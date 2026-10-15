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Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των δημοσίων υπαλλήλων προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο να καταστήσει πιο ευέλικτη τη μετακίνηση προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στο επίκεντρο των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων βρίσκεται η κατάργηση του περιορισμού κάλυψης του 65% των οργανικών θέσεων, ο οποίος σήμερα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετακίνηση υπαλλήλων. Παράλληλα, εξετάζεται η αποκέντρωση των σχετικών αποφάσεων, με κάθε υπουργείο να αναλαμβάνει την ευθύνη διαχείρισης των μετακινήσεων του προσωπικού του.

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις αναμένεται να περιληφθούν σε νομοσχέδιο που προετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών και πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Τι αλλάζει με την κατάργηση του 65%

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, για να επιτραπεί η μετακίνηση ενός διοικητικού υπαλλήλου από μια υπηρεσία, πρέπει να έχει καλυφθεί τουλάχιστον το 65% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων της υπηρεσίας προέλευσης.

Ο συγκεκριμένος περιορισμός έχει ως στόχο να αποτρέψει την περαιτέρω αποδυνάμωση υποστελεχωμένων υπηρεσιών. Ωστόσο, στην πράξη λειτουργεί συχνά ως εμπόδιο στην κινητικότητα, ακόμη και όταν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες προσωπικού σε άλλους φορείς.

Με την κατάργησή του, οι μετακινήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς την υποχρεωτική τήρηση του συγκεκριμένου ποσοστού, διευκολύνοντας την ανακατανομή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.

Η παρέμβαση συνδέεται και με τις δυσκολίες που καταγράφονται στην κάλυψη θέσεων μέσω νέων προσλήψεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου μία στις τρεις εγκεκριμένες προσλήψεις δεν ολοκληρώνεται, καθώς οι επιλεγέντες υποψήφιοι αρνούνται τελικά να αναλάβουν υπηρεσία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μεγαλύτερη ευελιξία στις μεταθέσεις εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτικό τρόπο κάλυψης ορισμένων από τα κενά που παραμένουν στις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι αποφάσεις για τις μεταθέσεις περνούν στα υπουργεία

Μία ακόμη ουσιαστική αλλαγή αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις μετακινήσεις των διοικητικών υπαλλήλων.

Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας στα επιμέρους υπουργεία, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών τους χωρίς να απαιτείται η σημερινή κεντρική διαδικασία έγκρισης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει και στην κατάργηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, η οποία λειτουργεί στο υπουργείο Εσωτερικών και έχει σήμερα καθοριστικό ρόλο στην εξέταση των σχετικών αιτημάτων.

Η επιδιωκόμενη αλλαγή αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών και στη μείωση των διοικητικών σταδίων που απαιτούνται μέχρι την ολοκλήρωση μιας μετακίνησης.

Παράλληλα, η ανάθεση μεγαλύτερων αρμοδιοτήτων στα υπουργεία αναμένεται να τους επιτρέψει να προσαρμόζουν τη διαχείριση του προσωπικού τους στις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες.

Τέλος στις ειδικές εξαιρέσεις για μεταθέσεις

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και η αναμόρφωση των διατάξεων που επιτρέπουν μεταθέσεις και αποσπάσεις κατά παρέκκλιση των γενικών κανόνων.

Σήμερα, ειδικές ρυθμίσεις προβλέπουν εξαιρέσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις μετακίνησης προσωπικού, δημιουργώντας ένα σύνθετο σύστημα διαφορετικών διαδικασιών.

Εφόσον καταργηθούν τόσο ο περιορισμός του 65% όσο και η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σημαντικά η ανάγκη διατήρησης ξεχωριστών διατάξεων για κάθε υπουργείο.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ενιαίου και λειτουργικού πλαισίου, με λιγότερες εξαιρέσεις και σαφέστερους κανόνες για τις υπηρεσιακές μεταβολές των εργαζομένων.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη διαμόρφωση νέου Ενιαίου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει το καθεστώς λειτουργίας και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο.

Προς το παρόν, πάντως, οι αλλαγές βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και το τελικό περιεχόμενό τους θα αποσαφηνιστεί με τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου.

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