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Κάθε εβδομάδα που περνά, η αγορά των κρυπτονομισμάτων δίνει ακόμη έναν λόγο ακόμη και στους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές της να εγκαταλείψουν τις τοποθετήσεις τους. Οι τιμές συνεχίζουν να υποχωρούν, οι συναλλαγές περιορίζονται και οι κυβερνοεπιθέσεις επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη αρνητικό κλίμα, την ώρα που ολοένα περισσότεροι επενδυτές αναζητούν αποδόσεις σε άλλες αγορές.

Το Bitcoin υποχώρησε την Παρασκευή κάτω από τα 57.742 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2024, οδεύοντας προς το μεγαλύτερο σε διάρκεια σερί εβδομαδιαίων απωλειών από το 2022.

Παράλληλα, οι επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που επενδύουν σε κρυπτονομίσματα, ενώ η συνολική αξία της αγοράς έχει περιοριστεί στα 2 τρισ. δολάρια περίπου, δηλαδή στο μισό της κορύφωσης που είχε καταγραφεί το 2025.

Η πίεση δεν περιορίζεται στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Το ισχυρότερο δολάριο, οι αυξημένες προσδοκίες για νέα άνοδο των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και η αβεβαιότητα γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσαν αυτή την εβδομάδα ισχυρούς κλυδωνισμούς σε αγορές από τον χαλκό μέχρι τις τεχνολογικές μετοχές.

Ωστόσο, η κρίση των κρυπτονομισμάτων έχει βαθύτερες ρίζες, καθώς η πτώση των τιμών εξελίσσεται εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Το πλήγμα επιδεινώθηκε από την κυβερνοεπίθεση-ρεκόρ στην Binance, που ενίσχυσε την αβεβαιότητα στον κλάδο.

Από το Bitcoin στα altcoins: Η πτώση δεν αφήνει τίποτα ανεπηρέαστο

Το κύμα ρευστοποιήσεων έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την αγορά, από τα stablecoins, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχετικά ασφαλέστερη επιλογή, μέχρι το Bitcoin και τα μικρότερα ψηφιακά νομίσματα.

Οι όγκοι συναλλαγών έχουν επίσης υποχωρήσει αισθητά, υποδηλώνοντας ότι η απομάκρυνση των επενδυτών δεν αφορά μόνο στις τιμές αλλά και το γενικότερο ενδιαφέρον για την αγορά.

Το Ether έχει χάσει περισσότερο από το 60% της αξίας του από τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ το Solana καταγράφει απώλειες περίπου δύο τρίτων.

Οι απώλειες είναι τόσο εκτεταμένες ώστε ακόμη και επενδυτές που για χρόνια αντιμετώπιζαν τα κρυπτονομίσματα ως τη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία της εποχής αρχίζουν να αναθεωρούν.

Και στη Νέα Υόρκη, η απογοήτευση έχει αποκτήσει ακόμη και χιουμοριστικές διαστάσεις.

«Βρείτε νέο σπίτι σε έναν crypto bro»

Σε μια συγκέντρωση νέων επαγγελματιών στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα, οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να πείσουν φίλους τους, που εξακολουθούν να είναι προσκολλημένοι στα κρυπτονομίσματα, να αναζητήσουν άλλους τρόπους για να περνούν τον χρόνο τους.

Οι προτάσεις ήταν από ασυνήθιστες έως απολύτως σατιρικές: να συλλέγουν πραγματικά νομίσματα και από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, να περπατούν ανάποδα στους δρόμους της πόλης ή ακόμη και να περνούν την ώρα τους κάνοντας ατελείωτο scrolling στην πλατφόρμα Χ.

Το τελευταίο, σύμφωνα με μία από τις προτάσεις, είναι προτιμότερο από το να παρακολουθεί κανείς διαρκώς την τιμή του Bitcoin.

Ο Τζέιμς Στάινμπεργκ, που διοργάνωσε τη συγκέντρωση, ονόμασε την πρωτοβουλία «βρείτε νέο σπίτι σε έναν crypto bro».

«Τα κρυπτονομίσματα βγαίνουν από το επίκεντρο της εποχής», δήλωσε, περιγράφοντας τη μεταβολή του κλίματος γύρω από τον κλάδο.

Πίσω από το χιούμορ, πάντως, βρίσκεται μια πραγματική αλλαγή στις επενδυτικές προτιμήσεις.

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα tokens, όχι την κερδοσκοπία

Αρκετοί από τους άλλοτε ένθερμους υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων έχουν ήδη μεταφέρει τα χρήματά τους σε άλλες κατηγορίες επενδύσεων.

Μια μερίδα στρέφεται στις μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ποντάροντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων, παρά την πρόσφατη αναταραχή στον κλάδο.

