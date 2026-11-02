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Η Intesa Sanpaolo σχεδιάζει να ξεκινήσει έως το τέλος του μήνα τη δημόσια πρόταση εξαγοράς ύψους 33 δισ. ευρώ (37 δισ. δολαρίων) για την ανταγωνίστριά της Banca Monte dei Paschi di Siena, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Intesa προγραμματίζει την έναρξη της προσφοράς κατά την εβδομάδα της 23ης Νοεμβρίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς τα σχέδια δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται ακόμη να μεταβληθεί.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας έλαβε τις τελευταίες ρυθμιστικές εγκρίσεις στις 28 Οκτωβρίου, γεγονός που ενεργοποίησε προθεσμία δέκα ημερών για την έγκριση του εγγράφου της δημόσιας πρότασης από την ιταλική εποπτική αρχή κεφαλαιαγοράς Consob.

Η έγκριση θα επιτρέψει στην Intesa να δημοσιεύσει το σχετικό έγγραφο και να ανοίξει την περίοδο αποδοχής της προσφοράς από τους μετόχους.

Η έγκριση από τις αρχές ανταγωνισμού εξακολουθεί να εκκρεμεί, αν και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της δημόσιας πρότασης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intesa Sanpaolo, Κάρλο Μεσίνα, προχωρά στην υλοποίηση του σχεδίου του, αφού οι μέτοχοι της Monte Paschi απέρριψαν την περασμένη εβδομάδα μια εναλλακτική στρατηγική.

Εφόσον η προσφορά της Intesa στεφθεί με επιτυχία, θα αναδιαμορφώσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ιταλίας, δίνοντας στον Μεσίνα τον έλεγχο της Monte Paschi, αλλά και της Mediobanca, στην οποία η τράπεζα της Τοσκάνης κατέχει περίπου 86%.

Παράλληλα, θα αποκτήσει έμμεσα πρόσβαση σε συμμετοχή περίπου 13% στην Assicurazioni Generali SpA.

Η απόρριψη του σχεδίου άμυνας της Monte Paschi

Ο δρόμος για την Intesa άνοιξε την περασμένη εβδομάδα, όταν οι μέτοχοι της Monte Paschi απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία το σχέδιο άμυνας του διευθύνοντος συμβούλου της, Λουίτζι Λοβάλιο.

Ο Λοβάλιο είχε προτείνει την εξαγορά της Banco BPM SpA και της Banca Generali SpA, επιχειρώντας να προωθήσει μια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης για τον όμιλο.

Ωστόσο, περισσότερο από το 90% των ψήφων που καταμετρήθηκαν τάχθηκε κατά και των δύο συναλλαγών.

Η απόρριψη του σχεδίου της Monte Paschi ήταν «σαφής και με σημαντική διαφορά», δήλωσε την Παρασκευή ο Μεσίνα.

«Υπήρξε απόλυτη συναίνεση για να προχωρήσουμε με την προσφορά μας», πρόσθεσε.