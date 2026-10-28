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Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία των φορητών υπολογιστών της ανακοίνωσε η Apple, παρουσιάζοντας ένα πλήρως ανασχεδιασμένο MacBook Pro με οθόνη αφής, εγκαταλείποντας μια στρατηγική που ακολουθούσε επί σχεδόν δύο δεκαετίες. Η αμερικανική εταιρεία ενσωματώνει πλέον στη ναυαρχίδα των laptops της μια δυνατότητα που έχει καθιερωθεί στην αγορά προσωπικών υπολογιστών, αλλά την οποία η ίδια αρνούνταν επί χρόνια να υιοθετήσει.

Το νέο MacBook Pro είναι σημαντικά λεπτότερο και πολύ ελαφρύτερο από τους προκατόχους του και διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με οθόνες 14 και 16 ιντσών. Πρόκειται επίσης για τον πρώτο υπολογιστή Mac που εξοπλίζεται με οθόνη OLED (οργανικών διόδων εκπομπής φωτός), τεχνολογία που χρησιμοποιείται ήδη στα νεότερα iPhone, iPad και σε άλλες συσκευές της Apple.

Μία ακόμη σημαντική προσθήκη είναι το Dynamic Island, το διαδραστικό στοιχείο της οθόνης που έγινε γνωστό μέσα από το iPhone και πλέον κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του σε υπολογιστή Mac.

We brought Touch to the Mac! From the all-new iPad mini to the 14-inch MacBook Pro and iMac… and now MacBook Pro with PROLED XDR Display and Touch, creators have new tools to do their best work yet. https://t.co/6oJlc1vaUR — Tim Cook (@tim_cook) October 28, 2026

Νέα σχεδίαση και τιμές που ξεκινούν από 2.899 δολάρια

Η Apple έχει ανασχεδιάσει το περιβάλλον χρήσης του νέου MacBook Pro, ώστε να υποστηρίζει τη λειτουργία μέσω αφής, ενώ παράλληλα ενσωματώνει τους επεξεργαστές M5 Pro και M5 Max.

Η έκδοση των 14 ιντσών ξεκινά από τα 2.899 δολάρια, ενώ το μεγαλύτερο μοντέλο των 16 ιντσών διατίθεται με αρχική τιμή τα 3.399 δολάρια.

Ο Τζόνι Σρούτζι, επικεφαλής του τμήματος ανάπτυξης υλικού της Apple, χαρακτήρισε το νέο μοντέλο «ένα μνημειώδες βήμα προόδου για το Mac», υπογραμμίζοντας τη σημασία των τεχνολογικών αλλαγών που ενσωματώνει.

Την παρουσίαση ανέλαβε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζον Τέρνους, ο οποίος διαδέχθηκε τον Τιμ Κουκ μόλις τον προηγούμενο μήνα.

Η συγκεκριμένη παρουσίαση σηματοδοτεί έτσι και μία από τις πρώτες μεγάλες κινήσεις της Apple υπό τη νέα της ηγεσία.

Το τέλος ενός δόγματος που είχε επιβάλει ο Στιβ Τζομπς

Η απόφαση για την ενσωμάτωση οθόνης αφής στα MacBook Pro αποτελεί σημαντική ανατροπή στη φιλοσοφία της Apple.

Εδώ και χρόνια, οι καταναλωτές πίεζαν την εταιρεία να υιοθετήσει στους υπολογιστές της τις οθόνες αφής, μια τεχνολογία στην εξάπλωση της οποίας είχαν συμβάλει καθοριστικά τα ίδια τα προϊόντα της, όπως το iPhone, το iPad και το Apple Watch.

Ωστόσο, η Apple παρέμενε αντίθετη στην ιδέα, ακολουθώντας μια προσέγγιση που είχε διαμορφωθεί σχεδόν δύο δεκαετίες νωρίτερα.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Στιβ Τζομπς, είχε επικρίνει έντονα την προοπτική δημιουργίας υπολογιστών Mac με οθόνη αφής, υποστηρίζοντας στα τελευταία χρόνια της επαγγελματικής του πορείας ότι μια τέτοια λύση ήταν «εργονομικά απαράδεκτη».

Αντίστοιχα, ο διάδοχός του στην ηγεσία της εταιρείας, Τιμ Κουκ, είχε παρομοιάσει στο παρελθόν τον συνδυασμό φορητού υπολογιστή και tablet με την προσπάθεια να ενωθούν ένα ψυγείο και μια φρυγανιέρα.

Ακόμη και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Apple αντιμετώπιζαν δημοσίως την ιδέα με ειρωνεία, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να προστεθεί λειτουργία αφής στους υπολογιστές Mac.

Η νέα στρατηγική σηματοδοτεί επομένως μια ουσιαστική απομάκρυνση από μια από τις πιο χαρακτηριστικές σχεδιαστικές αρχές της εταιρείας.

Πώς άλλαξε η στρατηγική της Apple

Η στροφή προς τις οθόνες αφής δεν αποτελεί αιφνιδιαστική απόφαση. O Τιμ Κουκ και ο Τζον Τέρνους είχαν αρχίσει πριν από περίπου τέσσερα χρόνια να υποστηρίζουν την εγκατάλειψη της παραδοσιακής προσέγγισης της Apple και την ανάπτυξη ενός MacBook Pro με δυνατότητα αφής.

Στόχος ήταν να δοθεί νέα ώθηση στις πωλήσεις των Mac, αλλά και να ενισχυθούν τα έσοδα της εταιρείας μέσα από υψηλότερες τιμές, οι οποίες θα δικαιολογούνταν από την ενσωμάτωση περισσότερων προηγμένων χαρακτηριστικών.

Η νέα γενιά MacBook Pro αποτελεί πλέον την υλοποίηση αυτού του πολυετούς σχεδιασμού.

Μπαράζ νέων προϊόντων από την Apple

Η παρουσίαση των MacBook Pro με οθόνη αφής έρχεται να συμπληρώσει μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο ανακοινώσεων νέων προϊόντων για την Apple.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η εταιρεία παρουσίασε ένα νέο, οικονομικότερο MacBook Pro 14 ιντσών με επεξεργαστή M6, καθώς και μια ανανεωμένη έκδοση του iMac.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ένα πλήρως ανασχεδιασμένο iPad mini με οθόνη OLED, το οποίο διατίθεται σε υψηλότερη τιμή από τον προκάτοχό του.

Το νέο iPad mini, με αρχική τιμή τα 699 δολάρια, διαθέτει επίσης ανθεκτικότητα στο νερό, αποτελώντας ακόμη μία σημαντική αναβάθμιση στη σειρά των μικρότερων tablets της εταιρείας.

Οι πρόσφατες παρουσιάσεις ολοκληρώνουν μια χρονιά έντονης δραστηριότητας για την Apple στο πεδίο των νέων προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει και την κυκλοφορία του iPhone Duo, που τέθηκε προς πώληση την περασμένη Παρασκευή.

Με την προσθήκη της οθόνης αφής, της τεχνολογίας OLED και του Dynamic Island στα MacBook Pro, η Apple επιχειρεί να ανανεώσει την κορυφαία σειρά φορητών υπολογιστών της, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά που έχουν ήδη καθιερωθεί στις υπόλοιπες συσκευές της.