Άλλοι επιλέγουν τις αγορές προβλέψεων, όπου μπορούν να στοιχηματίζουν στην έκβαση εκλογών ή στα εταιρικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για tokenized funds, δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια που χρησιμοποιούν τεχνολογία ψηφιακών διακριτικών, καθώς και για διαρκή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (perpetual futures), μέσω των οποίων πραγματοποιούνται τοποθετήσεις σε μετοχές και εμπορεύματα.

Η αλλαγή είναι χαρακτηριστική: οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν απαραίτητα το ρίσκο ή την κερδοσκοπία. Εγκαταλείπουν την ιδέα ότι τα ίδια τα κρυπτονομίσματα αποτελούν το πιο ελκυστικό στοίχημα.

Μαζικές μεταφορές Bitcoin στα ανταλλακτήρια – Πωλήσεις ακόμη και με ζημιά

Η επιδείνωση του κλίματος αποτυπώνεται πλέον και στη συμπεριφορά τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων κατόχων Bitcoin.

Σύμφωνα με στοιχεία της CryptoQuant, οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές μετέφεραν περισσότερα από 700.000 Bitcoin στα πέντε μεγαλύτερα ανταλλακτήρια μέσα σε έναν μήνα, όλο και συχνότερα αποδεχόμενοι ζημίες.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι ότι την Τετάρτη μόλις το 2,5% των Bitcoin που μεταφέρθηκαν από βραχυπρόθεσμους κατόχους ήταν σε κέρδος, έναντι περίπου 60% στα μέσα Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την τρίτη χαμηλότερη ένδειξη από το 2021, γεγονός που δείχνει πόσο έχει επιδεινωθεί η θέση σημαντικού μέρους των επενδυτών.

Η εικόνα απέχει αισθητά από προηγούμενες διορθώσεις της αγοράς, όταν οι υποχωρήσεις των τιμών αντιμετωπίζονταν συχνά ως ευκαιρίες αγοράς.

Πλέον, πολλοί επενδυτές δείχνουν περισσότερο διατεθειμένοι να περιορίσουν τις απώλειές τους παρά να αυξήσουν την έκθεσή τους.

Η κατάρρευση της Wall Street επιβαρύνει το κλίμα

Το πρόβλημα για τα κρυπτονομίσματα είναι ότι η αναταραχή δεν περιορίζεται στη δική τους αγορά.

Η Wall Street ολοκλήρωσε μία ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα, με τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 8,6% στο πενθήμερο έως την Παρασκευή και τον τεχνολογικό Nasdaq 100 να καταγράφει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Ο ενθουσιασμός που είχε προκαλέσει η αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) της Anthropic έδωσε γρήγορα τη θέση του σε νέες ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις τεράστιες δαπάνες που απαιτεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η ευρύτερη αγορά έχει περάσει σε μια κατάσταση έντονης έλλειψης εμπιστοσύνης και οι επενδυτές περιορίζουν το ρίσκο, λόγω του κύματος αναμενόμενων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed, της απότομης προσγείωσης μετά τον ενθουσιασμό για την IPO της Anthropic και των αλλεπάλληλων πρόσφατων τεχνολογικών προβλημάτων», έγραψε ο Άντι Μπέαρ, επικεφαλής στον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της GSR.

«Το Bitcoin παρασύρεται και αυτό από τις εξελίξεις», πρόσθεσε.

Έτσι, παρότι το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα αντιμετωπίζει δικές του προκλήσεις, η γενικευμένη υποχώρηση των αγορών ενισχύει τις πιέσεις.

«Το βαρέθηκα» – Από τα ETF του Bitcoin στις IPO της SpaceX και της Anthropic

Χαρακτηριστική της αλλαγής στάσης είναι η περίπτωση του Σκοτ Κάντροβιτς, ενός 56χρονου ιδιώτη επενδυτή από τη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος πούλησε νωρίτερα φέτος τις συμμετοχές του στα ETF της Fidelity που επενδύουν απευθείας σε Bitcoin και Ether, αποδεχόμενος ζημίες.

Στη συνέχεια, μετέφερε τα χρήματά του στις δημόσιες προσφορές μετοχών των SpaceX και Anthropic, αναζητώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Η εξήγησή του ήταν απλή: «Το βαρέθηκα. Απλώς καθόταν στο χαρτοφυλάκιό μου χωρίς να κάνει τίποτα».

Η στάση του αποτυπώνει μια ευρύτερη μεταβολή στην επενδυτική ψυχολογία. Σε προηγούμενες περιόδους πτώσης, οι θιασώτες των κρυπτονομισμάτων έσπευδαν να αγοράσουν, θεωρώντας ότι οι χαμηλότερες τιμές προσφέρουν ευκαιρίες.

Σήμερα, με τις παγκόσμιες αγορές να υποχωρούν και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί, όλο και περισσότεροι προτιμούν να κρατούν τα κεφάλαιά τους για το επόμενο επενδυτικό στοίχημα.

Και για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, αυτό το στοίχημα δεν είναι απαραίτητα το Bitcoin.