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Ιταλική κοινοβουλευτική επιτροπή αποδίδει στον πρώην πρόεδρο της Monte dei Paschi, Τζουζέπε Μουσάρι, φερόμενη εμπλοκή σε απόπειρα εκφοβισμού του επικεφαλής επικοινωνίας της τράπεζας, Νταβίντ Ρόσι, πριν από τον θάνατό του το 2013. Τα νέα ευρήματα αμφισβητούν τα συμπεράσματα δύο προηγούμενων δικαστικών ερευνών που είχαν καταλήξει σε αυτοκτονία, ενώ ο Μουσάρι απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

Μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα στην Ιταλία, 13 χρόνια μετά τον θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους της Banca Monte dei Paschi di Siena, επανέρχεται στο προσκήνιο με νέα, ιδιαίτερα σοβαρά ευρήματα κοινοβουλευτικής έρευνας.

Ιταλική κοινοβουλευτική επιτροπή υποστηρίζει ότι ο πρώην πρόεδρος της ιστορικής τράπεζας, Τζουζέπε Μουσάρι, φέρεται να υποκίνησε απόπειρα εκφοβισμού εναντίον του τότε επικεφαλής επικοινωνίας της Monte Paschi, Νταβίντ Ρόσι, πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τα πρακτικά των εργασιών της επιτροπής, που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της ιταλικής Βουλής, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν φέρεται να συνδέουν τον Μουσάρι με μια ενέργεια εκφοβισμού, η οποία δεν είχε αρχικά ως σκοπό τη δολοφονία του Ρόσι.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που διαφοροποιείται ριζικά από τα συμπεράσματα στα οποία είχαν καταλήξει οι δικαστικές αρχές κατά τις προηγούμενες έρευνες.

Ο Ρόσι είχε πέσει από το παράθυρο του γραφείου του στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Σιένα το 2013, με τις δικαστικές αρχές να καταλήγουν, έπειτα από δύο έρευνες, στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Ο Μουσάρι, ο οποίος εμφανίζεται ως εταίρος δικηγορικής εταιρείας στην πόλη Καταντζάρο, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Μηνύματα που εστάλησαν προς τη δικηγορική εταιρεία με αίτημα σχολιασμού δεν έλαβαν απάντηση.

Η σχέση του Νταβίντ Ρόσι με τον πρώην πρόεδρο της τράπεζας

Ο Νταβίντ Ρόσι υπήρξε επί χρόνια στενός συνεργάτης του Μουσάρι. Αρχικά εργάστηκε ως εκπρόσωπος Τύπου του Fondazione Banca Monte dei Paschi, του μεγαλύτερου τότε μετόχου της τράπεζας.

Στη συνέχεια προσλήφθηκε από την ίδια τη Monte Paschi, όταν ο Μουσάρι ανέλαβε την προεδρία της το 2006. Η επαγγελματική αυτή σχέση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της νέας κοινοβουλευτικής διερεύνησης, η οποία επιχειρεί να αποσαφηνίσει τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του στελέχους.

Η οικογένεια του Ρόσι αμφισβητεί εδώ και χρόνια το συμπέρασμα ότι ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία.

Παράλληλα, δημοσιογραφικές έρευνες και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που δημοσιεύθηκαν στο πέρασμα των ετών έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η έντονη αντίδραση Μουσάρι: «Παραλογισμός και συκοφαντία»

Ο πρώην πρόεδρος της Monte dei Paschi απέρριψε κάθε υπόνοια εμπλοκής του, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ψευδείς και συκοφαντικές.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στη δημόσια ιταλική τηλεόραση Rai, δήλωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον όσων διατυπώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

«Πρόκειται για παραλογισμό, για συκοφαντία», ανέφερε ο Μουσάρι, σύμφωνα με την ηχογράφηση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Rai. «Δεν κλήθηκα ποτέ από την επιτροπή», υποστήριξε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Θα καταθέσω αγωγές εναντίον όλων».

Οι τοποθετήσεις του αποτυπώνουν την έντονη αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η τελευταία εξέλιξη σε μια υπόθεση η οποία είχε απασχολήσει επανειλημμένα τόσο τις δικαστικές αρχές όσο και την ιταλική κοινή γνώμη.

Ο θάνατος στη σκιά της τραπεζικής κρίσης

Ο θάνατος του Ρόσι σημειώθηκε σε μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ιστορία της Monte dei Paschi di Siena, της αρχαιότερης τράπεζας στον κόσμο.

