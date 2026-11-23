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Ο χαλκός υποχώρησε πρόσκαιρα κάτω από τα 12.000 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), διευρύνοντας το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για τη ζήτηση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Το βιομηχανικό μέταλλο κατέγραψε απώλειες 9% την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν μια παγκόσμια στροφή των επενδυτών μακριά από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Τη Δευτέρα, ο χαλκός ξεκίνησε τις συναλλαγές με άνοδο έως 1,5%, προτού αντιστρέψει την πορεία του και υποχωρήσει έως 1,7%. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αβεβαιότητα ενδέχεται να συνεχιστεί.

«Ορισμένοι επενδυτές που έχουν στοιχηματίσει στην πτώση του χαλκού ετοιμάζονται να κλείσουν τις θέσεις τους», δήλωσε ο Γκάο Γιν, αναλυτής της Shuohe Asset Management.

«Άλλοι, ωστόσο, πιστεύουν ότι ολόκληρο το αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει ριζικά και θέλουν να διατηρήσουν επιθετικές θέσεις πώλησης (short)», πρόσθεσε.

Από το ιστορικό ρεκόρ των 15.000 δολαρίων στο sell-off

Ο χαλκός χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers), καθώς και σε ενεργειακές υποδομές και ηλεκτρικές καλωδιώσεις.

Τον Σεπτέμβριο, η τιμή του είχε εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό κοντά στα 15.000 δολάρια ανά τόνο, ενισχυμένη από τον ενθουσιασμό για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την προοπτική επιβολής αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές του μετάλλου.

Ωστόσο, η σαρωτική επικράτηση του Δημοκρατικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενίσχυσε τις προσδοκίες για αυστηρότερο έλεγχο της ανάπτυξης των σχετικών υποδομών, συμβάλλοντας στην έντονη υποχώρηση των τιμών μέσα στον Νοέμβριο.

Η βουτιά του χαλκού την περασμένη εβδομάδα, η τρίτη μεγαλύτερη της τρέχουσας δεκαετίας, αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευρύτερης αναταραχής στις αγορές.

Οι επενδυτές επανεξετάζουν πλέον τις προοπτικές των δαπανών για data centers και τις συναφείς υποδομές, αμφισβητώντας κατά πόσο οι επενδύσεις αυτές μπορούν να διατηρηθούν στους προηγούμενους ρυθμούς.

Παράλληλα, οι πιο επιφυλακτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται τελικά να μην αποτελέσει τόσο σημαντικό παράγοντα αύξησης της ζήτησης χαλκού όσο είχε αρχικά προεξοφλήσει η αγορά.

Η Κίνα, το ισχυρό δολάριο και η αβεβαιότητα για τους δασμούς

Το επενδυτικό κλίμα έγινε αισθητά πιο απαισιόδοξο κατά τη διάρκεια σημαντικού συνεδρίου για τον χαλκό στη Σαγκάη την περασμένη εβδομάδα.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά βρέθηκαν αντιμέτωποι με τρεις βασικούς παράγοντες πίεσης: την ασθενή κινεζική ζήτηση, το ισχυρό δολάριο και τις αυξανόμενες αμφιβολίες για την επιβολή αμερικανικών δασμών στον εξευγενισμένο χαλκό εντός του 2026.

Οι προσδοκίες για την επιβολή εισαγωγικών δασμών είχαν οδηγήσει σε μεγάλες μεταφορές ποσοτήτων χαλκού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιορίζοντας τη διαθέσιμη προσφορά σε άλλες αγορές.

Η εξέλιξη αυτή είχε στηρίξει τις τιμές και είχε συμβάλει στη δημιουργία στενότητας προσφοράς στην Κίνα.

Ωστόσο, μέχρι την περασμένη εβδομάδα, οι traders προετοιμάζονταν ήδη να μεταφέρουν χαλκό από αμερικανικά λιμάνια προς την Ασία, προκειμένου να περιοριστούν οι ελλείψεις στην περιοχή.

Η μεταβολή αυτή αντανακλά την ταχεία αναπροσαρμογή των εμπορικών ροών, καθώς οι προσδοκίες για τους δασμούς και την παγκόσμια ζήτηση αλλάζουν.

Στις 11:03 π.μ., ώρα Σαγκάης, ο χαλκός στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου υποχωρούσε κατά 0,8%, στα 12.069,50 δολάρια ανά τόνο.

Απώλειες 0,7% κατέγραφε και ο ψευδάργυρος, ενώ το αλουμίνιο σημείωνε οριακή άνοδο 0,1%.