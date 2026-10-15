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Η Anthropic, μία από τις ισχυρότερες εταιρείες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε έσοδα 16,8 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, καθώς επιταχύνει τις προετοιμασίες για τη δημόσια εγγραφή της, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των χρηματιστηρίων.

Η εταιρεία πίσω από το Claude ενημέρωσε υποψήφιους επενδυτές ότι κατέγραψε κερδοφορία σε προσαρμοσμένη βάση κατά το τρίτο τρίμηνο, στη διάρκεια παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα κεντρικά της γραφεία στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν τη θεαματική ανάπτυξη της Anthropic, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εμφανίζει πλέον θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, προσαρμοσμένο μικτό περιθώριο κέρδους 85% και θετικό προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο άνω του 11%.

Τα μεγέθη αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται να διεκδικήσει μία αποτίμηση που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ορισμένων επενδυτών, θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 1,8 και 2 τρισ. δολαρίων.

Στην τελική ευθεία για μία ιστορική IPO

Η Anthropic σχεδιάζει να ξεκινήσει την επίσημη προώθηση της δημόσιας εγγραφής της ακόμη και την εβδομάδα της 9ης Νοεμβρίου, με στόχο οι μετοχές της να αρχίσουν να διαπραγματεύονται πριν από την αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία επιδιώκει να πραγματοποιήσει το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο το αργότερο έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Bloomberg, η διοίκησή της εκτιμά ότι η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να φθάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει σε μέγεθος την IPO της SpaceX, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο.

Η αντίδραση των θεσμικών επενδυτών στα νέα οικονομικά στοιχεία θεωρείται καθοριστική για την επιτυχία της διαδικασίας. Πριν από την παρουσίαση της Τετάρτης, ορισμένοι από αυτούς εκτιμούσαν ότι μία εύλογη αποτίμηση για την Anthropic θα βρισκόταν στην περιοχή των 1,8 έως 2 τρισ. δολαρίων.

Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη, δεν απουσιάζουν οι επιφυλάξεις.

«Είμαι επιφυλακτικός ως προς τις προοπτικές των εσόδων της Anthropic», δήλωσε ο Γιουνγκ Ιν Γιουν, διευθύνων σύμβουλος της Fibonacci Asset Management.

Όπως εξήγησε, η ενίσχυση του ανταγωνισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω υποχώρηση των τιμών, με αποτέλεσμα ακόμη και η ισχυρή αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης να μη μεταφράζεται απαραίτητα σε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων ή σε διατηρήσιμη κερδοφορία.

Τα οικονομικά μεγέθη που εντυπωσιάζουν τους επενδυτές

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι επιδόσεις της Anthropic σε βασικούς δείκτες λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ο δείκτης καθαρής διατήρησης εσόδων (net revenue retention), ο οποίος αποτυπώνει την ικανότητα μιας εταιρείας να διατηρεί τους υφιστάμενους πελάτες της και να αυξάνει τις δαπάνες τους, διαμορφώθηκε στο εντυπωσιακό 900%, σύμφωνα με πρόσωπα που ενημερώθηκαν για την παρουσίαση.

Παράλληλα, το λεγόμενο compute margin, δηλαδή το περιθώριο που απομένει από τα έσοδα μετά την αφαίρεση του κόστους υπολογιστικής ισχύος και των απαραίτητων τεχνολογικών υποδομών, ξεπερνά το 40%.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό δείκτη στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι τεράστιες ανάγκες για υπολογιστική ισχύ και κέντρα δεδομένων αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κερδοφορία.

Οι συζητήσεις για τη δημόσια εγγραφή συνεχίζονται και οι τελικοί όροι ενδέχεται να μεταβληθούν, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους επειδή οι πληροφορίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Οι Financial Times είχαν μεταδώσει νωρίτερα την Τετάρτη μέρος των οικονομικών στοιχείων, ενώ εκπρόσωπος της Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η μάχη με την OpenAI και η νέα απειλή της Meta

Η Anthropic, η οποία έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά κατά τη διάρκεια του 2026, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έναν ακόμη πιο έντονο ανταγωνισμό.

