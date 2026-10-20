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Η ενεργειακή μετάβαση έχει ένα κρίσιμο σημείο εξάρτησης: τον χαλκό. Από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα δίκτυα φόρτισης μέχρι τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες για το μέταλλο. Ωστόσο, η εξορυκτική βιομηχανία δυσκολεύεται να αυξήσει την παραγωγή με τον απαιτούμενο ρυθμό, δημιουργώντας τον κίνδυνο σοβαρών ελλείψεων τις επόμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg απαιτούνται νέες επενδύσεις ύψους περίπου 332 δισ. δολαρίων σε ορυχεία χαλκού, προκειμένου να αποτραπεί μια μελλοντική κρίση στην προσφορά. Χωρίς σημαντική εισροή κεφαλαίων, η παγκόσμια αγορά ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειμμα 20 εκατ. μετρικών τόνων έως το 2050, εξέλιξη που θα μπορούσε να επιβραδύνει την πορεία προς την ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση.

Οι αναλυτές της BNEF εκτιμούν ότι η αγορά θα περάσει σε καθεστώς ελλείμματος ήδη από το 2028, καθώς η ζήτηση αυξάνεται και οι παραγωγοί δυσκολεύονται να αντισταθμίσουν τη μείωση της παραγωγής από υφιστάμενα ορυχεία.

Η ηλεκτροκίνηση εκτοξεύει τη ζήτηση

Η σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και η επέκταση της ηλεκτροκίνησης σε τομείς που εκτείνονται από τις μεταφορές έως τα data centers καθιστούν τον χαλκό το μέταλλο με τους μεγαλύτερους περιορισμούς στην προσφορά, μεταξύ εκείνων που εξετάζει η έκθεση Transition Metals Outlook του BloombergNEF.

Η ζήτηση χαλκού που συνδέεται με την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης και την αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών τεχνολογιών προβλέπεται να αυξηθεί κατά 89%, φτάνοντας τους 23,3 εκατ. τόνους το 2050. Με αυτόν τον τρόπο, θα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης.

«Οι ηλεκτροκίνητες μεταφορές αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή του χαλκού», επισημαίνουν οι αναλυτές. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία, η υιοθέτηση των οποίων αναμένεται να αυξηθεί θεαματικά την περίοδο 2026-2050, απαιτούν μεγάλες ποσότητες χαλκού για τους ηλεκτροκινητήρες, τους μετατροπείς ισχύος, τις μπαταρίες, τις καλωδιώσεις υψηλής τάσης και τις υποδομές φόρτισης. Παράλληλα, το μέταλλο θα εξακολουθήσει να έχει σημαντικό ρόλο στις κατασκευές, στη βιομηχανική παραγωγή και στα καταναλωτικά προϊόντα. Αντίθετα, σύμφωνα με την έκθεση, η συμβολή των data centers στη συνολική ζήτηση χαλκού παραμένει σχετικά περιορισμένη.

Τα ορυχεία δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες

Παρότι τα διαθέσιμα κοιτάσματα χαλκού ενδέχεται να επαρκούν, η ανάπτυξη νέων ορυχείων και η επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δεν προχωρούν αρκετά γρήγορα ώστε να αντισταθμίσουν τη μείωση της παραγωγής από τα ήδη ενεργά μεταλλεία.

Χωρίς πρόσθετες επενδύσεις, η συνολική προσφορά χαλκού θα μπορούσε να υποχωρήσει κατά 14,5%, από 30 εκατ. τόνους το 2026 σε 25,7 εκατ. τόνους το 2050. Την ίδια στιγμή, η μείωση της περιεκτικότητας των μεταλλευμάτων σε χαλκό θα αυξήσει το κόστος εξόρυξης και παραγωγής. Η ανακύκλωση, αν και σημαντική για την ενίσχυση της προσφοράς, δεν αναμένεται να επαρκεί για να αντισταθμίσει τη μείωση της παραγωγής από πρωτογενείς πηγές.

Ακόμη και αν εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα 332 δισ. δολάρια για νέα ορυχεία, το έλλειμμα εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως το 2043. Ο βασικός λόγος είναι ο μεγάλος χρόνος ανάπτυξης των σχετικών έργων: ένα νέο ορυχείο χαλκού χρειάζεται κατά μέσο όρο 17 χρόνια για να τεθεί σε λειτουργία.

Η Χιλή διατηρεί την πρωτιά, αλλά η παραγωγή της μειώνεται

Η Χιλή αναμένεται να παραμείνει ο μεγαλύτερος παραγωγός πρωτογενούς χαλκού παγκοσμίως. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η παραγωγή της προβλέπεται να μειωθεί από 5,8 εκατ. τόνους το 2026 σε 4,8 εκατ. τόνους το 2050. Παρά την υποχώρηση αυτή, το μερίδιό της στην παγκόσμια εξορυκτική παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί από 24% σε 28%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι η παραγωγή σε άλλες περιοχές του κόσμου προβλέπεται να μειωθεί με ταχύτερο ρυθμό.

Το βασικό συμπέρασμα των προβλέψεων είναι ότι η επάρκεια χαλκού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενεργειακή μετάβαση. Η αύξηση της ζήτησης, η σταδιακή υποχώρηση της παραγωγής και οι μεγάλες χρονικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη νέων ορυχείων δημιουργούν πιέσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα, ακόμη και με σημαντικές νέες επενδύσεις.