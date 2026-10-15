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Οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και Δημόσιο αναμένεται να δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους μέσα στο 2027, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει ένα πλέγμα παρεμβάσεων που επηρεάζουν τόσο τον κατώτατο μισθό όσο και τις ασφαλιστικές κρατήσεις. Στο πακέτο περιλαμβάνονται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η ενεργοποίηση των τριετιών, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, αλλά και αυξήσεις και νέο επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν όλες ταυτόχρονα. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις τοποθετούνται χρονικά από τον Απρίλιο του 2027, ενώ για τους εργαζομένους στο Δημόσιο προβλέπονται επιπλέον αλλαγές από τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Κατώτατος μισθός έως 970 ευρώ

Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σήμερα στα 920 ευρώ, ποσό που ισχύει από την 1η Απριλίου 2026. Το επόμενο βήμα προβλέπεται για τον Απρίλιο του 2027, όταν αναμένεται νέα αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών.

Τα σενάρια που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό προβλέπουν αύξηση της τάξης των 40 έως 50 ευρώ. Εφόσον επιβεβαιωθούν, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 960 ή 970 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την επίτευξη του στόχου των 1.000 ευρώ, ο οποίος τοποθετείται χρονικά στον Ιανουάριο του 2028.

Η νέα αύξηση δεν θα αφορά μόνο όσους αμείβονται ακριβώς με τον κατώτατο μισθό. Θα λειτουργήσει ως βάση και για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων που συνδέονται με την προϋπηρεσία και τις τριετίες.

Τριετίες: Η πρώτη προσαύξηση μετά το ξεπάγωμα

Σημαντική αλλαγή στις αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων φέρνει και η ολοκλήρωση της πρώτης τριετίας μετά την επανενεργοποίηση του θεσμού το 2024.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και είχαν προσληφθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2024 αποκτούν δικαίωμα σε προσαύξηση 10% λόγω της συμπλήρωσης της πρώτης τριετίας.

Με τα σημερινά δεδομένα, αυτό σημαίνει ότι ο μισθός ενός εργαζομένου που αμείβεται με 920 ευρώ μπορεί να αυξηθεί στα 1.012 ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά περίπου 500.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η βάση υπολογισμού θα μεταβληθεί εκ νέου όταν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός τον Απρίλιο του 2027.

Επομένως, η νέα αύξηση του κατώτατου και η προσαύξηση από την τριετία λειτουργούν συνδυαστικά για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο

Στο μέτωπο των κρατήσεων, η δεύτερη σημαντική παρέμβαση αφορά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Από την 1η Απριλίου 2027, οι εισφορές μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, μέσω της μείωσης των κρατήσεων υπέρ της ΔΥΠΑ. Η αλλαγή έχει άμεση επίδραση στις καθαρές αποδοχές, καθώς ένα μικρότερο μέρος του μεικτού μισθού θα κατευθύνεται στις συγκεκριμένες κρατήσεις.

Μετά την εφαρμογή της αλλαγής, οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται στο 34,66%. Από το ποσοστό αυτό, 12,87% επιβαρύνει τον εργαζόμενο και 21,79% τον εργοδότη.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 163 εκατ. ευρώ για το 2027 και αυξάνεται στα 218 εκατ. ευρώ το 2028. Για τους εργαζομένους, το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε μικρή αλλά μόνιμη ενίσχυση του καθαρού μισθού.

Τι αλλάζει στις αποδοχές του Δημοσίου

Διαφορετικό είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται στους δημοσίους υπαλλήλους. Οι βασικοί μισθοί στο Δημόσιο αναμένεται να αυξηθούν οριζόντια τον Απρίλιο του 2027, ενώ αντίστοιχη παρέμβαση προβλέπεται και τον Ιανουάριο του 2028.

Οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς συνδέονται με την πορεία του κατώτατου μισθού και εκτιμάται ότι θα κυμανθούν περίπου μεταξύ 22 και 31 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την κατηγορία, το μισθολογικό κλιμάκιο, αλλά και τις κρατήσεις και τον φόρο που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

Πρόκειται για οριζόντια παρέμβαση, η οποία έρχεται να προστεθεί στις υπόλοιπες μισθολογικές αλλαγές που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή προγραμματιστεί για τους εργαζομένους του Δημοσίου.

Νέο επίδομα 500 ευρώ για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους

Η σημαντικότερη πρόσθετη αλλαγή για το Δημόσιο αφορά την καθιέρωση νέου επιδόματος Χριστουγέννων.

Το επίδομα προβλέπεται να καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027 σε περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς και θα ανέρχεται σε 500 ευρώ μεικτά.

Το ποσό που θα καταλήξει τελικά στους εργαζομένους θα είναι χαμηλότερο, λόγω των κρατήσεων και της φορολογικής επιβάρυνσης. Οι καθαρές αποδοχές από το συγκεκριμένο επίδομα υπολογίζονται περίπου στα 257 έως 389 ευρώ.

Το τελικό ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με παραμέτρους όπως τα έτη υπηρεσίας, η ηλικία, το εισόδημα και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.

Έτσι, το 2027 διαμορφώνεται ένα διαφορετικό μισθολογικό τοπίο και για τους δύο μεγάλους τομείς της αγοράς εργασίας. Στον ιδιωτικό τομέα, η ενίσχυση των αποδοχών θα προέλθει κυρίως από τον κατώτατο μισθό, τις τριετίες και τη μείωση των εισφορών, ενώ στο Δημόσιο θα συνδυαστούν οι οριζόντιες αυξήσεις με το νέο επίδομα Χριστουγέννων.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις δημιουργούν περισσότερα επίπεδα ενίσχυσης των εισοδημάτων μέσα στο 2027, με διαφορετικό χρόνο εφαρμογής και διαφορετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές κάθε κατηγορίας εργαζομένων.

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