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Η Anthropic δημοσιοποίησε τη Δευτέρα τα έγγραφα για την εισαγωγή της στο αμερικανικό χρηματιστήριο, παρουσιάζοντας τις φιλοδοξίες της να αναπτύξει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ικανά να μετασχηματίσουν την παγκόσμια οικονομία, την ώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με το υψηλό κόστος και τις προκλήσεις ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Το ενημερωτικό δελτίο αναδεικνύει την ταχύτατη ανάπτυξη της Anthropic κατά το τελευταίο έτος, η οποία τροφοδοτήθηκε από τις επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών με πρωτοφανείς ρυθμούς. Η επενδυτική αυτή κινητοποίηση έχει οδηγήσει σε άνοδο των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, προκαλώντας παράλληλα ανησυχίες για τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις και την αύξηση του δανεισμού.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι καθαρές ζημιές της εταιρείας διευρύνθηκαν απότομα, φτάνοντας τα 80,7 δισ. δολάρια, κυρίως εξαιτίας της αύξησης της εύλογης αξίας ομολόγων που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της εταιρείας. Τα έσοδα για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε περίπου 16,3 δισ. δολάρια.

Η αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) αναμένεται να καταστήσει την Anthropic, την εταιρεία ανάπτυξης των δημοφιλών μοντέλων Claude, σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο η Wall Street αποτιμά τις κορυφαίες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνίστριάς της OpenAI.

Η Anthropic προχωρά με τα σχέδια χρηματιστηριακής εισαγωγής, παρά το γεγονός ότι το άλλοτε ιδιαίτερα φορτωμένο ημερολόγιο νέων εισαγωγών για το φθινόπωρο έχει περιοριστεί, καθώς η μεταβλητότητα των αγορών οδηγεί επιχειρήσεις στην αναβολή των δημόσιων προσφορών τους.

Η εισαγωγή θα προσέφερε στην Anthropic πρόσβαση σε μια μεγάλη δεξαμενή κεφαλαίων, απαραίτητων για τη χρηματοδότηση των δαπανηρών φιλοδοξιών της στον τομέα της AI. Η ανάπτυξη και λειτουργία εξελιγμένων μοντέλων απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε υπολογιστικές υποδομές.

Οι αποτιμήσεις των τρισεκατομμυρίων και η ανησυχία των επενδυτών

Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην επενδυτική έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία χρηματοδοτείται σε σημαντικό βαθμό μέσω δανεισμού.

Παράλληλα, αρχίζουν να αμφισβητούν κατά πόσον τα τρισεκατομμύρια δολάρια που κατευθύνονται σε κέντρα δεδομένων, ημιαγωγούς και υπολογιστική ισχύ θα αποφέρουν αποδόσεις αρκετά γρήγορα ώστε να δικαιολογήσουν τις εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις.

Το αυξημένο κόστος δανεισμού και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων έχουν ενισχύσει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Ορισμένοι υφιστάμενοι και δυνητικοί επενδυτές αποτιμούν πλέον την Anthropic σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια, έναντι περίπου 2 τρισ. δολαρίων μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, αφότου η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης αποκάλυψε ορισμένα οικονομικά στοιχεία σε πρόσφατη εκδήλωση για επενδυτές, όπως είχε μεταδώσει το Reuters.

Η δημοσιοποίηση του ενημερωτικού δελτίου επιβεβαίωσε σειρά αποκλειστικών δημοσιευμάτων του Reuters, τα οποία είχαν αποκαλύψει προκαταβολικά στοιχεία για τις οικονομικές επιδόσεις, την αναπτυξιακή πορεία και τα σχέδια εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Μετά την ολοκλήρωση της IPO, οι μετοχές της Anthropic θα διαπραγματεύονται στον Nasdaq, με χρηματιστηριακό σύμβολο «ANT».

Οι κίνδυνοι από τα προηγμένα μοντέλα AI

Η σχεδιαζόμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ίδιες οι έρευνες της Anthropic εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ελεγχόμενες δοκιμές, τα συστήματα αυτά έχουν επιδείξει συμπεριφορές που περιλαμβάνουν δολιοφθορά κώδικα, υποβοήθηση απάτης και χειραγώγηση πληροφοριών.

Τα ευρήματα αυτά έχουν εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με το πώς οι εταιρείες μπορούν να διατηρήσουν υπό έλεγχο ολοένα ισχυρότερα συστήματα AI, καθώς ανταγωνίζονται για την εμπορική αξιοποίησή τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει καλέσει την παγκόσμια κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνει τη διάθεση νέων δυνατοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σχετικοί κίνδυνοι.

Έκτοτε, η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει το μοντέλο Opus 5.5, επιδιώκοντας να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στην OpenAI, τη δημιουργό του ChatGPT, μετά την παρουσίαση του μοντέλου GPT-6 Astra.

Το ενημερωτικό δελτίο της Anthropic επισημαίνει τους κινδύνους που συνδέονται με τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, αναφέροντας ότι ενδέχεται να εμφανίζουν «συμπεριφορές αυτοσυντήρησης».

Σε αυτές περιλαμβάνονται απόπειρες «αντίστασης στην απενεργοποίηση», προσπάθειες «απόκρυψης ή χειραγώγησης πληροφοριών», καθώς και συμπεριφορές «που προσομοιάζουν με εκβιασμό».

Η ανάπτυξη της Anthropic και η στήριξη Amazon και Google

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από ομάδα ερευνητών και τον περασμένο Μάιο αποτιμήθηκε στα 965 δισ. δολάρια, στο πλαίσιο γύρου χρηματοδότησης που προσέλκυσε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Silicon Valley και της Wall Street.

Η Amazon και η Google συγκαταλέγονταν στους πρώτους στρατηγικούς εταίρους της εταιρείας, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στη νεοφυή επιχείρηση και παρέχοντας παράλληλα τις υποδομές cloud που απαιτούνται για την εκπαίδευση και λειτουργία των μοντέλων Claude.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η αφθονία τεχνητής νοημοσύνης θα μετασχηματίσει γρήγορα κάθε τομέα της παγκόσμιας οικονομίας, με τρόπους που θα ξεπερνούν τον αντίκτυπο της εκβιομηχάνισης, του ηλεκτρισμού, των ημιαγωγών και του διαδικτύου», αναφέρει η Anthropic στο ενημερωτικό δελτίο της.

Η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε σκληρό ανταγωνισμό με την OpenAI για την πρωτοκαθεδρία στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η δημιουργός του ChatGPT υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά τον Ιούνιο και αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο έως τις αρχές του 2027.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι η εταιρεία δεν θα προχωρούσε σε χρηματιστηριακή εισαγωγή εντός του τρέχοντος έτους, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Χαρακτήρισε μάλιστα «απαράδεκτο» ακόμη και έναν κίνδυνο 10% η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει την εξαφάνιση της ανθρωπότητας έως το τέλος της δεκαετίας.

Η χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic ακολουθεί εκείνη της SpaceX του Elon Musk, η οποία κατέρριψε τα ρεκόρ των αρχικών δημόσιων προσφορών τον Ιούνιο.

Τότε, η SpaceX τιμολόγησε δημόσια προσφορά ύψους 75 δισ. δολαρίων, με την αποτίμηση της εταιρείας να διαμορφώνεται στα 1,75 τρισ. δολάρια.

Επικεφαλής του κοινοπρακτικού σχήματος των τραπεζών της Wall Street που έχουν αναλάβει την αναδοχή της δημόσιας προσφοράς της Anthropic βρίσκονται η Goldman Sachs και η Morgan Stanley.