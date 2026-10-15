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Η TSMC ανακοίνωσε την Πέμπτη κέρδη-ρεκόρ για το τρίτο τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών για λογαριασμό τρίτων στον κόσμο κατέγραψε καθαρά κέρδη 763,1 δισ. δολαρίων Ταϊβάν, αυξημένα κατά 68,7% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για έκτο διαδοχικό τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η εταιρεία, τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 1,49 τρισ. δολάρια Ταϊβάν (46,36 δισ. δολάρια ΗΠΑ), έναντι εκτιμήσεων για 1,47 τρισ. δολάρια Ταϊβάν.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 763,1 δισ. δολάρια Ταϊβάν, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 746,34 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Οι συγκρίσεις βασίζονται στις εκτιμήσεις LSEG SmartEstimates, οι οποίες αποδίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις προβλέψεις αναλυτών με ιστορικά υψηλότερη ακρίβεια.

Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να τροφοδοτεί την ανάπτυξη

Η TSMC εξακολουθεί να καταγράφει ισχυρή αύξηση των μηνιαίων πωλήσεών της, επωφελούμενη από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για προηγμένους ημιαγωγούς.

Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε άλμα 54,6% στα έσοδά της σε ετήσια βάση, τα οποία ανήλθαν στα 511,86 δισ. δολάρια Ταϊβάν, καταγράφοντας ακόμη ένα ρεκόρ.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της αγοράς προηγμένων τσιπ, καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να ενισχύουν τη ζήτηση για τις τεχνολογίες που αναπτύσσει και κατασκευάζει η ταϊβανέζικη εταιρεία.

Παράλληλα με την ισχυρή κερδοφορία της, η TSMC προχωρεί στην επέκταση της παραγωγικής της παρουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, τον περασμένο Ιούλιο, η εταιρεία παρουσίασε τα σχέδιά της για περαιτέρω ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αριζόνα, με τις συνολικές προγραμματισμένες επενδύσεις να φθάνουν τα 265 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο επέκτασης πέραν της Αριζόνας, αξιολογώντας μια πιθανή επένδυση στο Τέξας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης στην αμερικανική αγορά.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της TSMC αντανακλά την ισχυρή ζήτηση για προηγμένους ημιαγωγούς, με την τεχνητή νοημοσύνη να παραμένει βασικός μοχλός της κερδοφορίας της.

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