τυπική πιστοποίηση», σημειώνει.

Η AI ως καθημερινό επαγγελματικό εργαλείο

Η Antaya χρησιμοποιεί πλέον εργαλεία AI σε μια σειρά από καθημερινές εργασίες. Μεταξύ άλλων, τα αξιοποιεί για τον προγραμματισμό εργασιών, τη σύνταξη απαντήσεων σε email, την ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από webinars στο Zoom.

Η εξοικείωση με την τεχνολογία, όπως υποστηρίζει, μπορεί να δημιουργήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και να διευρύνει σημαντικά το πεδίο δυνατοτήτων ενός εργαζομένου.

Η Gen Z βλέπει διαφορετικά την AI

Η τάση δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι νεότεροι εργαζόμενοι εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι για την επίδραση της AI στην επαγγελματική τους πορεία σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Έρευνα της PwC σε περισσότερους από 2.000 νέους εργαζομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι το 67% της Gen Z εκτιμά πως η AI θα αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητά του. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί αναμένουν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να συμβάλει σε υψηλότερες αποδοχές και μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια.

Ο Matthew Chancey, πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός σύμβουλος και ιδρυτής της Tax Alpha Companies, επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης γύρω από την AI είναι πλέον διαθέσιμο χωρίς κόστος.

Υλικό που παλαιότερα απαιτούσε σημαντικά δίδακτρα μπορεί σήμερα να βρεθεί δωρεάν, ακόμη και από τις ίδιες τις εταιρείες που αναπτύσσουν τα σχετικά εργαλεία.

Projects αντί για πιστοποιήσεις

Για όσους αναζητούν εκπαιδευτικά προγράμματα, ο Chancey προτείνει να εξετάζουν ποιος είναι ο φορέας που τα προσφέρει, πόσο επίκαιρο είναι το περιεχόμενο και, κυρίως, αν η εκπαίδευση οδηγεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου project.

Η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αποτελεί, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, σημαντικότερο στοιχείο από την απλή επιτυχία σε ένα θεωρητικό τεστ.

Πριν από την πληρωμή για κάποιο εξειδικευμένο σεμινάριο, συνιστάται επίσης να εξετάζεται εάν ο εργοδότης προσφέρει προγράμματα κατάρτισης ή εκπαιδευτικά επιδόματα. Πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν τέτοιες δυνατότητες, χωρίς όμως οι εργαζόμενοι να τις αξιοποιούν πάντα.

Τρία βήματα για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν την AI

Επενδύστε χρόνο πριν από χρήματα. Η απόκτηση δεξιοτήτων στην AI είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή εξάσκηση. Πριν από την επιλογή ενός ακριβού προγράμματος, αξίζει να εξεταστούν οι δωρεάν διαθέσιμες επιλογές και οι δυνατότητες εκπαίδευσης που παρέχει ο εργοδότης.

Δώστε έμφαση στα πραγματικά projects. Ένα ολοκληρωμένο έργο που λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα μπορεί να λειτουργήσει ως χειροπιαστή απόδειξη των δεξιοτήτων, πέρα από τις τυπικές πιστοποιήσεις.

Αξιοποιήστε τα πρόσθετα έσοδα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Εάν η αυξημένη παραγωγικότητα και η γνώση της AI οδηγήσουν σε υψηλότερες αποδοχές, η αξιοποίηση του επιπλέον εισοδήματος για αποταμίευση, αποπληρωμή χρεών ή συνταξιοδοτική προετοιμασία μπορεί να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια.

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