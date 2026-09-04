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To τελευταίο τρίμηνο του 2029 αναμένεται να λειτουργήσει το νέο εμπορικό πάρκο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού που έχει εισέλθει πλέον στην κατασκευαστική του φάση. Την ίδια στιγμή η εταιρεία συνεχίζει για το δεύτερο μισό του 2026 «με σταθερά ανοδικές επιδόσεις, αντοχές και υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος που έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό κοντά στο 49% μέχρι στιγμής με ορίζοντα το 2028», όπως ανέφερε η διοίκηση της εισηγμένης Επενδυτικής Ακινήτων χθες, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Σημειώνεται εδώ ότι το συνολικό ύψος του επενδυτικού προγράμματος της ΑΕΕΑΠ που συνδέεται με τον όμιλο Fourlis, αντιστοιχεί σε 250 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024- 2028, με τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί έως και το α’ εξάμηνο του 2026 να αντιστοιχούν σε 123,6 εκατ. ευρώ, προοπτική για επιπλέον 21,6 έως το τέλος της εφετινής χρονιάς, ενώ 34,7 εκατ. ευρώ και 69,7 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα διατεθούν αντίστοιχα το 2027 και το 2028.

«Το επενδυτικό μας πρόγραμμα παραμένει εντός σχεδιασμού, ενώ η πρόοδος των βασικών projects αναμένεται να ενισχύσει τόσο την αξία του χαρτοφυλακίου όσο και τα μελλοντικά κέρδη», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Παπούλης, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε επικαιροποίηση του επενδυτικού πλάνου.

Στις νέες επιχειρηματικές εξελίξεις μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2026, η εταιρεία προχώρησε «σε σημαντικά βήματα για την υλοποίηση του επενδυτικού και αναπτυξιακού της σχεδιασμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με αιχμή το εμπορικό πάρκο στο Ελληνικό, τις επενδύσεις στα logistics και την πρόσφατη συμφωνία για το εμπορικό κέντρο Sofia South Ring Mall στη Βουλγαρία», όπως επεσήμανε ο κ. Παπούλης.

Ειδικότερα, για το Hellinikon Retail Park, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει όλο τον όγκο των αδειοδοτήσεων έχοντας λάβει και την αναθεωρημένη οικοδομική άδεια, με το έργο να έχει περάσει πλέον στη φάση της κατασκευής και ορατό πλέον το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2029.

Στον τομέα των logistics, στο Logistics Center στα Οινόφυτα αποκτήθηκε όμορο οικόπεδο έκτασης 4.704 τ.μ., κίνηση που αυξάνει την επιτρεπόμενη δόμηση και δημιουργεί τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης των προς μίσθωση χώρων.

Στο Logistics Center Ασπροπύργου – InterIkea, η εταιρεία απέκτησε δύο όμορα οικόπεδα και παρέδωσε το ακίνητο στον μισθωτή, ολοκληρώνοντας την επένδυση και περνώντας πλέον στην εμπορική αξιοποίησή της.

Παράλληλα, σημαντικό βήμα για την επέκταση της εταιρείας εκτός συνόρων αποτελεί η συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall στη Βουλγαρία: Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας εκτός Ελλάδας και σηματοδοτεί «ένα νέο ορόσημο στην αναπτυξιακή της πορεία στην ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα εμπορικό κέντρο που έχει υψηλή επισκεψιμότητα, κορυφαίους χρήστες με τζίρο καταστημάτων πάνω από τα 140 εκατ. ευρώ. Το Sofia South Ring Mall αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας, ενώ η εξαγορά θα ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του 2026», ανέφερε ο κ. Παπούλης. Υπενθυμίζεται ότι η Trade Estates AEEAΠ, ανακοίνωσε προ μηνός την απόκτηση του 50% του Sofia South Ring Mall από τη Fourlis, μέσω της νεοσυσταθείσας 100% θυγατρικής της, Trade Estates Cyprus, έναντι 49,35 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε ότι σε αυτή τη φάση δεν τίθεται θέμα εξαγοράς και του υπόλοιπου 50% «και έχουμε μία πολύ αρμονική σχέση και συνεργασία με τους υπόλοιπους μετόχους, την εταιρεία Danaos».

Η εταιρεία, αναμένει εφέτος περαιτέρω αύξηση των εσόδων από μισθώματα και της λειτουργικής κερδοφορίας σε σύγκριση με το 2025 με τις προβλέψεις να κινούνται εντός των εκτιμήσεων που είχαν γίνει στην ετήσια γενική συνέλευση: Ειδικότερα, τα ακαθάριστα έσοδα από μισθώματα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 43 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση έως 4,6% σε σχέση με το τέλος του 2025. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προβλέπεται στα 32,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα έως 3,8%.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι βασικοί δείκτες λειτουργίας των εμπορικών πάρκων, κινήθηκαν θετικά με το νέο εμπορικό πάρκο της Πάτρας να εισφέρει πλέον έσοδα έχοντας τεθεί τώρα σε λειτουργία. Συνολικά, στα εμπορικά πάρκα της ΑΕΕΑΠ, η επισκεψιμότητα έφτασε τα 11,6 εκατ. επισκέψεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 6,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις των μισθωτών αυξήθηκαν κατά 7,5%, φτάνοντας τα 261,4 εκατ. ευρώ, έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025.

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