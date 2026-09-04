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Η Anthropic PBC βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση μιας νέας τεράστιας πιστωτικής γραμμής ύψους 15 δισ. δολαρίων, κίνηση που ανοίγει τον δρόμο για την πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή (IPO) της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία, η Morgan Stanley ηγείται της συμφωνίας για την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή (revolving credit facility), ενώ σημαντικό ρόλο έχουν επίσης η Goldman Sachs, η JPMorgan Chase και η Citigroup. Οι ίδιες τράπεζες αναμένεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην IPO της Anthropic.

Η συμφωνία για την πιστωτική γραμμή ξεπερνά τον αρχικό στόχο της εταιρείας, ο οποίος ήταν περίπου 10 δισ. δολάρια, και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις χρηματοδότησης που έχουν πραγματοποιηθεί στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η «μάχη» των τραπεζών για την IPO της Anthropic

Η Anthropic, δημιουργός του chatbot Claude, επιδιώκει να αντλήσει μέσω της δημόσιας εγγραφής ποσό αντίστοιχο με εκείνο της SpaceX ή ακόμη υψηλότερο, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση των προετοιμασιών.

Οι εταιρείες συνήθως ολοκληρώνουν τέτοιου είδους πιστωτικές γραμμές πριν ενημερώσουν επίσημα τις τράπεζες για τους ρόλους τους στην IPO.

Στο δανειακό σχήμα αναμένεται να συμμετέχουν επίσης η Barclays και η Wells Fargo, ενώ υψηλές θέσεις στη χρηματοδότηση έχουν οι Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada και UBS.

Παράλληλα, στη συμφωνία συμμετέχουν ακόμη οι Bank of Montreal, BNP Paribas, Crédit Agricole, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group και Toronto-Dominion Bank.

Μεγαλύτερη από την προηγούμενη χρηματοδότηση

Η νέα πιστωτική γραμμή είναι πολλαπλάσια της προηγούμενης χρηματοδότησης της Anthropic, ύψους 2,5 δισ. δολαρίων για πενταετή διάρκεια, που είχε εξασφαλιστεί πέρυσι με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων της Morgan Stanley, της Barclays, της Citigroup, της Goldman Sachs, της JPMorgan, της Royal Bank of Canada και της MUFG.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγαλύτερες τράπεζες που συμμετέχουν στη νέα συμφωνία κλήθηκαν να διαθέσουν περίπου 1,25 δισ. δολάρια η καθεμία, ενώ οι επόμενες σε κατάταξη τράπεζες κλήθηκαν να προσφέρουν περίπου 1 δισ. δολάρια. Τα ποσά μειώνονται σταδιακά για τους μικρότερους συμμετέχοντες.

Οι τελικοί όροι της συμφωνίας πάντως ενδέχεται να μεταβληθούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η AI εκτοξεύει την αγορά IPO

Η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο εντάσσεται στο νέο κύμα δημόσιων εγγραφών που έχει δημιουργήσει η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η SpaceX αποτελεί χαρακτηριστικό προηγούμενο, καθώς αύξησε τον Μάιο την πιστωτική της γραμμή στα 5 δισ. δολάρια από 1,5 δισ. δολάρια, λίγο πριν από τη δική της ιστορική IPO.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αναζωπυρώσει συνολικά την αγορά IPO στις ΗΠΑ. Οι νέες εισαγωγές φέτος έχουν αντλήσει συνολικά 160,6 δισ. δολάρια, εξαιρουμένων των εταιρειών ειδικού σκοπού (SPACs) και άλλων χρηματοοικονομικών οχημάτων, το υψηλότερο ποσό από το 2021.

Η Anthropic, σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις, βρίσκεται σε τροχιά ετήσιων εσόδων άνω των 65 δισ. δολαρίων με βάση τις τρέχουσες επιδόσεις της, ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το επίπεδο που βρισκόταν στο τέλος της περασμένης χρονιάς.

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