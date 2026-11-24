Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Κάτω από την τιμή εισαγωγής των 83 δολαρίων υποχώρησε η μετοχή της Anthropic στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, εξανεμίζοντας τα κέρδη των επενδυτών που συμμετείχαν στην ιστορική αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή κατέγραψε πτώση έως 7,3%, φθάνοντας στα 81,28 δολάρια, στις 6:15 το πρωί της Τρίτης, ώρα Νέας Υόρκης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, καθώς κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης οι τίτλοι της Anthropic είχαν ξεπεράσει πρόσκαιρα τα 100 δολάρια, αντανακλώντας τον αρχικό ενθουσιασμό για την είσοδο στο χρηματιστήριο μιας από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι αυξανόμενες ανησυχίες για τον ρυθμό των επενδύσεων και τις τεράστιες κεφαλαιακές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης έχουν προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στις τεχνολογικές μετοχές, παρά το πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον που είχε συγκεντρώσει η εισαγωγή της Anthropic.

Η δημόσια προσφορά της εταιρείας πίσω από το chatbot Claude υπερκαλύφθηκε πολλές φορές, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 500 δισ. δολάρια. Τελικά, η άντληση κεφαλαίων για την εταιρεία και τους επτά συνιδρυτές της ανήλθε σε 119,5 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της SpaceX.

Σύμφωνα με το Bloomberg, περισσότεροι από τους μισούς θεσμικούς επενδυτές που υπέβαλαν προσφορές δεν έλαβαν τελικά μετοχές, ενώ η κατανομή ευνόησε σημαντικά τους επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ. Συνολικά, περίπου 1.200 θεσμικοί επενδυτές είχαν καταθέσει εντολές συμμετοχής.

Καθοριστικό ρόλο στην αρχική επενδυτική ζήτηση διαδραμάτισε η ταχεία υιοθέτηση προϊόντων όπως το Claude Code, το εργαλείο προγραμματισμού της Anthropic για δημιουργούς λογισμικού, καθώς και ο ετησιοποιημένος ρυθμός εσόδων της εταιρείας, ο οποίος στα τέλη Οκτωβρίου είχε φθάσει τα 81 δισ. δολάρια.

Οι εντυπωσιακές προοπτικές ανάπτυξης είχαν οδηγήσει τους επενδυτές να παραβλέψουν τις εξαιρετικά υψηλές μελλοντικές οικονομικές δεσμεύσεις της εταιρείας, οι οποίες προσεγγίζουν τα 901 δισ. δολάρια έως το 2045.

Η εξέλιξη θυμίζει την πορεία της SpaceX, η μετοχή της οποίας είχε ενισχυθεί έως και 67% πάνω από την τιμή εισαγωγής, προτού υποχωρήσει κάτω από αυτήν σε λιγότερο από πέντε εβδομάδες.

Η διάσπαση της τιμής μιας IPO προς τα κάτω, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες διαπραγμάτευσης, θεωρείται σημαντικό πλήγμα για το επενδυτικό αφήγημα που έχει διαμορφωθεί γύρω από μια νέα εισαγωγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι μετοχές δεν καταφέρνουν να ανακτήσουν τα επίπεδα αυτά.

Την ίδια στιγμή, Anthropic και OpenAI βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενο δημόσιο έλεγχο για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, έπειτα από σειρά περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων που συνδέονται με κακόβουλους αυτόνομους πράκτορες AI.

Η συζήτηση επικεντρώνεται ολοένα περισσότερο στους δυνητικούς κινδύνους της τεχνολογίας, τους οποίους η ίδια η Anthropic περιέγραψε στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς της ως «υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα».

Από την πλευρά της, η ανταγωνίστρια OpenAI έχει ήδη υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση για χρηματιστηριακή εισαγωγή, χωρίς ωστόσο να σχεδιάζει να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά πριν από το 2027.