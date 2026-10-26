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Στην ελίτ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη εισέρχονται οι επτά συνιδρυτές της Anthropic, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται πίσω από το Claude, καθώς η περιουσία καθενός ξεπερνά πλέον τα 13 δισ. δολάρια. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον φάκελο που κατέθεσε η εταιρεία για την επικείμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του πλούτου που έχει δημιουργηθεί από την εκρηκτική ανάπτυξη της AI.

Σύμφωνα με το Bloomberg, καθένας από τους επτά ιδρυτές κατέχει περίπου το 1,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Anthropic, ποσοστό που με βάση την τελευταία αποτίμηση της εταιρείας στα 965 δισ. δολάρια μεταφράζεται σε ατομική περιουσία άνω των 13 δισ. δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή εκτοξεύει και τους επτά ιδρυτές στις 300 πρώτες θέσεις του Bloomberg Billionaires Index, καθιστώντας τους πλουσιότερους από γνωστά ονόματα του χρηματοοικονομικού κόσμου, όπως ο Μπιλ Άκμαν και ο Σταν Ντράκενμιλερ.

Μεταξύ των νέων δισεκατομμυριούχων ξεχωρίζουν τα αδέλφια Ντάριο Αμοντέι και Ντανιέλα Αμοντέι, που κατέχουν αντίστοιχα τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και της προέδρου της Anthropic.

Από τα 13 στα 27 δισ. δολάρια – Το σενάριο της αποτίμησης των 2 τρισ.

Η ταχύτητα δημιουργίας πλούτου είναι εντυπωσιακή. Οι εκτιμήσεις του Bloomberg για την περιουσία καθενός από τους συνιδρυτές είχαν προηγουμένως διαμορφωθεί στα περίπου 8 δισ. δολάρια, ωστόσο η τελευταία αποτίμηση της Anthropic οδήγησε σε σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω.

Και τα ποσά ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Εφόσον η Anthropic καταφέρει να επιτύχει αποτίμηση 2 τρισ. δολαρίων κατά την αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO), επίπεδο που έχει ήδη συζητηθεί από επενδυτές, η περιουσία καθενός από τους επτά ιδρυτές θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 27 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη την πιθανή μείωση των ποσοστών συμμετοχής τους από την έκδοση νέων μετοχών κατά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Η περίπτωση της Anthropic αποτυπώνει την κυριαρχία των τεχνολογικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία νέου πλούτου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων του τεχνολογικού τομέα αυξήθηκαν συνολικά κατά 845 δισ. δολάρια το πρώτο εννεάμηνο του 2026, ενώ η μέση περιουσία των δισεκατομμυριούχων εκτός τεχνολογίας υποχώρησε.

Σε επιστολή τους προς τους υποψήφιους μετόχους, οι ιδρυτές της Anthropic χαρακτήρισαν την τεχνητή νοημοσύνη και την εταιρεία τους «μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες στην ιστορία».

Ποιοι είναι οι επτά ιδρυτές και τι θα κάνουν με την περιουσία τους

Εκτός από τον Ντάριο και την Ντανιέλα Αμοντέι, στην ιδρυτική ομάδα της Anthropic συμμετέχουν οι Τομ Μπράουν, Τζακ Κλαρκ, Τζάρεντ Κάπλαν, Σαμ ΜακΚάντλις και Κρίστοφερ Όλα.

Οι επτά συνιδρυτές έχουν αναλάβει μια ιδιαίτερα σημαντική δέσμευση: να διαθέσουν το 80% της προσωπικής τους συμμετοχής στην Anthropic για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως αποκαλύπτει ο φάκελος της δημόσιας προσφοράς.

Η δέσμευση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη οικονομική σημασία με δεδομένο το ύψος της σημερινής αποτίμησης της εταιρείας, αλλά και το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησής της μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Πώς θα διατηρήσουν τον έλεγχο ακόμη κι αν πουλήσουν το 98% των μετοχών τους

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα στοιχεία του σχεδιαζόμενου IPO αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ιδρυτές θα συνεχίσουν να ελέγχουν την εταιρεία, ακόμη και εάν μειώσουν δραστικά τα ποσοστά συμμετοχής τους.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, οι επτά ιδρυτές συμμετέχουν στην οντότητα Founder LLC, η οποία ελέγχει μια ειδική μετοχή κατηγορίας F που ενσωματώνει το 50,1% των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων.

Για να διατηρήσει ένας ιδρυτής τη συμμετοχή του σε αυτόν τον μηχανισμό, αρκεί να εξακολουθεί να κατέχει τουλάχιστον το 2% του αριθμού των μετοχών κατηγορίας Α που θα διαθέτει κατά την εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδρυτής μπορεί να πουλήσει έως και το 98% των μετοχών που κατείχε κατά το IPO και παρ’ όλα αυτά να διατηρήσει ισότιμη συμμετοχή με τους υπόλοιπους ιδρυτές στον καθορισμό της ψήφου που αντιστοιχεί στην ειδική μετοχή ελέγχου.

Η ισχυρή αυτή επιρροή περιορίζεται εν μέρει από τον ιδιαίτερο θεσμό του Long-Term Benefit Trust, ο οποίος έχει την εξουσία να εκλέγει και να απομακρύνει τέσσερα από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Anthropic.

Το trust έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί επ’ αόριστον και διοικείται από πέντε διαχειριστές, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό επιλέγουν οι ίδιοι τους διαδόχους τους.

