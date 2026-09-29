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Ο δισεκατομμυριούχος Γκαουτάμ Αντάνι, μέλη της οικογένειάς του και εταιρείες που ίδρυσε, κατέληξαν σε συμφωνία με τη ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγορών της Ινδίας για υπόθεση που αφορούσε τους κανόνες κατοχής μετοχών, σχεδόν έξι χρόνια μετά την έναρξη της σχετικής έρευνας για τη δομή ιδιοκτησίας του ομίλου.

Η Adani Energy Solutions, η Adani Power, η Adani Enterprises και η Adani Ports and Special Economic Zone, μαζί με 14 μέλη διοικήσεων, κατέβαλαν συνολικά 14,8 εκατ. ρουπίες (περίπου 154.190 δολάρια) προκειμένου να κλείσει η υπόθεση, χωρίς ωστόσο να αποδεχθούν ή να αρνηθούν τα ευρήματα της έρευνας, σύμφωνα με την απόφαση της ινδικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEBI).

Η υπόθεση που συνδέθηκε με την Hindenburg

Η έρευνα είχε ξεκινήσει το 2020 και αφορούσε επενδύσεις ξένων θεσμικών επενδυτών, τις οποίες η SEBI θεωρούσε πιθανό να είχαν δομηθεί με τρόπο που θα παρέκαμπτε τους κανόνες για την ελάχιστη δημόσια συμμετοχή στις εισηγμένες εταιρείες.

Σύμφωνα με την ινδική νομοθεσία, οι ιδρυτές μιας εισηγμένης εταιρείας δεν μπορούν να κατέχουν ποσοστό άνω του 75%.

Η συγκεκριμένη υπόθεση βρέθηκε στο επίκεντρο της έκθεσης της αμερικανικής εταιρείας ανοικτών πωλήσεων Hindenburg Research τον Ιανουάριο του 2023, η οποία κατηγόρησε τον όμιλο Adani για εταιρικές πρακτικές που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στις αγορές.

Ο όμιλος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ η έκθεση είχε προκαλέσει σημαντική πτώση στις μετοχές των εταιρειών του.

Μειώνεται το ρυθμιστικό βάρος για τον όμιλο

Η επίλυση της υπόθεσης αφαιρεί ένα από τα μεγαλύτερα εκκρεμή ρυθμιστικά ζητήματα που επιβάρυναν τον όμιλο, ο οποίος δραστηριοποιείται από τις υποδομές και τα λιμάνια έως την ενέργεια και τα αεροδρόμια.

Η SEBI, σε ξεχωριστή τελική απόφαση 81 σελίδων για την ίδια έρευνα, ανέφερε ότι δεν εντοπίστηκαν στοιχεία πως ο Βίνοντ Αντάνι, αδελφός του Γκαουτάμ Αντάνι, είχε τον έλεγχο ξένων εταιρειών που επένδυσαν σε εταιρείες του ομίλου και βρέθηκαν στο επίκεντρο των καταγγελιών.

Παράλληλα, η ρυθμιστική αρχή απάλλαξε 12 οντότητες, μεταξύ των οποίων και αρκετές εταιρείες του εξωτερικού, από παραβάσεις που σχετίζονταν με τους κανόνες μετοχικής σύνθεσης ή με αθέμιτες πρακτικές συναλλαγών.

Ωστόσο, επέβαλε πρόστιμο 2 εκατ. ρουπίες στον καθένα από τους Νάσερ Άλι Σαμπάν Αχλί, επιχειρηματία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέχρι και τον Τσανγκ Τσουνγκ-Λινγκ, επιχειρηματία από την Ταϊβάν με μακροχρόνιες σχέσεις με τον όμιλο Αντάνι, επειδή δεν παρείχαν «ορθές και πλήρεις πληροφορίες».

Νέος κύκλος διευθετήσεων και προσέλκυση κεφαλαίων

Η νέα συμφωνία αποτελεί μέρος της προσπάθειας του ομίλου Αντάνι να κλείσει παλαιότερες νομικές και ρυθμιστικές εκκρεμότητες.

Τον Μάιο, η Adani Enterprises είχε καταλήξει σε συμφωνία ύψους 275 εκατ. δολαρίων με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για υπόθεση που αφορούσε πιθανές παραβιάσεις κυρώσεων σχετικά με αποστολές υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου που συνδέονταν με το Ιράν.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε ποινικές κατηγορίες κατά του Γκαουτάμ Αντάνι και του ανιψιού του σχετικά με συμβάσεις ηλιακής ενέργειας στην Ινδία.

Η αποκλιμάκωση των νομικών εκκρεμοτήτων έχει ενισχύσει την προσπάθεια προσέλκυσης νέων ξένων επενδύσεων, καθώς ο όμιλος σχεδιάζει την επέκταση σε κέντρα δεδομένων, αεροδρόμια και μεγάλα έργα υποδομών, ευθυγραμμισμένα με τον στόχο της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι για μετατροπή της Ινδίας σε ανεπτυγμένη οικονομία έως το 2047.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο βραχίονας αεροδρομίων της Adani Enterprises ανακοίνωσε ότι θα αντλήσει 98,25 δισ. ρουπίες (1 δισ. δολάρια) από διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Temasek, η BlackRock και άλλοι θεσμικοί επενδυτές, με την αποτίμηση της δραστηριότητας να φτάνει περίπου τα 18 δισ. δολάρια.

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