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Τη σταδιακή αποκατάσταση των αναλήψεων από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου ανακοίνωσε η Binance, δύο ημέρες μετά τη μεγαλύτερη απόπειρα κλοπής κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί ποτέ, με τους χάκερ να επιχειρούν να αποσπάσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 6 δισ. δολαρίων.

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως είχε αναστείλει τις αναλήψεις το πρωί της Παρασκευής, ώρα Ασίας, μετά τη δημοσιοποίηση της παραβίασης των συστημάτων της. Πλέον, ξεκινά την επαναλειτουργία των υπηρεσιών της σε διαδοχικά στάδια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των συναλλαγών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στην πλατφόρμα Χ, η πρώτη φάση επανέναρξης των αναλήψεων έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, από τις 14:00 έως τις 17:00 ώρα Σιγκαπούρης (μεταξύ 08:00 και 11:00 ώρα Ελλάδας) .

Η Binance ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλυψε 6 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας χρήματα της εταιρείας για να αγοράσει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να τα αντικαταστήσει. Το υπόλοιπο 5% των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων αποτελείται από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που είναι λιγότερο ρευστοποιήσιμα και μπορεί να χρειασθεί περισσότερος χρόνος για να αντληθούν στις απαιτούμενες ποσότητες, σύμφωνα με το ανταλλακτήριο.

Η Binance διευκρίνισε ότι η αποκατάσταση της πρόσβασης θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με τη ζήτηση που παρουσίασαν τα επιμέρους κρυπτονομίσματα την προηγούμενη εβδομάδα.

«Ακολουθούμε μια σταδιακή προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στα κρυπτονομίσματα με βάση τα στοιχεία ζήτησης των χρηστών την περασμένη εβδομάδα, ώστε κάθε δίκτυο και ζεύγος περιουσιακών στοιχείων να αποκαθίσταται με προσοχή, αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι σταθερότητας και ασφάλειας», ανέφερε η εταιρεία.

Το FBI αποδίδει την κυβερνοεπίθεση στη Βόρεια Κορέα

Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI), το οποίο ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πίσω από την απόπειρα βρίσκεται η Βόρεια Κορέα.

Σύμφωνα με το FBI, η επίθεση συνδέεται με την ομάδα TraderTraitor, μια εξειδικευμένη μονάδα Βορειοκορεατών χάκερ.

Η ίδια ομάδα είχε συνδεθεί από τις αμερικανικές αρχές και με την κυβερνοεπίθεση στο ανταλλακτήριο Bybit το 2025, η οποία αποτελούσε μέχρι πρότινος τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη κλοπή κρυπτονομισμάτων.

Στο ίδιο συμπέρασμα σχετικά με την προέλευση των δραστών έχουν καταλήξει και οι εταιρείες ανάλυσης δεδομένων blockchain TRM Labs, Chainalysis και Elliptic, οι οποίες έχουν υποδείξει τη Βόρεια Κορέα ως πιθανή πηγή της επίθεσης.

Η Binance έχει καλύψει περίπου το 95% των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων

Η Binance ανακοίνωσε ότι έχει ήδη καλύψει περίπου το 95% της ποσότητας των κρυπτονομισμάτων που απέσπασαν οι χάκερ, σημειώνοντας πρόοδο στην προσπάθεια πλήρους αποζημίωσης των πελατών της.

Τα περιουσιακά στοιχεία που αφαιρέθηκαν κατά την κυβερνοεπίθεση περιλάμβαναν ορισμένα από τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα, όπως Bitcoin και Ether, καθώς και τα συνδεδεμένα με το δολάριο stablecoins USDT και USDC.

Η εταιρεία επανέλαβε ότι θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το οικονομικό κόστος της παραβίασης, χωρίς να μετακυλίσει τις ζημιές στους χρήστες.

«Η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: η Binance θα επωμιστεί τις οικονομικές επιπτώσεις των κλεμμένων κεφαλαίων. Οι ζημιές αυτές δεν θα μεταφερθούν στους χρήστες», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρίτσαρντ Τενγκ, εξήγησε σε βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή ότι η Binance διαθέτει τη δυνατότητα να καλύψει τις απώλειες, καθώς επενδύει συστηματικά μέρος των εσόδων της σε κρυπτονομίσματα.

Η επίσης συνδιευθύνουσα σύμβουλος, Γι Χε, υποστήριξε ότι τα έσοδα της Binance για το 2026 επαρκούν για να καλύψουν πλήρως το ποσό που χάθηκε.

Bitcoin: Περιορισμένες διακυμάνσεις μετά την επίθεση

Παρά το πρωτοφανές μέγεθος της κυβερνοεπίθεσης, οι τιμές των μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων παρουσίαζαν περιορισμένες μεταβολές την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η δέσμευση της Binance για κάλυψη όλων των ζημιών συνέβαλε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 77.700 δολάρια, περίπου 5% χαμηλότερα από το υψηλό της Πέμπτης, που είχε καταγραφεί πριν από την κυβερνοεπίθεση.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Χασίμπ Κουρέσι, διαχειριστής εταίρος της επενδυτικής εταιρείας Dragonfly, σχολίασε ότι η ταχύτητα της αντίδρασης δείχνει πόσο έχει ωριμάσει ο κλάδος.

«Σε έναν βαθμό, αυτό δείχνει πόσο έχει ωριμάσει η βιομηχανία. Είδαμε εξαιρετικά γρήγορες αντιδράσεις», ανέφερε.

Οι ανησυχίες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από χάκερ

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η αγορά κρυπτονομισμάτων από κυβερνοεπιθέσεις με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένοι ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας εκτιμούν ότι Βορειοκορεάτες χάκερ έχουν ενσωματώσει εφαρμογές AI στις μεθόδους τους, κυρίως για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με πιθανούς στόχους και για επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί κυβερνοεπιθέσεις και σε άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες και πλατφόρμες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αγορά προβλέψεων Polymarket, οι νοτιοκορεατικές χρηματοοικονομικές εταιρείες Mirae Asset Global Investments και Daishin Securities, καθώς και η ιαπωνική πλατφόρμα συναλλαγών συναλλάγματος GMO Internet Group.

Περιουσιακά στοιχεία 135 δισ. δολαρίων και το αποθεματικό SAFU

Η Binance παραμένει με μεγάλη διαφορά το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Σύμφωνα με στοιχεία της DefiLlama, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 135 δισ. δολαρίων, έναντι περίπου 29 δισ. δολαρίων του δεύτερου μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου, του OKX.

Η εταιρεία διατηρεί επίσης το ειδικό αποθεματικό ασφαλείας Secure Asset Fund for Users (SAFU), το οποίο δημιουργήθηκε το 2018 με στόχο την προστασία των πελατών σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Το συγκεκριμένο ταμείο διατηρείται γενικά κοντά στο 1 δισ. δολάρια, αν και, όπως είχε αναφέρει η Binance το 2024, η αξία του έχει παρουσιάσει κατά καιρούς διακυμάνσεις ανάλογα με τις κινήσεις της αγοράς.

Πώς μπορεί να πραγματοποιήθηκε η παραβίαση

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Binance είχε αναφέρει ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με παραβίαση φορητού υπολογιστή μηχανικού λογισμικού, καθώς και με πρόσθετα σημεία παραβίασης των συστημάτων της.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι, με βάση την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν διαρροή ιδιωτικών κλειδιών ψηφιακών πορτοφολιών.

Η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών της κυβερνοεπίθεσης συνεχίζεται, παράλληλα με τη σταδιακή επαναφορά των αναλήψεων από την πλατφόρμα.