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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να καταγγείλει τις «πολιτικές που προκαλούν στρεβλώσεις» και εφαρμόζονται από οικονομίες που δεν λειτουργούν με βάση τους κανόνες της αγοράς, δημιουργώντας προκλήσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής παγκοσμίως. Η παρέμβασή του ερμηνεύεται ως έμμεση αναφορά στην Κίνα και στις συνεχιζόμενες, ολοένα μεγαλύτερες οικονομικές ανισορροπίες της.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο διεξάγουν δύσκολες συζητήσεις για το πώς μπορούν να διατηρήσουν συστήματα που βασίζονται στην αγορά, εν μέσω στρεβλωτικών πολιτικών ορισμένων οικονομιών, οι οποίες αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό και πλήττουν την απασχόληση», δήλωσε ο Μπέσεντ.

«Το ΔΝΤ ιδρύθηκε για να αποτρέπει αυτού του είδους τις στρεβλωτικές πολιτικές και τις αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις τους και πρέπει να υψώσει τη φωνή του για αυτό το κρίσιμο ζήτημα, διαφορετικά κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί», πρόσθεσε.

Ο Μπέσεντ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε γραπτή τοποθέτησή του προς τις καθοδηγητικές επιτροπές του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίες πραγματοποιούν τις ετήσιες συνεδριάσεις τους στην Μπανγκόκ.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών δεν παρέστη στις συνεδριάσεις, επιλέγοντας να στείλει στη θέση του τον αναπληρωτή του.

Στο στόχαστρο η Κίνα και η εξάρτηση από τις εξαγωγές

Παρότι ο Μπέσεντ δεν κατονόμασε την Κίνα όταν αναφέρθηκε στην εφαρμογή πολιτικών που προκαλούν στρεβλώσεις, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το Πεκίνο ακολουθεί πολιτικές που διατηρούν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εξαρτημένη από τις εξαγωγές και περιορίζουν την εγχώρια καταναλωτική ζήτηση.

Το ΔΝΤ έχει συμβουλεύσει την Κίνα να προχωρήσει σε αλλαγές οικονομικής πολιτικής, ώστε μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξής της να προέρχεται από την εγχώρια κατανάλωση και να μειωθεί η εξάρτησή της από τη βιομηχανική παραγωγή και τις εξαγωγές.

Τον περασμένο μήνα, ο Μπέσεντ δήλωσε σε Αμερικανούς νομοθέτες ότι το ΔΝΤ βρίσκεται σε «προχωρημένες συζητήσεις με την Κίνα σχετικά με τη φύση των ανισορροπιών της και τις πιθανές απειλές που αυτές ενδέχεται να δημιουργήσουν για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Τον Σεπτέμβριο, ο Αμερικανός υπουργός προήδρευσε συνεδρίασης της Ομάδας των 20 (G20), κατά την οποία, όπως ανέφερε, 19 από τα 20 μέλη συμφώνησαν σε δήλωση με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία «δεν είναι βιώσιμο οι οικονομίες που δεν βασίζονται στους κανόνες της αγοράς να διοχετεύουν αδιάκοπα φθηνές εξαγωγές».

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι η Κίνα εμπόδισε την επίτευξη πλήρους συναίνεσης και, κατά συνέπεια, την έκδοση κοινού ανακοινωθέντος.

Στη δήλωσή του την Τετάρτη, τόνισε ότι το ΔΝΤ θα πρέπει να «ενισχύσει την ανάλυση και την ενασχόλησή του με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι μη αγοραίες πολιτικές και πρακτικές, καθώς και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, στη δημιουργία εξωτερικών ανισορροπιών».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Κίνα ανακοίνωσε ότι η αύξηση των εξαγωγών της επιταχύνθηκε σημαντικά τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα το εμπορικό της πλεόνασμα να οδεύει προς υπέρβαση του ιστορικού ρεκόρ των 1,2 τρισ. δολαρίων, που σημειώθηκε πέρυσι.

Παγκόσμια Τράπεζα: Αλλαγές στον δανεισμό και στην ενεργειακή χρηματοδότηση

Στη δήλωσή του προς τη Διεθνή Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή του ΔΝΤ και την Επιτροπή Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Μπέσεντ υποστήριξε επίσης ότι η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να προωθήσει μεγαλύτερη αυτοδυναμία των χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε μεταξύ άλλων την άρση των περιορισμών στη χρηματοδότηση έργων φυσικού αερίου και έργων έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου από την τράπεζα.

Πρόσθεσε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να συνεχίσει τη σταδιακή κατάργηση του δανεισμού προς ορισμένες προηγμένες οικονομίες, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση ότι η Κίνα και η Πολωνία εξέρχονται από το καθεστώς επιλεξιμότητας για δανεισμό.

«Αναμένουμε από την τράπεζα να καταργήσει σταδιακά τον κρατικό δανεισμό προς χώρες που πληρούν εδώ και καιρό τα κριτήρια της πολιτικής εξόδου από το καθεστώς δανεισμού», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι ο οργανισμός, του οποίου ηγείται ο Ατζάι Μπάνγκα, «θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες εξόδου θα επαναληφθούν».

Στη δήλωση υπογραμμίστηκε επίσης ο ρόλος της Παγκόσμιας Τράπεζας σε έργα που συνδέονται με κρίσιμα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Αναφερόμενος στους δύο χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εδρεύουν στην Ουάσιγκτον, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι θα πρέπει να παγώσουν επ’ αόριστον, ακόμη και να μειώσουν, τους προϋπολογισμούς και τις αμοιβές των εκτελεστικών τους συμβουλίων.

Όπως επισήμανε, το συνδυασμένο ετήσιο κόστος των δύο συμβουλίων υπερβαίνει πλέον τα 200 εκατ. δολάρια.

«Τα συμβούλια αυτά είναι σημαντικά ακριβότερα, τόσο ως προς το συνολικό κόστος όσο και ως προς το κόστος ανά άτομο, σε σύγκριση με εκείνα άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών», δήλωσε.

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