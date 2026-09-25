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Η UniCredit εξετάζει τρόπους να επωφεληθεί από το νέο κύμα ενοποίησης του ιταλικού τραπεζικού κλάδου, έχοντας ήδη εκφράσει ενδιαφέρον προς τις Intesa Sanpaolo και Credit Agricole για την απόκτηση επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που ολοκληρώσουν εξαγορές ανταγωνιστικών τραπεζών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η ιταλική τράπεζα φέρεται να έχει ενημερώσει ανεπίσημα τις δύο πλευρές ότι θα ενδιαφερόταν να αποκτήσει υποκαταστήματα της Banco BPM εάν η Credit Agricole προχωρήσει σε εξαγορά της, αλλά και αντίστοιχα assets της Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) στην περίπτωση που η Intesa ολοκληρώσει τη δική της συμφωνία.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αφορούσαν πιθανή συνεργασία για την κατάθεση κοινών προσφορών. Οι εκπρόσωποι των UniCredit, Intesa Sanpaolo και Credit Agricole αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Η Intesa και η Credit Agricole αποτελούν δύο από τους βασικούς πρωταγωνιστές στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο τοπίο στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Η Intesa Sanpaolo, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, έχει καταθέσει προσφορά για την εξαγορά της Monte dei Paschi di Siena, ενώ η γαλλική Credit Agricole έχει δηλώσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία ισχυρότερης παρουσίας μέσω της Banco BPM, στην οποία ήδη κατέχει ποσοστό λίγο κάτω από το 30%.

Παράλληλα, η Monte dei Paschi έχει κινηθεί επιθετικά, καταθέτοντας αντιπροσφορά για την Banco BPM, αλλά και ξεχωριστή πρόταση για την Banca Generali, τη μονάδα διαχείρισης πλούτου που ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον ασφαλιστικό όμιλο Generali.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες που επιδιώκουν εξαγορές είναι οι πιθανές αντιδράσεις των εποπτικών αρχών για θέματα ανταγωνισμού.

Η Intesa έχει στο παρελθόν επισημάνει ότι η ήδη ισχυρή θέση της στην ιταλική αγορά περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης μέσω εξαγορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Κάρλο Μεσσίνα επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα προτείνοντας, σε περίπτωση επιτυχούς εξαγοράς της MPS, τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους των assets στην ασφαλιστική Unipol Assicurazioni, ώστε να περιοριστούν οι ανησυχίες για συγκέντρωση ισχύος στην αγορά.

Η UniCredit, υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Αντρέα Ορσέλ, είχε επιχειρήσει πέρυσι να εξαγοράσει την Banco BPM, αλλά τελικά εγκατέλειψε την προσπάθεια μετά τις αντιδράσεις της ιταλικής κυβέρνησης.

Σήμερα, η τράπεζα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την εξαγορά της Commerzbank, της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης τράπεζας της Γερμανίας.

Ο Ορσέλ έχει χαρακτηρίσει την UniCredit «παρατηρητή» στην τρέχουσα φάση ενοποίησης του ιταλικού τραπεζικού συστήματος, ωστόσο έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να κινηθεί εφόσον παρουσιαστεί κατάλληλη ευκαιρία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η UniCredit και η Credit Agricole έχουν εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο κοινής κίνησης για την Banco BPM.

Παράλληλα, η UniCredit συγκαταλέγεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την κρατική Banca del Mezzogiorno, η οποία ενδέχεται να αποτιμάται έως και 600 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα αποτελεί μονάδα της Mediocredito Centrale, η οποία ελέγχεται τελικά από το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών.

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