Εκείνη την εποχή, οι εισαγγελικές αρχές διερευνούσαν την εξαγορά της Banca Antonveneta, καθώς και μια σειρά χρηματοοικονομικών συναλλαγών που είχαν συμβάλει στη σοβαρή κρίση που αντιμετώπιζε η Monte Paschi.

Οι έρευνες αυτές είχαν δημιουργήσει έντονες πιέσεις γύρω από την τράπεζα και τη διοίκησή της.

Λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, οι αρχές είχαν πραγματοποιήσει έρευνες στην κατοικία και στο γραφείο του Ρόσι, στο πλαίσιο της ευρύτερης διερεύνησης των τραπεζικών υποθέσεων.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Ρόσι δεν τελούσε υπό έρευνα.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ιστορικού της υπόθεσης, καθώς ο τότε επικεφαλής επικοινωνίας είχε βρεθεί στο περιβάλλον μιας μεγάλης τραπεζικής έρευνας χωρίς να αποτελεί ο ίδιος ύποπτο.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή αμφισβητεί την αυτοκτονία

Τα τελευταία ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενα συμπεράσματα της σημερινής κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Σε ενδιάμεση έκθεση που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2026, η επιτροπή είχε υποστηρίξει ότι τα στοιχεία των πραγματογνωμόνων έδειχναν πως ο Ρόσι υπήρξε θύμα ενέργειας στην οποία συμμετείχαν τρίτα πρόσωπα.

Η επιτροπή απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτοκτονίας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα ευρήματα υποδήλωναν ότι ο Ρόσι είχε βρεθεί κρεμασμένος έξω από το παράθυρο του γραφείου του, ενώ τρίτα πρόσωπα τον κρατούσαν από τους καρπούς, πριν από την πτώση του.

Η εκτίμηση αυτή βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τα συμπεράσματα των προηγούμενων δικαστικών ερευνών.

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι διαπιστώσεις και οι καταγγελίες της κοινοβουλευτικής επιτροπής δεν έχουν αποδειχθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η Rai, ο Τσεκερέλι (Ceccherelli) αρνήθηκε επίσης ότι γνωρίζει οτιδήποτε για την υπόθεση ή ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τα γεγονότα γύρω από τον θάνατο του Ρόσι.

Δύο δικαστικές έρευνες και χρόνια αμφισβήτησης

Η πρώτη δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ρόσι τέθηκε στο αρχείο το 2014.

Έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του, η υπόθεση άνοιξε ξανά το 2015, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ακολούθησαν πρόσθετες εγκληματολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, ωστόσο η έρευνα αρχειοθετήθηκε εκ νέου το 2017.

Τα επόμενα χρόνια, οι εισαγγελικές αρχές εξέτασαν νέους ισχυρισμούς που αφορούσαν τις συνθήκες του θανάτου.

Το 2021, το ιταλικό Κοινοβούλιο συγκρότησε την πρώτη εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση, η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της το επόμενο έτος, όταν διαλύθηκε η τότε κοινοβουλευτική σύνθεση.

Η σημερινή επιτροπή έχει καταλήξει σε αισθητά διαφορετική εκτίμηση από εκείνη των προηγούμενων δικαστικών ερευνών, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτων προσώπων.

Το επόμενο βήμα για τις δικαστικές αρχές

Η νέα κοινοβουλευτική διερεύνηση αποτελεί την πιο σημαντική έως τώρα αμφισβήτηση της επίσημης εκδοχής που είχε επικρατήσει μετά τον θάνατο του Ρόσι.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί σε δικαστικό επίπεδο.

Οι ισχυρισμοί της επιτροπής δεν συνιστούν δικαστική απόδειξη ενοχής, ούτε αναιρούν αυτομάτως τα αποτελέσματα των προηγούμενων δικαστικών διαδικασιών.

Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στις εισαγγελικές αρχές της Ιταλίας, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν το νέο υλικό που συγκέντρωσε η κοινοβουλευτική επιτροπή.

Δεκατρία χρόνια μετά την πτώση του Νταβίντ Ρόσι από το παράθυρο του γραφείου του στη Σιένα, η υπόθεση επανέρχεται με νέα ερωτήματα για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Monte dei Paschi βρισκόταν αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της.