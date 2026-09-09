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(Last update 20:30)

Η θεαματική άνοδος της χρηματιστηριακής αξίας της Apple κατά 570 δισ. δολάρια μέσα στο καλοκαίρι αυξάνει σημαντικά τον πήχη των προσδοκιών για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Τζον Τέρνους, με αφορμή την εκδήλωση για την παρουσίαση του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone, που ήταν η πλέον αναμενόμενη εδώ και χρόνια.

Η μετοχή της Apple έχει ενισχυθεί κατά 15% από τις 25 Ιουνίου, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε αυξήσεις τιμών σε αρκετά προϊόντα της, προκαλώντας τότε τη χειρότερη ημερήσια πτώση της εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Έκτοτε, σημαντικό μέρος της ανόδου αποδίδεται στον ενθουσιασμό για τη νέα σειρά συσκευών, με το αναδιπλούμενο τηλέφωνο που παρουσιάστηκε νωρίτερα να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Παρά το ράλι, η μετοχή παραμένει περίπου 7% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό της 28ης Ιουλίου, ενώ στις συναλλαγές της Τετάρτης υποχωρεί κατά πάνω από 1%.

Η Apple εξακολουθεί να θεωρείται από αρκετούς επενδυτές «ουραγός» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που αποτελεί μακροπρόθεσμη πρόκληση για την εταιρεία. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα, η πορεία της μετοχής αναμένεται να εξαρτηθεί κυρίως από την υποδοχή των νέων iPhone, την ικανότητά της να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος μνήμης και τις επιδόσεις του Τζον Τέρνους, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου την 1η Σεπτεμβρίου, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ.

Η παρουσίαση των νέων προϊόντων γίνεται αυτή την ώρα, σε live παρουσίαση που διοργανώνεται στα κεντρικά γραφεία της Apple στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια.

«Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις είναι σημαντικές κάθε χρόνο, αλλά αυτή τη φορά έχουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα», σχολίασε ο Τζεντ Έλερμπροκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management, η οποία διαθέτει μετοχές της Apple. «Ξεκινά ένας κύκλος πωλήσεων που πολλοί ελπίζουν και αναμένουν ότι θα είναι ιδιαίτερα ισχυρός. Η εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες».

Τα έσοδα της Apple αναμένεται να αυξηθούν κατά 15% στο οικονομικό έτος 2026, το οποίο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2021, όταν τα μέτρα περιορισμού λόγω πανδημίας είχαν οδηγήσει σε εκρηκτική άνοδο των πωλήσεων συσκευών.

Η μετοχή έχει επίσης επωφεληθεί από την εικόνα της Apple ως εταιρείας που αποφεύγει τις τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, σε αντίθεση με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Alphabet και η Microsoft, οι οποίοι έχουν δεσμεύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Σε μια χρονιά κατά την οποία η Wall Street εμφανίζεται ολοένα και πιο ανήσυχη για το πότε αυτές οι επενδύσεις θα αποδώσουν ουσιαστικά, η Apple έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση μεταξύ των επτά μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών του δείκτη των Υπέροχων Επτά.

Ωστόσο, οι επενδυτές της Apple είναι παραδοσιακά δύσκολο να εντυπωσιαστούν την ημέρα παρουσίασης νέων μοντέλων iPhone. Η μετοχή έχει υποχωρήσει στις πέντε από τις τελευταίες οκτώ ημέρες ανακοίνωσης νέων συσκευών. Το θετικό στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με στοιχεία από το 2007, η μετοχή καταγράφει κατά μέσο όρο άνοδο 10% στο εξάμηνο μετά την παρουσίαση νέων iPhone.

Το ακριβό αναδιπλούμενο iPhone και το στοίχημα των πωλήσεων

Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει με τιμή εκκίνησης μεταξύ 2.300 και 2.500 δολαρίων, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley με επικεφαλής τον Έρικ Γούντρινγκ.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αποστολές θα φτάσουν περίπου τα 6,5 εκατ. συσκευές στο πρώτο οικονομικό τρίμηνο της Apple, που ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, μεταφραζόμενες σε πωλήσεις περίπου 14 δισ. δολαρίων ή σχεδόν το 16% των συνολικών εσόδων από iPhone στο τρίμηνο.

Πέρα από το αναδιπλούμενο μοντέλο, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει νέα iPhone Pro και Pro Max, καθώς και ανανεωμένες εκδόσεις των AirPods και των έξυπνων ρολογιών της.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η εταιρεία θα μπορέσει να αυξήσει τις τιμές ώστε να αντισταθμίσει το υψηλότερο κόστος μνήμης και παράλληλα να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους της, χωρίς να απομακρύνει τους καταναλωτές.

«Η τιμολόγηση παραμένει ο βασικός άγνωστος παράγοντας και, κατά την άποψή μας, η μεταβλητή που είναι πιθανότερο να καθορίσει την αντίδραση της μετοχής», ανέφερε σε σημείωμά του προς πελάτες ο αναλυτής της JPMorgan Σάμικ Τσατερτζί.

Η προστασία της κερδοφορίας είναι κρίσιμη για μια μετοχή που έχει γίνει ιδιαίτερα ακριβή. Η Apple διαπραγματεύεται περίπου στις 33 φορές τα αναμενόμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο δεκαετίας που είναι στις 23 φορές και κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Η αποτίμησή της βρίσκεται επίσης πολύ πάνω από τον δείκτη S&P 500, ο οποίος κινείται περίπου στις 19 φορές τα μελλοντικά κέρδη, αλλά και από τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq 100, στις 21 φορές.

«Δεν είναι φθηνή, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μακροπρόθεσμη αξία στη μετοχή», υποστηρίζει ο Τζέραλντ Σπάροου, επικεφαλής επενδύσεων του Sparrow Growth Fund, που κατέχει μετοχές της Apple. «Οι επενδυτές θέλουν να δουν ανάπτυξη».

Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των κερδών επιβραδύνεται. Μετά από διαδοχικά τρίμηνα διψήφιας ανόδου, τα καθαρά κέρδη της Apple αναμένεται να αυξηθούν μόλις κατά 6% στο τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, που ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου και μόλις κατά 1% στο πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει η μεγάλη εκκρεμότητα

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί τους επενδυτές της Apple και δεν αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίασης της Τετάρτης είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία έχει ανταμειφθεί από την αγορά επειδή δεν ακολούθησε το μοντέλο τεράστιων επενδύσεων στην AI που υιοθέτησαν ανταγωνιστές όπως η Microsoft. Ωστόσο, η εξάρτησή της από συνεργασίες, όπως αυτή με την Google, δημιουργεί νέους προβληματισμούς για το μέλλον.

«Θέλω περισσότερα από την Apple όσον αφορά τις δικές της δυνατότητες», επισημαίνει ο Έλερμπροκ. «Σέβομαι βαθιά την εταιρεία και πιστεύω ότι η ανταγωνιστική της θέση είναι εξαιρετικά ισχυρή, αλλά υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις κάτω από την επιφάνεια, όχι στα οικονομικά μεγέθη, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι όλα απολύτως ομαλά στην Apple».

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