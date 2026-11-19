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Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic η οποία καταρρίπτει κάθε ρεκόρ, αναμένεται να αποφέρει αποδόσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αρκετές επενδυτικές εταιρείες που έχουν ποντάρει τεράστια κεφάλαια στη δημιουργό του chatbot Claude.

Η Anthropic θα γίνει η πρώτη εταιρεία ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής (frontier AI lab) που εισάγεται στο χρηματιστήριο, όταν πραγματοποιήσει την Πέμπτη το ντεμπούτο της στη Nasdaq Global Select Market, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT.

Η εταιρεία καθόρισε την Τετάρτη την τιμή διάθεσης στα 83 δολάρια ανά μετοχή, εξασφαλίζοντας αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων. Το ποσό είναι αυξημένο κατά περίπου 100 δισ. δολάρια σε σχέση με το ανώτατο όριο του προηγούμενου εύρους αποτίμησης.

Η εισαγωγή αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων και τους επενδυτές που συμμετέχουν στα κεφάλαιά τους.

Μόνο μία από αυτές, η Spark Capital, αναφέρεται στα έγγραφα της δημόσιας προσφοράς της Anthropic. Ωστόσο, ο κατάλογος των εταιρειών που έχουν χρηματοδοτήσει τη νεοφυή επιχείρηση είναι πολύ μεγαλύτερος.

Αρκετά ιστορικά επενδυτικά σχήματα της Silicon Valley έχουν πραγματοποιήσει στην Anthropic τις μεγαλύτερες μεμονωμένες επενδύσεις της ιστορίας τους.

Πολλά από αυτά έχουν τοποθετήσει κεφάλαια και στη μεγαλύτερη ανταγωνίστριά της, την OpenAI, η οποία αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο έτος.

Οι εκτιμήσεις για την αξία των συμμετοχών βασίζονται σε υπολογισμούς και πληροφορίες από πρόσωπα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των συναλλαγών και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς πρόκειται για ιδιωτικά οικονομικά δεδομένα.

Οι υπολογισμοί ενδέχεται να μην ενσωματώνουν την απομείωση των ποσοστών συμμετοχής λόγω της έκδοσης νέων μετοχών στο πλαίσιο της IPO.

Αρκετές από τις επενδυτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Iconiq, Menlo Ventures και Lightspeed Venture Partners, έχουν υποβάλει εντολές για πρόσθετες τοποθετήσεις κεφαλαίων στη δημόσια προσφορά.

Οι τελικές κατανομές μετοχών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι το ύψος των συμμετοχών τους μπορεί να μεταβληθεί.

Ακολουθούν οι μεγαλύτεροι και σημαντικότεροι χρηματοοικονομικοί επενδυτές της Anthropic και η εκτιμώμενη αξία των συμμετοχών τους με βάση την τιμή εισαγωγής.

Iconiq: Επένδυση 6 δισ. δολαρίων, συμμετοχή άνω των 26 δισ.

Η Iconiq, η οποία ξεκίνησε ως εταιρεία διαχείρισης περιουσίας και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε επενδυτή ιδιωτικών αγορών της Silicon Valley, έχει διοχετεύσει περισσότερα από 6 δισ. δολάρια στην Anthropic.

Η εταιρεία, που διαθέτει επίσης συμμετοχή στην OpenAI, πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση στην Anthropic πέρυσι, όταν η αποτίμηση της νεοφυούς επιχείρησης ανερχόταν σε 183 δισ. δολάρια, ένα μικρό μόνο μέρος της σημερινής αποτίμησης κατά την IPO.

Συνολικά, η επένδυση των 6 δισ. δολαρίων αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική τοποθέτηση στην ιστορία της Iconiq.

Ως επενδυτής που δραστηριοποιείται τόσο στις ιδιωτικές όσο και στις δημόσιες αγορές, η Iconiq συμμετέχει συχνά και στις χρηματιστηριακές εισαγωγές των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της.

Είχε μάλιστα σχεδιάσει να επενδύσει επιπλέον κεφάλαια στην IPO της Anthropic.

