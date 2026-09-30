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Η Coca-Cola εξετάζει την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της ινδικής εμφιαλωτικής της μονάδας, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία περίπου στα 10 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, ο αμερικανικός κολοσσός αναμένεται να καταθέσει προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, η Coca-Cola πρόσθεσε στο σχήμα των συμβούλων για τη διαδικασία τις Axis Capital και IIFL Capital Services, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία της δημόσιας εγγραφής.

Στόχος άντλησης 1 δισ. δολαρίων

Η δημόσια προσφορά αναμένεται να αποτελείται κυρίως από μετοχές που θα διαθέσουν υφιστάμενοι μέτοχοι, με την Coca-Cola να επιδιώκει αποτίμηση περίπου 10 δισ. δολαρίων για την ινδική δραστηριότητα.

Το IPO θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Bloomberg.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οι τελικές λεπτομέρειες, όπως ο χρόνος εισαγωγής, η αποτίμηση και η δομή της προσφοράς, ενδέχεται να αλλάξουν.

Η Coca-Cola συνεργάζεται επίσης με τις Kotak Mahindra Capital, Citigroup, JPMorgan Chase και Morgan Stanley για την προετοιμασία της εισαγωγής, σύμφωνα με δημοσιεύματα ινδικών μέσων.

Η μεγάλη αγορά των IPO στην Ινδία

Η πιθανή εισαγωγή της Hindustan Coca-Cola Beverages έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας στην αγορά νέων εκδόσεων της Ινδίας.

Μια δημόσια εγγραφή θα επέτρεπε στην Coca-Cola να αξιοποιήσει τη μεγάλη ζήτηση των επενδυτών για νέες μετοχικές προσφορές, ενώ παράλληλα θα ξεκλείδωνε αξία από μία από τις μεγαλύτερες εμφιαλωτικές δραστηριότητες της χώρας.

Τα έσοδα από IPO στην Ινδία έφτασαν σχεδόν τα 10 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, επίπεδο-ρεκόρ για την περίοδο αυτή, χάρη σε μεγάλες εισαγωγές όπως αυτές της National Stock Exchange of India και της SBI Funds Management.

Συνολικά, η ινδική αγορά βρίσκεται σε τροχιά μιας από τις καλύτερες χρονιές της, καθώς έχουν ήδη αντληθεί περισσότερα από 13 δισ. δολάρια μέσω σχεδόν 250 IPO, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

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