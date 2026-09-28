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Η Ινδία βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή επιχειρηματική μετάβαση. Οι μεγαλύτεροι οικογενειακοί όμιλοι της χώρας καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα σύνθετο πρόβλημα, το πώς θα περάσει ο έλεγχος στις επόμενες γενιές χωρίς να χαθεί η δυναμική που τους μετέτρεψε σε πυλώνες της οικονομίας.

Σε μια οικονομία όπου οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου τα τρία τέταρτα του ΑΕΠ, η μάχη για τη διαδοχή αποκτά διαστάσεις εθνικής σημασίας. Οι εντάσεις ανάμεσα στους ιδρυτές, τους κληρονόμους και τα επαγγελματικά στελέχη δημιουργούν αβεβαιότητα στη διοίκηση ορισμένων από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.

Η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς η Ινδία εισέρχεται σε μια από τις μεγαλύτερες μεταβιβάσεις πλούτου παγκοσμίως. Οι κληρονόμοι των Ινδών δισεκατομμυριούχων αναμένεται να παραλάβουν περισσότερα από 382 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, δημιουργώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις επιχειρηματικές δυναστείες της χώρας.

Η μάχη ανάμεσα στην οικογενειακή παράδοση και την επαγγελματική διοίκηση

Οι περιπτώσεις των Tata και Godrej ανέδειξαν πρόσφατα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι όμιλοι όταν επιχειρούν να συνδυάσουν τον οικογενειακό έλεγχο με τη σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση.

Στην περίπτωση της Tata, η αποχώρηση του Natarajan Chandrasekaran μετά από μια περίοδο εντάσεων με τον πατριάρχη Noel Tata έφερε στο προσκήνιο το ερώτημα της επόμενης ημέρας για έναν όμιλο 158 ετών, ο οποίος αποτελεί βασικό παράγοντα στην προσπάθεια της Ινδίας να αναπτύξει βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας.

Το βασικό δίλημμα είναι κοινό σε πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις: οι ιδρυτικές οικογένειες θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο, όμως οι επαγγελματίες μάνατζερ χρειάζονται πραγματική ανεξαρτησία για να λαμβάνουν αποφάσεις και να οδηγούν τις εταιρείες σε νέα ανάπτυξη.

Οι κληρονόμοι δεν θέλουν πάντα να αναλάβουν τα ηνία

Η νέα γενιά των πλούσιων οικογενειών της Ινδίας δεν ακολουθεί πάντα τον δρόμο των προηγούμενων γενεών. Πολλοί κληρονόμοι εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να αναλάβουν ενεργούς ρόλους στις οικογενειακές επιχειρήσεις, προτιμώντας τη δημιουργία επενδυτικών γραφείων ή μικρότερων επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

Αυτό δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα: οι όμιλοι που για δεκαετίες στηρίχθηκαν στη συνέχεια της οικογενειακής ηγεσίας πρέπει πλέον να αναζητήσουν διαφορετικά μοντέλα διοίκησης.

Η Reliance του Mukesh Ambani και ο Όμιλος Adani του Gautam Adani αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα εταιρειών που επενδύουν στη διαδοχή εντός της οικογένειας, προετοιμάζοντας την επόμενη γενιά για την ανάληψη σημαντικών ρόλων.

Το μεγάλο στοίχημα για την ινδική οικονομία

Οι οικογενειακοί όμιλοι έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ινδίας, χρηματοδοτώντας επί δεκαετίες υποδομές, βιομηχανίες, τηλεπικοινωνίες και ενεργειακά έργα. Η δυνατότητά τους να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων αποτέλεσε σημαντικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της χώρας.

Ωστόσο, όσο οι επιχειρηματικές αυτοκρατορίες μεγαλώνουν, τόσο δυσκολότερη γίνεται η μετάβαση της εξουσίας. Η διαχείριση ενός ομίλου με παγκόσμια παρουσία απαιτεί πλέον εξειδικευμένα στελέχη, ανεξάρτητες αποφάσεις και σαφείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.

Το ερώτημα για την Ινδία δεν είναι μόνο ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια των οικογενειακών δυναστειών, αλλά αν η νέα γενιά θα μπορέσει να διατηρήσει την επιχειρηματική δυναμική που δημιούργησαν οι προηγούμενες.

Η μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων ετών θα είναι η ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και την αλλαγή: ανάμεσα στα οικογενειακά ονόματα που έχτισαν τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές αυτοκρατορίες της χώρας και στη νέα εποχή επαγγελματικής διοίκησης που απαιτεί η παγκόσμια οικονομία.

Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Tata, Natarajan Chandrasekaran, εκφωνεί ομιλία κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης «AI Impact Summit» στο Νέο Δελχί

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