Με βάση τις τοποθετήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από τη δημόσια προσφορά, η αξία της συμμετοχής της Iconiq ξεπερνά τα 26 δισ. δολάρια, με την αποτίμηση της Anthropic στα 1,5 τρισ. δολάρια.

Spark Capital: Από τα 75 εκατ. στα 11 δισ. δολάρια

Η Γιασμίν Ραζαβί, γενική εταίρος της Spark Capital και από τους πρώτους υποστηρικτές της Anthropic, είναι η μοναδική εκπρόσωπος εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων που αναφέρεται ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου στα έγγραφα της IPO.

Η Spark Capital επένδυσε 75 εκατ. δολάρια στην Anthropic το 2023, πραγματοποιώντας τότε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση της ιστορίας της.

Με βάση τα προηγούμενα δημοσιοποιημένα στοιχεία, η σημερινή αξία της συμμετοχής της εκτιμάται σε περίπου 11 δισ. δολάρια.

Menlo Ventures: Συμμετοχή σχεδόν 22 δισ. δολαρίων

Η Menlo Ventures συγκαταλέγεται στις πρώτες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων που επένδυσαν στην Anthropic το 2023.

Την επόμενη χρονιά ηγήθηκε του χρηματοδοτικού γύρου Series D, διαθέτοντας 500 εκατ. δολάρια, ποσό που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επένδυση που είχε πραγματοποιήσει μέχρι τότε.

Συνολικά, η Menlo έχει επενδύσει περισσότερο από 1 δισ. δολάρια στην Anthropic.

Στην τιμή της δημόσιας προσφοράς, η συμμετοχή της αποτιμάται πλέον σε σχεδόν 22 δισ. δολάρια.

Sound Ventures: Ο Άστον Κούτσερ και η συμμετοχή των 11 δισ.

Ο Γκάι Οσίρι, επί χρόνια μάνατζερ της Μαντόνα, και ο ηθοποιός που εξελίχθηκε σε επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων, Άστον Κούτσερ, τοποθέτησαν αρχικά 35 εκατ. δολάρια στην Anthropic.

Στη συνέχεια, επένδυσαν επιπλέον 400 εκατ. δολάρια στην εταιρεία.

Η επενδυτική ομάδα, στην οποία συμμετέχει και η Έφι Έπσταϊν, διαχειρίστρια εταίρος της Sound Ventures, διαθέτει σήμερα συμμετοχή με εκτιμώμενη αξία σχεδόν 11 δισ. δολαρίων.

Coatue Management: Στα 16 δισ. δολάρια η αξία της επένδυσης

Η Coatue Management έχει επενδύσει στην Anthropic σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Η πρώτη της τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε πέρυσι, ενώ το 2026 η εταιρεία ηγήθηκε ή συμμετείχε από κοινού στην ηγεσία δύο μεγάλων γύρων χρηματοδότησης.

Συνολικά, έχει διαθέσει 4,75 δισ. δολάρια στην Anthropic.

Στο ποσό περιλαμβάνεται επένδυση 2,5 δισ. δολαρίων στον χρηματοδοτικό γύρο του Φεβρουαρίου, η οποία αποτελούσε τότε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη τοποθέτηση της Coatue σε ιδιωτική εταιρεία.

Με βάση τα προηγούμενα δημοσιοποιημένα στοιχεία, η αξία της συμμετοχής της διαμορφώνεται σε περίπου 16 δισ. δολάρια, με την αποτίμηση της Anthropic στα 1,5 τρισ. δολάρια.

GIC: Συμμετοχή 15 δισ. δολαρίων για το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης, GIC, έχει τοποθετήσει περισσότερα από 4,5 δισ. δολάρια στην Anthropic, συμμετέχοντας στους τρεις τελευταίους γύρους χρηματοδότησής της.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο γύρος Series G του Φεβρουαρίου, στον οποίο το GIC είχε ηγετικό ρόλο από κοινού με την Coatue.

Με βάση την τιμή εισαγωγής, η συμμετοχή του GIC στην Anthropic αποτιμάται πλέον σε περίπου 15 δισ. δολάρια.

