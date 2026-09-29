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Σε θετική τροχιά επανέρχεται η Wall Street, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η ανανεωμένη αισιοδοξία γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα, μετά τις πιέσεις που δέχθηκαν οι αγορές στην αρχή της εβδομάδας.

Οι βασικοί δείκτες κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, την πορεία των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και τα νέα δεδομένα από τον χώρο της AI.

Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,06% στις 7.688,21 μονάδες και ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,31% στις 26.903,54 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,1% και διαπραγματεύεται στις 51.429,61 μονάδες.

Η τιμή του Brent υποχωρεί πάνω από 1%, με το πετρέλαιο να κινείται χαμηλότερα καθώς ενισχύονται οι ενδείξεις για ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή. Παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα, η αγορά δείχνει να λαμβάνει θετικά τις ενδείξεις για αποκατάσταση μέρους των ροών. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινείται στα 90,8 δολάρια, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 2%.

Οι τεχνολογικές μετοχές βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις εξελίξεις γύρω από την Anthropic και την προετοιμασία της για δημόσια εγγραφή. Το ενημερωτικό έγγραφο της εταιρείας για την IPO δείχνει τη ραγδαία ανάπτυξή της το τελευταίο διάστημα, αλλά και τη διεύρυνση των ζημιών της, καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν τεράστια κεφάλαια.

Η Anthropic φέρεται να στοχεύει σε αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο η Wall Street αποτιμά τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών ανακάμπτουν μετά το sell off της Δευτέρας. Η Marvell Technology, η Micron Technology και η Broadcom ενισχύονται περίπου 1%, ενώ η Nvidia σημειώνει άνοδο 0,7%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία μετά την ανακοίνωση αύξησης του προγράμματος επαναγοράς μετοχών κατά 150 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στην εκδήλωση της OpenAI, όπου αναμένεται η τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου Σαμ Άλτμαν σχετικά με την πορεία της AI.

Η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου προσφέρει ανάσα και στην αγορά κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury υποχωρεί κατά περίπου τρεις μονάδες βάσης, στο 5,21%, ενώ η απόδοση του 30ετούς κινείται χαμηλότερα στο 5,54%.

Παρά την υποχώρηση, οι αποδόσεις παραμένουν κοντά σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν ότι η Federal Reserve μπορεί να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 70% για νέα αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στα νέα οικονομικά δεδομένα που αναμένεται να δημοσιευθούν μέσα στην εβδομάδα και μπορούν να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική. Σήμερα αναμένονται τα στοιχεία για τις κενές θέσεις εργασίας (JOLTS) του Αυγούστου και τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης Σεπτεμβρίου, ενώ έξι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να πραγματοποιήσουν ομιλίες.

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