Η OpenAI έχει επανέλθει δυναμικά στη διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας, με τις δύο εταιρείες να βρίσκονται σε στενή αναμέτρηση όχι μόνο ως προς τις τεχνολογικές τους δυνατότητες αλλά και ως προς τις αποτιμήσεις που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν.

Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης εντείνονται, έπειτα από σειρά σοβαρών περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων που συνδέθηκαν με αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι λειτούργησαν εκτός ελέγχου.

Τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει αυξανόμενο δημόσιο προβληματισμό για τους κινδύνους της τεχνολογίας και για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην επικείμενη IPO της Anthropic.

Στον ανταγωνισμό προστίθεται με μεγαλύτερες αξιώσεις και η Meta, η οποία παρουσίασε πρόσφατα το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Muse Wonder.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο μοντέλο αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό άλμα σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις της και διαθέτει δυνατότητες συγκρίσιμες με εκείνες του ChatGPT της OpenAI και του Claude της Anthropic.

Η Meta υποστηρίζει ότι το Muse Wonder μπορεί να ανταγωνιστεί τα κορυφαία μοντέλα τόσο στον προγραμματισμό όσο και στην επεξεργασία σύνθετων χρηματοοικονομικών και νομικών ερωτημάτων.

Από τις ζημιές των 42 δισ. στην προσαρμοσμένη κερδοφορία

Η εντυπωσιακή εικόνα του τρίτου τριμήνου έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα οικονομικά αποτελέσματα προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε δημοσιεύσει το Bloomberg τον Αύγουστο, η Anthropic κατέγραψε καθαρές ζημιές σχεδόν 42 δισ. δολαρίων το 2025, περίπου πενταπλάσιες από τις ζημιές των 8,3 δισ. δολαρίων του 2024.

Τα ετήσια έσοδά της είχαν αυξηθεί στα περίπου 4,6 δισ. δολάρια το 2025, από μόλις 386 εκατ. δολάρια το 2024, ενώ οι λειτουργικές ζημιές είχαν εκτιναχθεί σε περισσότερα από 8 δισ. δολάρια.

Η μετάβαση σε θετικά προσαρμοσμένα λειτουργικά αποτελέσματα αποτελεί συνεπώς σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει τις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

«Αυτή η είδηση είναι κατά κάποιον τρόπο αρνητική», σχολίασε ο Ματ Μάλεϊ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Miller Tabak + Co., εκτιμώντας ότι ορισμένα στοιχεία θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβληματισμό στους επενδυτές.

Ο ίδιος επισήμανε ότι ήδη καταγράφονται προβλήματα στην αμερικανική πιστωτική αγορά που συνδέονται με τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς το κόστος ασφάλισης έναντι αθέτησης πληρωμών για τους μεγάλους παρόχους υπολογιστικών υποδομών έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα προειδοποιητικά σημάδια από την CoreWeave

Η νευρικότητα των αγορών απέναντι στις τεράστιες επενδύσεις που απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στην περίπτωση της CoreWeave.

Η μετοχή της εταιρείας παροχής υπηρεσιών cloud υποχώρησε έως και 17% την Τετάρτη, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για το ύψος των δαπανών και τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Τα ομόλογα της CoreWeave που λήγουν το 2032, τα οποία είχαν διατεθεί στην ονομαστική τους αξία μόλις τέσσερις μήνες νωρίτερα, διαπραγματεύονταν πλέον σε τιμές χαμηλότερες από 78 σεντς ανά δολάριο ονομαστικής αξίας.

Παράλληλα, τα συμβόλαια ασφάλισης έναντι πιστωτικού κινδύνου (CDS) της εταιρείας ενσωματώνουν πιθανότητα αθέτησης πληρωμών άνω του 50% μέσα στην επόμενη πενταετία.

Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν ότι, παρά τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδυτές εξετάζουν πλέον πολύ πιο προσεκτικά το κόστος ανάπτυξης των υποδομών και την πραγματική δυνατότητα δημιουργίας κερδών.

Η δύσκολη συγκυρία για τις δημόσιες εγγραφές

Εάν η Anthropic προχωρήσει κανονικά στην εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, θα αποτελέσει αξιοσημείωτη εξαίρεση σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές μεγάλες δημόσιες εγγραφές αναβάλλονται ή εγκαταλείπονται.

Η εταιρεία διαχείρισης κέντρων δεδομένων AirTrunk ανέβαλε για το επόμενο έτος την IPO επενδυτικού σχήματος ακινήτων στη Σιγκαπούρη, λίγες ημέρες αφότου ακυρώθηκε η σχεδιαζόμενη εισαγωγή της αυστραλιανής εταιρείας κέντρων δεδομένων Firmus.

Οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, εάν εξαιρεθούν οι μεγάλες δημόσιες εγγραφές της SpaceX και της SK Hynix στις ΗΠΑ, η σταθμισμένη μέση απόδοση των περισσότερων από 100 μετοχών που εισήχθησαν φέτος στο χρηματιστήριο είναι αρνητική κατά 9,7%.

Η επίδοση αυτή υπολείπεται σημαντικά της ανόδου 14% του S&P 500 και των κερδών 19% του Nasdaq 100 από την αρχή του έτους.

«Τα τελευταία δύο τρίμηνα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει κατά κάποιον τρόπο θύμα της ίδιας της επιτυχίας της», δήλωσε η Άννα Γου, επενδυτική στρατηγικός και ιδρύτρια της Floodlines Research.

Όπως εξήγησε, η αγορά δεν αντιδρά πλέον ιδιαίτερα στα καλά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά τιμωρεί ακόμη και την παραμικρή απόκλιση από τις προσδοκίες.

«Τα μεγέθη της Anthropic είναι καλά στα μάτια των επενδυτών και είμαι σχεδόν βέβαιη ότι θα συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή. Αυτό που δεν πρόκειται να συμβεί είναι να παρασύρουν ανοδικά ολόκληρο τον κλάδο, όπως θα συνέβαινε πριν από ένα ή δύο χρόνια, επειδή πλέον οι επενδυτές θεωρούν τα καλά νέα δεδομένα», σημείωσε.

Διαδηλωτές έξω από τα γραφεία της Anthropic

Η παρουσίαση της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά μιας μικρής διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Χάουαρντ του Σαν Φρανσίσκο.

Λιγότεροι από δώδεκα διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του κτιρίου, την ώρα που επενδυτές και εργαζόμενοι προσέρχονταν στην εκδήλωση.

Ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Μπλοκάρετε την IPO».

Η Κρίσταλ Ζερμένιο, μέλος της οργάνωσης California Common Good, η οποία δραστηριοποιείται σε ζητήματα εταιρικής λογοδοσίας, εξέφρασε την ανησυχία της για τη ραγδαία ανάπτυξη της Anthropic και τους κινδύνους που θα μπορούσε να συνεπάγεται η μετοχή της για τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

«Πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε στρατηγικά πού μας οδηγεί όλο αυτό», δήλωσε.

Μεταξύ των επενδυτών που εθεάθησαν να εισέρχονται στο κτίριο ήταν ο Άλφρεντ Λιν, εταίρος της Sequoia Capital, και ο Μπραντ Γκέρστνερ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Altimeter Capital Management.

Οι περισσότεροι από όσους αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης απέφυγαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για όσα συζητήθηκαν.

Η Anthropic, πάντως, βρίσκεται πλέον μπροστά σε μία κρίσιμη δοκιμασία. Δηλαδή να πείσει τη Wall Street ότι η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μετατραπεί σε διατηρήσιμη κερδοφορία, ικανή να δικαιολογήσει μία από τις υψηλότερες εταιρικές αποτιμήσεις παγκοσμίως.

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