Bessemer Venture Partners: Επένδυση 800 εκατ.

Η Bessemer Venture Partners έχει επενδύσει περισσότερα από 800 εκατ. δολάρια στην Anthropic, αποκτώντας ποσοστό συμμετοχής περίπου 0,5%.

Στην αποτίμηση της δημόσιας προσφοράς, το συγκεκριμένο ποσοστό αντιστοιχεί σε περίπου 7,5 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για αύξηση μεγαλύτερη από εννέα φορές σε σχέση με το αρχικά επενδυμένο κεφάλαιο, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

Lightspeed Venture Partners: Η συμμετοχή των 28 δισ. δολαρίων

Η Lightspeed Venture Partners πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση στην Anthropic στις αρχές του 2024, νωρίτερα από πολλούς ανταγωνιστές της.

Συνολικά, έχει διαθέσει περισσότερα από 3,5 δισ. δολάρια, ενώ σχεδιάζει να συμμετάσχει με πρόσθετα κεφάλαια και στη δημόσια προσφορά.

Με βάση τις επενδύσεις που πραγματοποίησε στους ιδιωτικούς γύρους χρηματοδότησης της Anthropic, η αξία της συμμετοχής της εκτιμάται σε περίπου 28 δισ. δολάρια στην τιμή της IPO.

General Catalyst: Από τα 2 δισ. σε συμμετοχή 10 δισ. δολαρίων

Η διεθνής επενδυτική εταιρεία General Catalyst έχει υποστηρίξει την Anthropic σε διάφορους γύρους χρηματοδότησης από το 2025.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις σχετικές συναλλαγές, έχει τοποθετήσει συνολικά περίπου 2 δισ. δολάρια.

Η συμμετοχή που έχει συγκεντρώσει αποτιμάται πλέον σε περίπου 10 δισ. δολάρια, με βάση την τιμή εισαγωγής.

Amazon, Google και Microsoft: Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της Anthropic

Με μεγάλη διαφορά, οι σημαντικότεροι μέτοχοι της Anthropic είναι οι τεχνολογικοί κολοσσοί που τη χρηματοδοτούν.

Η Amazon, η Google της Alphabet και η Microsoft διαθέτουν συμμετοχές αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, έπειτα από χρόνια επενδύσεων και επιχειρηματικών συνεργασιών με την εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα με τη δημόσια προσφορά, η Anthropic οργάνωσε και ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, προκειμένου επτά τεχνολογικές εταιρείες να επενδύσουν πρόσθετα κεφάλαια.

Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών, η Amazon κατέχει σχεδόν το 15% των μετοχών της Anthropic, ενώ η Google περίπου το 14%.

Οι τέσσερις εταιρείες έχουν δεχθεί επικρίσεις για τη δημιουργία των λεγόμενων «κυκλικών συμφωνιών» (circular deals).

Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο η Google, η Amazon και η Microsoft λειτουργούν ταυτόχρονα ως επενδυτές, πελάτες και διανομείς των προϊόντων της Anthropic.

Την ίδια στιγμή, οι τεχνολογικοί κολοσσοί διαθέτουν και δικά τους μοντέλα και προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ανταγωνίζονται τις υπηρεσίες της Anthropic.

Έρικ Σμιντ: Από τις πρώτες επενδύσεις το 2021 σε περιουσία 15 δισ. δολαρίων

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ, ένας από τους πρώτους επενδυτές της Anthropic.

Ο Σμιντ είχε υποστηρίξει την εταιρεία αρκετά χρόνια προτού αρχίσουν να τοποθετούν κεφάλαια οι μεγάλες επενδυτικές εταιρείες.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας επένδυσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το 2021, όταν η Anthropic αποτιμάτο σε μόλις 461 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook.

Με τη σημερινή αποτίμηση της δημόσιας προσφοράς στα 1,5 τρισ. δολάρια, η συμμετοχή του αναμένεται να αξίζει περίπου 15 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ατομικές υπεραξίες που αναμένεται να δημιουργήσει το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Anthropic.