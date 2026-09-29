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Η πτώση των τιμών του πετρελαίου στη συνεδρίαση της Τρίτης δεν κατάφερε να περιορίσει τις ανησυχίες της Wall Street ότι το παρατεταμένα υψηλό ενεργειακό κόστος μπορεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει τη Fed σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Την ίδια ώρα το κλίμα επιβαρύνθηκε από το νέο sell-off στους μακροπρόθεσμους κρατικούς τίτλους, με την απόδοση του 30ετούς να εκτοξεύεται σε υψηλό 24 ετών!

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,26% στις 51.349 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,17% στις 7.670 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε ανεπαίσθητη πτώση 0,09% φτάνοντας τις 26.797 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 30ετούς αυξήθηκε για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, ξεπερνώντας ακόμη ένα κρίσιμο επίπεδο, το 5,6% αγγίζοντας έτσι επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά το 2002. Το 10ετές ανέβηκε ελαφρά στο 5,255%, σταθερά κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2004, ενώ το 2ετές υποχώρησε ανεπαίσθητα στο 4,889%.

Η νέα άνοδος των αποδόσεων κυρίως στους μακροπρόθεσμους τίτλους αποδίδεται στις αυξανόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed, αλλά και στις μεγάλες εκδόσεις εταιρικού χρέους, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η εξήγηση για την άνοδο της απόδοσης του 10ετούς έχει γίνει ένα είδος οικονομικού γρίφου, όμως είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε τι την προκαλεί, καθώς αυτό επηρεάζει τις συνέπειες των υψηλότερων επιτοκίων, τη νομισματική πολιτική και την πορεία των αποδόσεων», εξήγησε ο Μαρκ Ζάντι, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s Analytics.

Ο ίδιος απέδωσε σημαντικό μέρος της ανόδου των αποδόσεων στη γεωπολιτική κρίση, σημειώνοντας ότι πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου το πετρέλαιο βρισκόταν κοντά στα 60 δολάρια το βαρέλι και η απόδοση του 10ετούς κάτω από το 4%, ενώ σήμερα το πετρέλαιο κινείται κοντά στα 100 δολάρια και η απόδοση του 10ετούς γύρω στο 5,25%.

Υπό την πίεση του επίμονου πληθωρισμού, η Fed ήδη προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ οι αγορές χρήματος προεξοφλούν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους – ακόμη και στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου – καθώς και σχεδόν τρεις επιπλέον αυξήσεις έως τα μέσα του 2027.

Εξάλλου, τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία δείχνουν τη δυναμική της οικονομίας να έχει επηρεαστεί. Οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, δείχνοντας ότι οι εργοδότες έγιναν πιο επιφυλακτικοί στις προσλήψεις, ενώ οι απολύσεις παρέμειναν περιορισμένες.

Παράλληλα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014, καθώς τα νοικοκυριά «λυγίζουν» από το βάρος του υψηλού πληθωρισμού και του αυξημένου κόστους ζωής. Αν και για τους αναλυτές το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η επιδείνωση του κλίματος θα μεταφραστεί σε χαμηλότερη καταναλωτική δαπάνη, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί στην επόμενη περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων.

Την ίδια ώρα, πάντως, η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών λειτούργησε ενθαρρυντικά για την αγορά περιορίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπο από την αναστάτωση στην αγορά ομολόγων.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent υποχώρησε πάνω από 2% λίγο κάτω από τα 103 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε βουτιά 3,5% πέφτοντας στα 89,30 δολάρια το βαρέλι.

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτάχυνση της διολίσθησε των τιμών στάθηκε η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει σε νέα απελευθέρωση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης, την ώρα που οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Συγκεκριμένα το αμερικανικό υπουργείου Ενέργειας ανακοίνωσε τη διάθεση έως και 40 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα (SPR), η οποία ουσιαστικά εντάσσεται στη συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου παγκοσμίως, συνολικού ύψους 172 εκατ. βαρελιών, η οποία είχε αποφασιστεί από τα κράτη του ΙΕΑ, μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Με την απελευθέρωση αυτή, το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1982 δίδοντας ανάσες στην αγορά σε ένα διάστημα που τα μαντάτα από το διπλωματικό πεδίο με το Ιράν δεν είναι θετικά.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στις μελλοντικές πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν το βασικό μακροοικονομικό αφήγημα και είναι πιθανό να καθορίζουν την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ για το προσεχές διάστημα», επεσήμανε ο Ίαν Λίνγκεν της BMO Capital Markets.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι ανησυχίες για την καθυστέρηση νέων μοντέλων της OpenAI αντισταθμίστηκαν από τις πληροφορίες για την επικείμενη δημόσια εγγραφή της Anthropic.

Η OpenAI φέρεται να ανέστειλε την κυκλοφορία του νέου μοντέλου GPT-6.1 Astra, καθώς δεν πληρούσε τα εσωτερικά πρότυπα ασφαλείας στις δοκιμές ευθυγράμμισης, ενώ αναφέρθηκαν και προβλήματα σχετικά με τη συμπεριφορά συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η εταιρεία παρουσίασε απόψε τα Dots, τους νέους αυτόνομους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης που δημιούργησε με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά των AΙ agents και να ανταγωνιστεί έτερους παίκτες του κλάδου, όπως η Meta.

H Anthropic, από την πλευρά της, εμφανίζεται να προχωρά ολοταχώς προς μια δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να αποτιμήσει την αξία της σε πάνω από 2 τρισ. δολάρια. Σύμφωνα με στοιχεία που ανέφερε το Reuters, η εταιρεία εμφάνισε το 2025 έσοδα σχεδόν 4,6 δισ. δολαρίων, ενώ κατέγραψε ζημιές 42 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης λογιστικής επιβάρυνσης 34 δισ. δολαρίων από χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές.

Σε επίπεδο μετοχών, η Carnival σημείωσε ισχυρή άνοδο άνω του 13%, αποτελώντας έτσι την μεγαλύτερη κερδισμένη στον S&P 500, μετά τα καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα τριμήνου και τις εκτιμήσεις για επίπεδα-ρεκόρ στις κρατήσεις και στις τιμές για το 2027.

Ράλι άνω του 30% και για την Iovance Biotherapeutics, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα έσοδα από τις θεραπείες κατά του μελανώματος, ενώ κέρδη αποκόμισε η Bloom Energy και η CarMax μετά τις θετικές ανακοινώσεις τους για αποτελέσματα και επαναγορά μετοχών.

Αντίθετα, η Fair Isaac κατέρρευσε κατά 27%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση στον δείκτη, μετά την ανακοίνωση ρυθμιστικής παρέμβασης που απειλεί να αυξήσει τον ανταγωνισμό στην αγορά αξιολόγησης στεγαστικών δανείων, όπου η εταιρεία διατηρούσε κυρίαρχη θέση επί δεκαετίες.

Επιφυλακτικά αντέδρασαν οι επενδυτές και στις πληροφορίες ότι διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τζον Τέρνους, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προχωρά σε αναδιοργάνωση της εταιρείας με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη προϊόντων, τη διεύρυνση της γκάμας συσκευών και μια πιο ευέλικτη δομή με μεγαλύτερη έμφαση στη μηχανική τεχνολογία.

Στους χαμένους της ημέρας ήταν και ο τραπεζικός κλάδος συνολικά, με βαρίδια τις Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America και Morgan Stanley.

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