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Η οικογένεια που βρίσκεται πίσω από μια από τις μεγαλύτερες περιουσίες στον κλάδο του εξοπλισμού θέρμανσης στη Γερμανία απέκτησε μετοχική συμμετοχή στην Μπάγερν Μονάχου, αποτελώντας μόλις τον τέταρτο εξωτερικό μέτοχο της ιστορικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

Η Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG αποκτά αρχικά ποσοστό 5%, το οποίο θα αυξηθεί σε λίγο κάτω από το 6,7% μετά την ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η συναλλαγή αποτιμά την Μπάγερν Μονάχου σε περίπου 4 δισ. ευρώ (4,5 δισ. δολάρια), σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν αποκάλυψαν τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας στην ανακοίνωση που εξέδωσαν την Πέμπτη.

Η αποτίμηση της Μπάγερν Μονάχου συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αν και υπολείπεται εκείνων ορισμένων μεγάλων ανταγωνιστών της.

Τον Αύγουστο, η Fenway Sports Group πούλησε μειοψηφικό ποσοστό της Λίβερπουλ σε επενδυτικό σχήμα υπό την ηγεσία του συνιδρυτή της Amazon.com Inc., Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos), σε συναλλαγή που αποτιμούσε τον αγγλικό σύλλογο στα 6 δισ. δολάρια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποτιμάται στα 7,7 δισ. δολάρια, ενώ η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν αποτίμηση περίπου 6,5 δισ. δολαρίων η καθεμία, σύμφωνα με στοιχεία της Sportico.

Η περιουσία των 16,1 δισ. δολαρίων της οικογένειας Viessmann

Ο Johann Viessmann ίδρυσε τον Viessmann Group το 1917.

Ο εγγονός του, Martin Viessmann, και η οικογένειά του διαθέτουν συνολική περιουσία 16,1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

Με τη νέα επένδυση, η οικογένεια Viessmann προστίθεται στους υφιστάμενους μετόχους της Μπάγερν Μονάχου, δηλαδή τις Adidas AG, Volkswagen AG και Allianz SE.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Max Viessmann θα ενταχθεί στο εποπτικό συμβούλιο της FC Bayern, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Volkswagen είχε πρόσφατα εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης του ποσοστού που κατέχει στην ομάδα μέσω της θυγατρικής της Audi, στο πλαίσιο των προσπαθειών αναδιάρθρωσης του γερμανικού ομίλου.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι τέσσερις μειοψηφικοί μέτοχοι θα κατέχουν συνολικά το 30% των μετοχών, ενώ η Μπάγερν Μονάχου θα διατηρήσει το υπόλοιπο 70%.

Τα εμπόδια για τους επενδυτές στο γερμανικό ποδόσφαιρο

Η επένδυση της Viessmann σε μία από τις πολυτιμότερες ποδοσφαιρικές ομάδες του κόσμου πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξωτερικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών private equity, δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στη γερμανική ποδοσφαιρική αγορά.

Το 2024, οι Blackstone Inc. και CVC Capital Partners απέσυραν τις προσφορές τους για συμφωνία που αφορούσε τα τηλεοπτικά και εμπορικά δικαιώματα του γερμανικού ποδοσφαίρου, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες των φιλάθλων.

Παράλληλα, οι κανόνες ιδιοκτησίας των γερμανικών ποδοσφαιρικών συλλόγων εξακολουθούν να λειτουργούν αποτρεπτικά για τις ιδιωτικές επενδύσεις από το εξωτερικό.