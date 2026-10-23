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Ο διευθύνων σύμβουλος της Banca Monte dei Paschi di Siena, Λουίτζι Λοβάλιο βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σχεδόν βέβαιη —και ενδεχομένως συντριπτική— ήττα στην επικείμενη γενική συνέλευση των μετόχων, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την εξαγορά της τράπεζας από την ανταγωνίστρια Intesa Sanpaolo.

Τρεις θεσμικοί επενδυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες —το California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), το California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) και το State Board of Administration of Florida— γνωστοποίησαν την Παρασκευή ότι αντιτίθενται στην πρόταση του Λοβάλιο για την εξαγορά δύο άλλων τραπεζών.

Η ανακοίνωση αυτή περιορίζει ακόμη περισσότερο, σχεδόν στο μηδέν, τις πιθανότητες του Λοβάλιο να εξασφαλίσει την έγκριση των μετόχων για τα σχέδιά του κατά τη συνέλευση της 29ης Οκτωβρίου.

Για να μπορέσει να προχωρήσει, χρειάζεται τη στήριξη των δύο τρίτων των δικαιωμάτων ψήφου της Monte dei Paschi.

Ο Λοβάλιο επιδιώκει να εξαγοράσει τη Banco BPM και τη Banca Generali, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την επιδίωξη της Intesa Sanpaolo να αποκτήσει τον έλεγχο της Monte dei Paschi.

Επτά μέτοχοι κατά του σχεδίου εξαγορών

Συνολικά, επτά μέτοχοι της Monte dei Paschi έχουν πλέον δηλώσει δημόσια ότι αντιτίθενται στο σχέδιο.

Τρεις από αυτούς συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους επενδυτές της ιταλικής τράπεζας και διαθέτουν από κοινού ποσοστό συμμετοχής που προσεγγίζει το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, οι εταιρείες παροχής συμβουλών προς μετόχους για θέματα ψηφοφορίας, ISS και Glass Lewis, έχουν επίσης συστήσει την καταψήφιση του σχεδίου. Η έγκριση έχει πλέον καταστεί μαθηματικά αδύνατη, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι επενδυτές θα ψηφίσουν σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες η συντριπτική πλειονότητα των ψήφων να στραφεί κατά της πρότασης του διευθύνοντος συμβούλου.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση της Intesa Sanpaolo στη διεκδίκηση της Monte dei Paschi, καθώς το σχέδιο διπλής εξαγοράς του Λοβάλιο αποτελούσε βασικό μέσο άμυνας απέναντι στην προσέγγιση της ανταγωνίστριας τράπεζας.