Αντίθετα, τα ειδικά δικαιώματα ψήφου των ιδρυτών θα πάψουν να ισχύουν όταν απομείνουν λιγότεροι από τρεις ιδρυτές που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, είτε λόγω θανάτου, ανικανότητας ή παραίτησης είτε επειδή έχουν μεταβιβάσει σχεδόν το σύνολο των αρχικών μετοχών τους.

Ζημιές 80,7 δισ. δολαρίων και εκρηκτική άνοδος εσόδων

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 στο Σαν Φρανσίσκο από πρώην εργαζομένους της OpenAI, οι οποίοι αποχώρησαν έπειτα από διαφωνίες σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της εταιρείας.

Παρά την εντυπωσιακή χρηματιστηριακή της αποτίμηση, τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν καταδεικνύουν το τεράστιο κόστος ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον φάκελο εισαγωγής, η Anthropic εμφάνισε καθαρές ζημιές 80,7 δισ. δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με έσοδα 16,3 δισ. δολαρίων. Κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι ζημιές είχαν διαμορφωθεί στα 13 δισ. δολάρια, με έσοδα 1,2 δισ. δολαρίων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τη ραγδαία αύξηση των πωλήσεων, η εταιρεία εξακολουθεί να καταγράφει εξαιρετικά υψηλές ζημιές, καθώς επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αγορά της AI.

Πωλήσεις μετοχών δισεκατομμυρίων από τα αδέλφια Αμοντέι

Ο φάκελος της Anthropic αποκαλύπτει επίσης ότι ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι και η πρόεδρος Ντανιέλα Αμοντέι έχουν ήδη ρευστοποιήσει μέρος των συμμετοχών τους μέσω προγραμμάτων αγοράς μετοχών από υφιστάμενους μετόχους το 2025 και το 2026.

Το 2025 πραγματοποιήθηκε συναλλαγή συνολικού ύψους 157 εκατ. δολαρίων, στην οποία συμμετείχαν και τα δύο αδέλφια, πουλώντας μέρος των μετοχών τους.

Ακολούθησε το 2026 νέα συναλλαγή ύψους 4,7 δισ. δολαρίων, στην οποία πωλητές ήταν, μεταξύ άλλων, τα αδέλφια Αμοντέι, ο οικονομικός διευθυντής Κρίσνα Ράο και ο Χόλντεν Καρνόφσκι, σύζυγος της Ντανιέλα Αμοντέι.

Επιπλέον, η Anthropic κάλυψε φέτος 5 εκατ. δολάρια σε έξοδα κανονιστικών υποβολών για λογαριασμό των αδελφών Αμοντέι, τα οποία σχετίζονται με την απόκτηση και κατοχή μετοχών της εταιρείας.

Κέρδη 98 δισ. δολαρίων στα χαρτιά για τους εργαζομένους

Η δημιουργία πλούτου στην Anthropic δεν περιορίζεται στους επτά ιδρυτές. Χιλιάδες εργαζόμενοι και άλλοι κάτοχοι δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) έχουν επίσης αποκτήσει τη δυνατότητα να αποκομίσουν τεράστια οικονομικά οφέλη από την αύξηση της αξίας της εταιρείας.

Με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου, τα δυνητικά κέρδη από τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονταν συνολικά σε περίπου 98 δισ. δολάρια.

Η εντυπωσιακή αυτή υπεραξία οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι είχαν αποκτήσει δικαιώματα αγοράς μετοχών όταν η αποτίμηση της Anthropic ήταν πολύ χαμηλότερη.

Η μέση τιμή άσκησης των εκκρεμών δικαιωμάτων προαίρεσης διαμορφωνόταν μόλις στα 2,89 δολάρια ανά μετοχή τον Ιούνιο.

Συνολικά, η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα απαιτούσε περίπου 5,2 δισ. δολάρια, ενώ η θεωρητική αξία των μετοχών που θα αποκτούσαν οι δικαιούχοι ξεπερνούσε τα 103 δισ. δολάρια. Πρόκειται, πάντως, για δυνητικά και όχι πραγματοποιημένα κέρδη.

Η Anthropic διαθέτει επίσης ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης φιλανθρωπικών δωρεών, μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να δεσμεύουν μέρος των μετοχικών τους παροχών υπέρ εγκεκριμένων φιλανθρωπικών οργανισμών. Η εταιρεία αντιστοιχίζει αυτές τις δωρεές εκδίδοντας μετοχές κατηγορίας Ν, χωρίς δικαιώματα ψήφου.

Τον Αύγουστο αναγνώρισε δαπάνη 2 δισ. δολαρίων που συνδεόταν με δωρεές εργαζομένων, εκδίδοντας 28 εκατομμύρια μετοχές για την αντιστοίχιση των σχετικών εισφορών.

Η δέσμευση των επτά συνιδρυτών να διαθέσουν το 80% των προσωπικών τους συμμετοχών για φιλανθρωπικούς σκοπούς δεν εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο αναδεικνύει έτσι μια νέα πραγματικότητα: η τεχνητή νοημοσύνη δεν μετασχηματίζει μόνο την παγκόσμια οικονομία, αλλά δημιουργεί μέσα σε ελάχιστα χρόνια περιουσίες δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακόμη και σε εταιρείες που εξακολουθούν να εμφανίζουν τεράστιες ζημιές.